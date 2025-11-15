Estevao és Casemiro betalált, győzött Londonban a brazil válogatott

Brazília a legutóbbi válogatott szünet végén kikapott Japántól, így a dél-amerikai csapatnak volt mit törlesztenie szurkolói felé.

A Szenegál elleni mérkőzés sokkal jobban alakult Carlo Ancelotti csapatának: a 28. percben Estevao, nem sokkal később pedig Casemiro tekert a hosszú sarokba – a Bajnokok Ligája-győztes kapus, Édouard Mendy mindkétszer esélytelennek bizonyult.

Az Emirates Stadionban tartott meccsen a szenegáliak kezdőcsapata bombaerős volt (Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Sadio Mané stb.), ennek ellenére nem igazán forgott veszélyben Ederson Moraes kapuja. A brazilok az Arsenallal együtt Gabriel Magalhaes állapotáért aggódhatnak, akit a 64. percben sérülés miatt kellett lecserélni.

Gabriel Magalhaes ápolásra szorult (Fotó: Getty Images)

A brazilok és a szenegáliak egyaránt kijutottak már a jövő évi világbajnokságra, kedden újabb felkészülési mérkőzést játszanak – előbbi Tunézia, utóbbi Kenya ellen.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Brazília–Szenegál 2–0 (Estevao 28., Casemiro 35.)