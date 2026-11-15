Grúziát legyőztük, Észak-Írország ellen a csoportgyőzelem a tét – minden egy helyen a magyar válogatottról
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NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT
Grúzia–Magyarország 0–2
Gólszerző: Dvali (73. – öngól), Varga B. (85.)
Kedd, 20.45: Magyarország–Észak-Írország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!