Varga Barnabás az AEK történetének harmadik legdrágább igazolása – sajtóhír

Varga Barnabás vasárnap késő este érkezett meg Athénba, hétfőn át is esett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton, majd kedd délután be is jelentette az AEK a szerződtetését. A klub hivatalos honlapja szerint Vargával három és fél éves, 2029 nyaráig érvényes szerződést kötött az athéni csapat.

A görög Sport24 arról is ír, hogy Vargát 4.5 millió euróért vásárolta meg a Ferencvárostól az AEK, s a 31 éves támadó ezzel a görög klub történetének harmadik legdrágább igazolása lett. Csupán a spanyol Celta Vigótól 2023 nyarán 6.5 millió euróért megvásárolt 89-szeres válogatott mexikói középpályás, Orbelín Pineda, illetve a 2020 nyarán a Beitar Jeruzsálemtől 5.2 millió euróért megvett trinidadi Levi Garcia volt drágább, akit aztán öt évvel később több mint 18 millióért passzoltak el a Szpartak Moszkvának.

Varga – a sajtóhírek, illetve a Transfermarkt listája alapján – az érte kifizetett 4.5 millió euróval a 2024 elején négymillió euróért érkező Robert Ljubicicet taszította le a dobogóról.

Az átigazolása bejelentése után röviddel az is kiderült, Varga nem a zöld-fehéreknél és a válogatottban megszokott 19-es számú mezben futballozik majd új csapatában, az AEK-nál ugyanis ezt az említett, svéd válogatott középpályás viseli, így ő új számot választott: a 25-öset.

Az átigazolásról természetesen a görög sajtó is beszámol, a Sport24 felidézi a magyar csatár eddigi pályafutását, kiemelve, hogy a 20 éves bolgár védő, Martin Georgiev megszerzése után Varga volt a klub első számú jelöltje a csatárposzt megerősítésére. A lap véleménye szerint egyértelmű, hogy a „rendkívül gólképes Varga minőségi javulást jelent az AEK támadószekciójában”, és az átigazolási időszak további részében a fő cél egy labdabiztos, kreatív középpályás megszerzése lesz az athéniak részéről.

A Gazzetta.gr a szikár tények mellett kiemeli, hogy „Vargának igen mozgalmas és tartalmas őszi szezonja volt a Ferencvárosnál, 29 meccsén 20 gólja mellett öt gólpasszt is jegyzett, illetve a zöld-fehéreknél töltött három éve alatt kereken 70 gól fűződött a nevéhez”.

Ha az egykor a Fehérváron is edzősködő Marko Nikolics, az AEK vezetőedzője úgy dönt, akkor Varga vasárnap, a 18.30-kor kezdődő, Arisz elleni idegenbeli bajnokin mutatkozhat be új csapatában.