A Real Madrid csütörtökön bemutatja argentin csodagyerekét – szerdai transzferhíradó

A LEGFONTOSABB DÉLELŐTTI ÉS KORA DÉLUTÁNI FEJLEMÉNYEK

A megbízható francia lap, a L'Équipe úgy tudja, hogy Gianluigi Donnarumma megegyezett a Manchester Cityvel, ám a klubhoz közel álló Simon Bajkowski szerint továbbra is Ederson Moraes megtartása a prioritás, aki viszont nyitott a Galatasaray felé.

Florian Plettenberg úgy tudja, a Liverpool teljes szóbeli megállapodásra jutott Giovanni Leonival. A 18 éves középhátvéd csatlakozni szeretne a „vörösökhöz”, akik a Parmával előrehaladott tárgyalásokat folytatnak.

Az RB Leipzig megállapodott Romulo megszerzéséről a Göztepétől. 20 millió eurós transzferdíj, 5 millió euró bónusz, valamint továbbértékesítési záradék is szerepel az üzletben. A lipcseiek új csatára ezzel megvan Benjamin Sesko helyett.

A nyár folyamán többször is felmerült Cristian Romero Atlético Madridhoz való csatlakozása, ám a világbajnok középhátvéd most megkapta a Tottenham Hotspur csapatkapitányi karszalagját.

Két meghatározó középhátvédjét is elvesztette idén nyáron a Bournemouth Dean Huijsen és Ilija Zabarnij személyében. A „cseresznyések” most pótlásról számoltak be, Bafodé Diakité érkezett a Lille-től, amely bónuszokkal együtt 40 millió eurót kap a 24 éves védő játékjogáért.

A LEGFONTOSABB TÖRTÉNÉSEK, BEJELENTÉSEK ÉS PLETYKÁK, PERCRŐL PERCRE