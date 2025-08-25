Nemzeti Sportrádió

A Real Madrid és az Arsenal is vinné a Rennes védőjét, Dovbik visszatérhet a La Ligába – hétfői transzferhíradó

2025.08.25. 17:56
Jeremy Jacquet (Fotó: Getty Images)
Javában pörögnek az események az európai kupaporondon, szép sorban elindultak az őszi-tavaszi rendszerű bajnokságok, az NB I-ben már az 5. fordulón is túl vagyunk, azonban a nyári futballhírek jó része továbbra is az átigazolási információkra, transzferpletykákra összpontosít. A piac monitorozását az utolsó héten is folytatjuk, lássuk a hétfői történéseket!

A DÉLELŐTTI ÉS KORA DÉLUTÁNI LEGFONTOSABB TÖRTÉNÉSEK

A Tottenham Hotspur után a klub legnagyobb riválisa, az Arsenal is bejelentkezett Piero Hincapié játékjogáért a Bayer Leverkusennél – igaz, hivatalos ajánlatot még nem tett.

A Roma vezetői ma fontos megbeszélést tartanak, hogy megismerjék Kosztasz Cimikasz Liverpoolból való átigazolásának feltételeit.

Az Olympique Marseille szeretné megszerezni Dani Ceballost, akit álomigazolásnak tartanak a középpályára. Már lezajlottak az első egyeztetések, a Real Madriddal azonban nem könnyű megállapodni, de a Marseille próbálkozik. Felmerült a kölcsönszerződés lehetősége vásárlási opcióval.

A Fenerbahce tárgyalásokat folytat a Nottingham Foresttel Dominik Livakovic eladásáról a Premier League-klubnak.

A Como és Nico Paz is visszautasította a Tottenham Hotspur megkeresését, pedig az észak-londoniak 70 millió eurót sem sajnáltak volna a fiatal támadó középpályásért. Paz várhatóan visszatér nevelőklubjához, a Real Madridhoz, amely Fabrizio Romano szerint élne visszavásárlási opciójával jövő nyáron.

A LEGFONTOSABB TÖRTÉNÉSEK, BEJELENTÉSEK ÉS PLETYKÁK, PERCRŐL PERCRE

 

