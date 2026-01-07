Megvált anyaországi játékosaitól a szatmárnémeti Olimpia
Két magyarországi játékosával is szerződést bontott szerdán a román másodosztályban szerepelő szatmárnémeti CSM Olimpia: a nyáron egyaránt az FK Csíkszeredától igazolt Pintér Bence és Torvund Alexander is távozik a csapattól.
A középpályás Pintér 12 mérkőzésen játszott az Olimpia színeiben, novembertől viszont sérülés miatt nem lépett pályára a 29 éves középpályás. A korábbi utánpótlás-válogatott támadó Torvund 11 találkozón játszott és egy gólpasszt jegyzett.
Velük már összesen nyolcra emelkedett a Liga 2 huszadik helyén álló újonc téli távozóinak száma, amely a jelek szerint jelentős átépítésbe kezd a bennmaradás érdekében. A napokban további szerződésbontásokat is bejelenthet még a szatmári klub, így a román és magyar állampolgársággal is rendelkező, az őszi idényben mindössze négy találkozón szereplő Bontas Kristóf jövője is bizonytalan a csapatnál.
A magyar válogatott védő is távozhat Csíkszeredából
2026.01.02. 18:44
