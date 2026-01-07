Megvált anyaországi játékosaitól a szatmárnémeti Olimpia

A középpályás Pintér 12 mérkőzésen játszott az Olimpia színeiben, novembertől viszont sérülés miatt nem lépett pályára a 29 éves középpályás. A korábbi utánpótlás-válogatott támadó Torvund 11 találkozón játszott és egy gólpasszt jegyzett.

Velük már összesen nyolcra emelkedett a Liga 2 huszadik helyén álló újonc téli távozóinak száma, amely a jelek szerint jelentős átépítésbe kezd a bennmaradás érdekében. A napokban további szerződésbontásokat is bejelenthet még a szatmári klub, így a román és magyar állampolgársággal is rendelkező, az őszi idényben mindössze négy találkozón szereplő Bontas Kristóf jövője is bizonytalan a csapatnál.