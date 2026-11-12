Rapport két döntetlennel folytatta a totálsakk-vb-n
Rapport Richárd a B-csoportban játszik, amely a négy közül alighanem a legkeményebb, elvégre Fabiano Caruana (3. a világranglistán), Rameshbabu Praggnanandhaa (7.) és Vincent Keymer (10.) is itt küzd. A legjobb magyar nagymesternek nincs könnyű dolga, az első játéknapon a Fabiano Caruanával vívott két játszmában 4:1-re kikapott – a speciális pontszámítás szerint a győzelemért 3, a döntetlenért 1 pont jár.
Ennek tükrében Vlagyiszlav Artyemjev egy fokkal könnyebb ellenfélnek ígérkezett csütörtökön. Bár ezúttal veretlen maradt, Rapport csak két remit ért el az orosz nagymester ellen, vagyis három ponttal áll két forduló után. Mivel a csoportokból csak az első helyezettek jutnak tovább, Rapportnak többet kell kockáztatnia a továbbiakban.
SAKK
TOTÁLSAKK, VILÁGBAJNOKSÁG, BUDAPEST
CSOPORTKÖR
2. nap
A-csoport: Nodirbek Abdusattorov (üzbég, 2772)–Jan-Krzysztof Duda (lengyel, 2741) 3:3, Levon Aronian (amerikai, 2719)–Andrew Hong (amerikai, 2609) 2:2, Alireza Firouzja (francia, 2757)–Jorden van Foreest (holland, 2715) 4:1
Az állás: 1. Firouzja 8 pont, 2. Duda 7, 3. Aronjan 5, 4. Abdusattorov 4, 5. Van Foreest 4, 6. Hong 3
B-csoport: Liem Le (vietnámi, 2732)–Vincent Keymer (német, 2761) 4:1, Rapport Richárd (2718)–Vlagyiszlav Artyemjev (orosz, 2653) 2:2, Fabiano Caruana (amerikai, 2783)–Rameshbabu Praggnanandhaa (indiai, 2763) 6:0
Az állás: 1. Caruana 10 pont, 2. Le 8, 3. Rapport 3, 4. Keymer 3, 5. Artyemjev 3, 6. Praggnanandhaa 2
C-csoport: Magnus Carlsen (norvég, 2823)–Abhimanyu Mishra (amerikai, 2644) 2:2, Jan Nyepomnyascsij (orosz, 2719)–Shakhriyar Mamedyarov (azeri, 2709) 2:2, Anish Giri (holland, 2747)–Hajk Martiroszjan (örmény, 2669) 3:3
Az állás: 1. Nyepomnyascsij 6 pont, 2. Martiroszjan 6, 3. Giri 5, 4. Mamedyarov 5, 5. Carlsen 4, 6. Mishra 3
D-csoport: Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2707)–Wesley So (amerikai, 2771) 4:1, Arjun Erigaisi (indiai, 2746)–Bibiszara Asszaubajeva (kazah, 2532) 3:3, Hans Niemann (amerikai, 2697)–Rameshbabu Vaishali (indiai, 2452) 6:0
Az állás: 1. Vachier-Lagrave 8 pont, 2. Niemann 8, 3. Erigaisi 5, 4. Asszaubajeva 5, 5. So 3, 6. Rameshbabu V. 1
Pontazonosságánál a nyitó napon lejátszott villámtorna helyezési sorrendje rangsorol.
A szabályokról röviden: a világbajnokság alatt gyorsított klasszikus játszmákat (45 perc + lépésenként 30 másodperc), rapid (15 perc + lépésenként 10 másodperc) és villámjátszmákat (3 perc + lépésenként 2 másodperc) váltanak. Az ötnapos csoportkörben csak gyorsított klasszikus partikat láthatunk, mindenki kétszer játszik minden ellenfelével. A győzelemért 3 pont jár, a döntetlenért 1. A játékosokat négy darab hatos csoportba sorsolták, ezekből az első helyezettek jutnak az elődöntőbe. A második helyezettek az 5–8. helyért meccselhetnek a kieséses szakaszban, és így tovább, a csoport utolsó, hatodik pozícióját birtoklók a 21–24. helyért harcolnak.
A kieséses rendszerben minden párharc két napig tart. Mindennap az összes pár négy villámjátszmát, két rapid és egy klasszikus partit vált. Minden nap végén győztest hirdetnek, tehát miután véget ér az első nap, törlődnek a pontok, és a második nap mindkét sakkozó 0 pontról indul. Aki megnyeri mindkét napot, az jut tovább. 1:1 esetén az úgynevezett Armageddon-játszma jön, vagyis világosnak 10, sötétnek 7 perc gondolkodási idővel, de a döntetlen a sötétnek kedvez.