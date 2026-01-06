Nemzeti Sportrádió

Varga Barnabás az AEK történetének harmadik legdrágább igazolása – sajtóhír

2026.01.06.
Varga a régi mezáma előtt pózolt az új mezével
Mint arról beszámoltunk, kedd délután az AEK Athén bejelentette a 28-szoros magyar válogatott Varga Barnabás szerződtetését. A Ferencvárostól érkező támadóért a görög klub sajtóhírek szerint 4.5 millió eurót fizetett, amivel az érintett a sárga-feketék történetének harmadik legdrágább igazolása lett.

Varga Barnabás vasárnap késő este érkezett meg Athénba, hétfőn át is esett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton, majd kedd délután be is jelentette az AEK a szerződtetését. A klub hivatalos honlapja szerint Vargával három és fél éves, 2029 nyaráig érvényes szerződést kötött az athéni csapat.

A görög Sport24 arról is ír, hogy Vargát 4.5 millió euróért vásárolta meg a Ferencvárostól az AEK, s a 31 éves támadó ezzel a görög klub történetének harmadik legdrágább igazolása lett. Csupán a spanyol Celta Vigótól 2023 nyarán 6.5 millió euróért megvásárolt 89-szeres válogatott mexikói középpályás, Orbelín Pineda, illetve a 2020 nyarán a Beitar Jeruzsálemtől 5.2 millió euróért megvett trinidadi Levi Garcia volt drágább, akit aztán öt évvel később több mint 18 millióért passzoltak el a Szpartak Moszkvának.

Varga – a sajtóhírek, illetve a Transfermarkt listája alapján – az érte kifizetett 4.5 millió euróval a 2024 elején négymillió euróért érkező Robert Ljubicicet taszította le a dobogóról.

Az átigazolása bejelentése után röviddel az is kiderült, Varga nem a zöld-fehéreknél és a válogatottban megszokott 19-es számú mezben futballozik majd új csapatában, az AEK-nál ugyanis ezt az említett, svéd válogatott középpályás viseli, így ő új számot választott: a 25-öset.

Az átigazolásról természetesen a görög sajtó is beszámol, a Sport24 felidézi a magyar csatár eddigi pályafutását, kiemelve, hogy a 20 éves bolgár védő, Martin Georgiev megszerzése után Varga volt a klub első számú jelöltje a csatárposzt megerősítésére. A lap véleménye szerint egyértelmű, hogy a „rendkívül gólképes Varga minőségi javulást jelent az AEK támadószekciójában”, és az átigazolási időszak további részében a fő cél egy labdabiztos, kreatív középpályás megszerzése lesz az athéniak részéről.

A Gazzetta.gr a szikár tények mellett kiemeli, hogy „Vargának igen mozgalmas és tartalmas őszi szezonja volt a Ferencvárosnál, 29 meccsén 20 gólja mellett öt gólpasszt is jegyzett, illetve a zöld-fehéreknél töltött három éve alatt kereken 70 gól fűződött a nevéhez”.

Ha az egykor a Fehérváron is edzősködő Marko Nikolics, az AEK vezetőedzője úgy dönt, akkor Varga vasárnap, a 18.30-kor kezdődő, Arisz elleni idegenbeli bajnokin mutatkozhat be új csapatában.

