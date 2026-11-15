Grúziát legyőztük, Észak-Írország ellen a csoportgyőzelem a tét – minden egy helyen a magyar válogatottról

nemzetisport.hu nemzetisport.hu
2026.11.15. 10:01
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Címkék
Magyarország Nemzetek Ligája Grúzia Észak-Írország magyar válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott szombaton kétgólos győzelmet aratott Grúziában, kedden Budapesten Észak-Írország ellen zárja a Nemzetek Ligája-szereplését. Itt olvashatóak a mérkőzésekkel kapcsolatos híreink.

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A grúzok elleni győzelemmel már biztosan 2. kalapos a magyar válogatott az Eb-selejtező sorsolásán

Sallai Roland: Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés

„Kereszteződéshez ért a válogatott, nehogy a mocsárban ragadjon” – grúz lapszemle

Szendrei Ákos: Megpróbáltam a rövidbe felrúgni, talán, ha higgadtabb vagyok, akkor inkább megbököm

Ismét Csinger Márk volt lapunknál a meccs embere – NS-értékelés

Értékelje a magyar válogatott játékosainak Grúzia ellen nyújtott teljesítményét!

Galéria: képeken a magyar válogatott grúziai sikere

Schäfer András: A győzelemnek és az ötvenediknek is egyformán örülök

Szoboszlai a bemelegítésnél közel járt ahhoz, hogy ne vállalja a játékot

Marco Rossi: Ez volt az elmúlt négy-öt év leggyengébb első félideje

Videó: ezekkel a gólokkal nyert a magyar válogatott Tbilisziben

Jól jött Sallai és Varga visszatérése, a magyar válogatott két góllal nyert Grúziában!

Szoboszlai Nyilasit, Schäfer Bognárt érte be az örökrangsorban

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT
Grúzia–Magyarország 0–2
Gólszerző: Dvali (73. – öngól), Varga B. (85.)
Kedd, 20.45: Magyarország–Észak-Írország (Tv: M4 Sport) élőben az NSO-n!

 

Magyarország Nemzetek Ligája Grúzia Észak-Írország magyar válogatott
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