Magyar felnőttcsapat még nem kapott ki a magyar–északír meccs játékvezetőjével

Az UEFA szokás szerint két nappal a mérkőzés előtt hozta nyilvánosságra a Nemzetek Ligája-mérkőzések játékvezetőit, és a szövetség honlapjáról kiderült, hogy Marco Guida vezeti a Magyarország–Észak-Írország összecsapást.

A 45 éves olasz topkerettag játékvezető szerepelt a 2024-es Európa-bajnokságon, az idei világbajnokságról viszont lemaradt. A karrierje során több sérüléssel is küzdő Guida a mostani idényben két Bajnokok Ligája-találkozót (Galatasaray–FC Barcelona 1–4; RB Leipzig–Manchester City 2–3) is vezetett, ráadásul mindkettőn volt magyar érdekeltség Sallai Roland és Willi Orbán személyében, előbbi sárgát is kapott. Övé volt október 31-én a Milan–Inter városi rangadó az olasz bajnokságban.

A Nemzetek Ligájában ez lesz az első B-ligás meccse, korábban csak az A- és C-ligában tevékenykedett. Ő vezette két évvel ezelőtt a gól nélküli döntetlennel végződő Magyarország–Bosznia-Hercegovina találkozót is az A-ligában. 2019-ben ő volt a játékvezető, amikor a Ferencváros 4–2-re legyőzte a litván Suduvát az Európa-liga-selejtező rájátszásának visszavágóján, ezzel feljutott a főtáblára. 2016 nyarán pedig az 1–1-es döntetlennel végződő Midtjylland–Videoton El-selejtezőn fújta a sípot.

Az északíreknek nincsenek jó emlékeik az olasz játékvezető kapcsán. Guida vezetésével egy meccset játszottak, akkor 2023-ban 4–2-es vereséget szenvedtek a Szlovénia elleni Eb-selejtezőn.

Guida munkáját Giorgio Peretti és Giuseppe Perrotti segíti az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezetői feladatkört Fabio Maresca látja el. A videóbíró Luca Pairetto, segítője Valerio Marini lesz.

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