Kapitányi fejtörő: ki pótolja Willi Orbánt és Vitális Milánt?; BKV: Előre, Urbán Flórián vezetésével!

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Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a középpályán kis túlzással a bőség zavarával küzd, így a sárga lapos eltiltás miatt hiányzó Vitális Milán helyének betöltése nem akkora gond, de az RB Leipzig belső védője, Willi Orbán pótlása nagyobb fejtörést igényel. Cselőtei Márk elemzése

Szoboszlai Dominik volt az X-faktor. Külső szemmel című rovatunkban a magyar válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzései után az ellenfél országából kérünk fel szakembert, hogy értékelje Marco Rossi csapatának teljesítményét – a Grúzia ellen 2–0-ra megnyert idegenbeli találkozó után még Tbilisziben Giorgi Kamadadze, az Iberia vezető játékosmegfigyelője osztotta meg munkatársunkkal, Borsos Lászlóval az észrevételeit, méltatva a mieink karakterét, miközben a labdabirtoklásra épülő támadójátékban látja a fejlődés legfontosabb lehetőségét

BKV: Előre, Urbán Flórián vezetésével! Az újpestiek korábbi nagy közönségkedvence, Urbán Flórián a lila-fehérek második csapata ellen irányította a patinás BKV Előrét az NB III Délkeleti csoportjában – a legendás közlekedési csapat a bennmaradásért küzd a harmadosztályban. Patai Gergely írása

Mentálisan sokat fejlődtek. Takács-Kiss Virág, az Európa-bajnoki selejtezőt a németek és a portugálok elleni győzelemmel kezdő magyar női kosárlabda-válogatott csapatkapitánya szerint az együttes már azokat a meccseket is megtanulta megnyerni, amelyeken akadozik a játéka. Fazekas Zoltán interjúja

Teqball, börtön, divatbemutató – Ronaldinho útja Ravennáig. Nyolc éve, 2018-ban jelentette be a visszavonulását Ronaldinho, aki vasárnap visszatért, és 45 percet játszott az olasz harmadosztályú Ravennában a Forli elleni rangadón. Smahulya Ádám háttéranyaga

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