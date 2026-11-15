Magyar felnőttcsapat még nem kapott ki a magyar–északír meccs játékvezetőjével

B. A. P.B. A. P.
2026.11.15. 11:00
null
Marco Guida vezeti a magyar válogatott utolsó 2026-os mérkőzését (Fotó: Getty Images)
Címkék
Magyarország Nemzetek Ligája Észak-Írország Marco Guida magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott játékvezetés
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a hivatalos honlapján számolt be róla, hogy az olasz Marco Guida vezeti a Magyarország–Észak-Írország Nemzetek Ligája-mérkőzést.

Az UEFA szokás szerint két nappal a mérkőzés előtt hozta nyilvánosságra a Nemzetek Ligája-mérkőzések játékvezetőit, és a szövetség honlapjáról kiderült, hogy Marco Guida vezeti a Magyarország–Észak-Írország összecsapást.

A 45 éves olasz topkerettag játékvezető szerepelt a 2024-es Európa-bajnokságon, az idei világbajnokságról viszont lemaradt. A karrierje során több sérüléssel is küzdő Guida a mostani idényben két Bajnokok Ligája-találkozót (Galatasaray–FC Barcelona 1–4; RB Leipzig–Manchester City 2–3) is vezetett, ráadásul mindkettőn volt magyar érdekeltség Sallai Roland és Willi Orbán személyében, előbbi sárgát is kapott. Övé volt október 31-én a Milan–Inter városi rangadó az olasz bajnokságban.

A Nemzetek Ligájában ez lesz az első B-ligás meccse, korábban csak az A- és C-ligában tevékenykedett. Ő vezette két évvel ezelőtt a gól nélküli döntetlennel végződő Magyarország–Bosznia-Hercegovina találkozót is az A-ligában. 2019-ben ő volt a játékvezető, amikor a Ferencváros 4–2-re legyőzte a litván Suduvát az Európa-liga-selejtező rájátszásának visszavágóján, ezzel feljutott a főtáblára. 2016 nyarán pedig az 1–1-es döntetlennel végződő Midtjylland–Videoton El-selejtezőn fújta a sípot.

Az északíreknek nincsenek jó emlékeik az olasz játékvezető kapcsán. Guida vezetésével egy meccset játszottak, akkor 2023-ban 4–2-es vereséget szenvedtek a Szlovénia elleni Eb-selejtezőn.

Guida munkáját Giorgio Peretti és Giuseppe Perrotti segíti az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezetői feladatkört Fabio Maresca látja el. A videóbíró Luca Pairetto, segítője Valerio Marini lesz.

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT
Kedd, 20.45: Magyarország–Észak-Írország (Tv: M4 Sport) élőben az NSO-n!

 

Magyarország Nemzetek Ligája Észak-Írország Marco Guida magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott játékvezetés
Legfrissebb hírek

Olvasóink szerint Tóth Balázs volt a magyar válogatott legjobb játékosa a grúzok ellen

Magyar válogatott
4 perce

A románoknál bemutatkozó Corbu Máriusz: „Készen álltam Lewandowski legyőzésére”

Minden más foci
45 perce

Kylian Mbappé vasárnapi visszatérésében bíznak a franciák

Minden más foci
1 órája

Grúziát legyőztük, Észak-Írország ellen a csoportgyőzelem a tét – minden egy helyen a magyar válogatottról

Magyar válogatott
2 órája

A grúzok elleni győzelemmel már biztosan 2. kalapos a magyar válogatott az Eb-selejtező sorsolásán

Magyar válogatott
2 órája

Jobbak voltak a magyaroknál? Egymásnak ellentmondó grúz értékelések a vereség után

Magyar válogatott
3 órája

Sallai Roland: Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés

Magyar válogatott
3 órája

„Kereszteződéshez ért a válogatott, nehogy a mocsárban ragadjon” – grúz lapszemle

Magyar válogatott
4 órája