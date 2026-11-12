Simán nyert a TFSE az Aramis SE vendégeként a futsal NB I-ben
A férfi futsal NB I 17. fordulójából előrehozott mérkőzésén a TFSE 8–3-ra nyert az Aramis SE vendégeként.
FÉRFI FUTSAL NB I
A 17. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
Aramis SE–TFSE 3–8
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