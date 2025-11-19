Labdarúgás: emelkedett a fiatalpercek száma az új ajánlás hatására

A labdarúgó NB I 2025–2026-os évadának első néhány fordulója után nem feltétlenül a mérkőzésekről, a csapatokról vagy a gólokról szólt a nyilvánosságban, hanem az MLSZ által bevezetett új szabályról.

Rengeteg kritika hangzott el, sokan bírálták a rendelkezést, a bejelentés módját és idejét is.

A „magyar- és fiatalszabály” lényege, hogy a klubok akkor kapják meg a szövetségtől a szponzori pénzek rájuk eső – 500 millió forintos – részét, ha minden mérkőzésen folyamatosan öt olyan magyar játékost tartanak a pályán, akik közül legalább egy 2005. január elseje után született. Hozzá kell tenni, hogy a jelenleg futó évadban 350 millió forinttal akkor is kalkulálhatnak a klubok, ha megfelelnek a legutóbbi, a 2024/25-ös kiírásban érvényes elvárásnak, azaz U21-es játékosai legalább 1485 percet szerepelnek a bajnokságban.

A helyzetet bonyolítja, hogy az államilag kiemelt akadémiák munkáját a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet felügyeli. Az NSMI szintén elvárásokat fogalmazott meg azokkal a klubokkal szemben, amelyek NB I-es csapatot működtetnek és van kiemelt akadémiájuk. Az intézet egyedi megállapodásokat kötött az egyesületekkel, és tisztázta, hogy azok abban az esetben sem veszítik el az akadémiai státuszukat, ha nem tudják teljesíteni a fiatalok játékperceire vonatkozó vállalásaikat, csupán a támogatásuk lesz kevesebb. Az intézet figyelembe veszi a nemzetközi kupákban, illetve a negyeddöntőtől a Magyar-kupában szerzett játékperceket is.

Most azonban csak az MLSZ fiatalajánlásával foglalkozunk, megvizsgáljuk, hogy tizenhárom fordulót követően, hogyan állnak a teljesítéssel az NB I-es csapatok.

A lista élén a Puskás Akadémia található, amely kettő híján 2000 percnél tart,

a második az MTK Budapest 1808 perccel, a harmadik pedig a Kisvárda 1654-gyel. A dobogóról éppen lemaradó Győri ETO 1470 percet gyűjtött eddig, 1300-at meghaladó játékpercük van a Diósgyőr, a Debrecen, a Zalaegerszeg és a Paks fiatajainak is, míg az újonc Kazincbarcikában mostanáig 1084 percet voltak pályán a korosztályos futballisták. A Ferencváros (581 perc), a Nyíregyháza (333) és az Újpest (180) úgy döntött, hogy az idén nem él a fiatalajánlás lehetőségével, és nem szerepeltetett folyamatosan U21-es labdarúgót a bajnokság eddigi szakaszában. A fővárosi liláknál egyébként egészen a 12. forduló kezdetéig nem játszott egyetlen percet sem 2005. január 1. után született futballista. (Az 5. fordulóban a Kisvárda–Ferencváros és a Kazincbarcika–Győri ETO mérkőzést december 3-ra halasztották, így a négy együttes adatai értelemszerűen csak tizenkét mérkőzésre vonatkoznak.)

A 20 éves Horváth Kevin alapemberré vált Pakson Forrás: Paksi FC

A tizenkét csapatban az idei kiírásban összesen 14 444 percet játszottak a fiatalok, ami több mint az előző évad 13. fordulója után rögzített adat – akkor 12 214-nél állt a számláló. Fordulónként lebontva most minden játékhéten 1111 percet szerepeltek az utánpótláskorúak a bajnokságban, azaz

átlagosan minden csapatban, minden meccsen 92,6 perc jutott az ifjúságnak.

Az elmúlt évadokban azt lehetett megfigyelni, hogy tavasszal többet szerepeltették a korosztályos labdarúgókat az NB I-ben. Ez magyarázható azzal, hogy a második félévre jobban belerősödtek a bajnokságba, és az edzők magabiztosabban vetették be őket, de azzal is, hogy a klubok az utolsó fordulókban igyekeztek teljesíteni a fiatalperc-kontingenst. Az idén – a korábban vázolt szabályok miatt is – az utóbbi okkal nem érdemes számolni, ugyanis a szabály szerint folyamatosan pályán kell lennie legalább egy U21-esnek.

A legtöbb időt a Debrecen 20 éves középpályása, Szűcs Tamás töltötte a gyepen

– 1141 percet –, mind a tizenhárom bajnokin kezdett, és két gól is szerzett. A második a Kisvárda kapusa, Ilya Popovich 1080 perccel, míg a képzeletbeli dobogó alsó fokára a paksi Horváth Kevin állhatna fel, aki a tolnai együttes meghatározó alakja lett. Szintén sok időt töltött a pályán az MTK Budapest futballistája, Kovács Patrik (928 perc), a Puskás Akadémiából Markgráf Ákos (899 perc), a Diósgyőr védője, Demeter Milán (668 perc), valamint a ZTE szélsője Bodnár Gergő (620 perc).

A 19 esztendős Átrok Zalán már négy gólt szerzett az NB I-ben Forrás: MTK Budapest

A legtöbb góllal az MTK 19 esztendős támadója, Átrok Zalán büszkélkedhet. Négyszer volt eredményes, a Diósgyőr, a Paks, a Puskás és a Debrecen ellen is gólt ünnepelhetett. A NB I mostani kiírásának legfiatalabb gólszerzője a paksi Galambos János volt, aki emlékezetes, ollózós találatával eldöntötte a Kisvárda elleni bajnokit.

