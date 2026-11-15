Az MLSZ hirdetéseit látta Tbilisziben? Mutatjuk az okát!

B. A. P.B. A. P.
2026.11.15. 12:56
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Magyar hirdetések Grúziában? (Fotó: M4 Sport)
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A magyar labdarúgó-válogatott szombaton 2–0-ra nyert Grúzia vendégeként a Nemzetek Ligájában. Többeknek feltűnt, hogy a találkozó során a reklámtáblákon magyar hirdetéseket lehetett látni Tbilisziben, mutatjuk ennek az okát.

A grúz fővárosban megrendezett mérkőzésen a reklámtáblákon hirdették a keddi, északírek elleni meccset, a jatekvezetoleszek.hu-t a Bozsik Programot és az U19-es női Európa-bajnokságot. A helyszínen azonban egyik sem volt ott, ezeket csupán az M4 Sport nézői láthatták.

Az m4sport.hu így magyarázza az eltérést: „a televíziós technikát Virtual Board Replacementnek (VBR), azaz virtuális reklámhelyettesítésnek nevezzük, amelynek lényege, hogy a reklámtáblák képét a közvetítésben digitálisan lecseréli. A folyamat során először felmérik a reklámtáblák pontos helyét, a kamerák perspektíváját, ez alapján pedig az eredeti hirdetést digitálisan elfedik vagy lecserélik, beillesztve helyére a közvetíteni kívánt reklámot, jelen esetben a Magyar Labdarúgó-szövetségét, s rávetítik a reklámtábla síkjára. Fontos, hogy a pályán mozgó elemeket (labda, játékosok, játékvezető) a vetített kép ne takarja ki, amit takaráskezeléssel lehet orvosolni, ezzel a technikával ismeri fel és különíti el az előtérben lévőket a rendszer.”

A portál hozzáteszi, hogy ezt a technológiát nagyobb bajnokságokban és világversenyeken már évek óta használják, valamint az MLSZ reklámjai csak a totál stadionképeken köszönt vissza, a közeli kameraképeken a helyi, ez esetben a grúz reklámok köszöntek vissza.

Az M4 Sport oldala megjegyzi, hogy az MLSZ ettől a mérkőzéstől kezdve kötött megállapodást a csatornával, így a közeljövőben más országok stadionjaiban is találkozhatunk hasonlóval.

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 5. FORDULÓ
2. CSOPORT
GRÚZIA–MAGYARORSZÁG 0–2 (0–0)
Tbiliszi, Mihail Meszhi Stadion, 19 187 néző. Vezette: Ondrej Berka (Matej Vlcek, Kamil Hájek) – csehek
Gólszerző: Dvali (73. – öngól), Varga B. (85.)

 


 

 

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