Simán nyert a TFSE az Aramis SE vendégeként a futsal NB I-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.11.12. 22:15
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Nyolc gólt szerzett a TFSE (Fotó: TFSE Futsal/Facebook, archív)
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A férfi futsal NB I 17. fordulójából előrehozott mérkőzésén a TFSE 8–3-ra nyert az Aramis SE vendégeként.

 

FÉRFI FUTSAL NB I
A 17. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
Aramis SE–TFSE 3–8

A Nyíregyházától 6 pont levonva (Forrás: adatbank.mlsz.hu)

 

 

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