A Real Madrid és az Arsenal is vinné a Rennes védőjét, Dovbik visszatérhet a La Ligába – hétfői transzferhíradó

A DÉLELŐTTI ÉS KORA DÉLUTÁNI LEGFONTOSABB TÖRTÉNÉSEK

A Tottenham Hotspur után a klub legnagyobb riválisa, az Arsenal is bejelentkezett Piero Hincapié játékjogáért a Bayer Leverkusennél – igaz, hivatalos ajánlatot még nem tett.

A Roma vezetői ma fontos megbeszélést tartanak, hogy megismerjék Kosztasz Cimikasz Liverpoolból való átigazolásának feltételeit.

Az Olympique Marseille szeretné megszerezni Dani Ceballost, akit álomigazolásnak tartanak a középpályára. Már lezajlottak az első egyeztetések, a Real Madriddal azonban nem könnyű megállapodni, de a Marseille próbálkozik. Felmerült a kölcsönszerződés lehetősége vásárlási opcióval.

A Fenerbahce tárgyalásokat folytat a Nottingham Foresttel Dominik Livakovic eladásáról a Premier League-klubnak.

A Como és Nico Paz is visszautasította a Tottenham Hotspur megkeresését, pedig az észak-londoniak 70 millió eurót sem sajnáltak volna a fiatal támadó középpályásért. Paz várhatóan visszatér nevelőklubjához, a Real Madridhoz, amely Fabrizio Romano szerint élne visszavásárlási opciójával jövő nyáron.

A LEGFONTOSABB TÖRTÉNÉSEK, BEJELENTÉSEK ÉS PLETYKÁK, PERCRŐL PERCRE