Kettős győzelemmel jutott tovább a HC DAC a női Európa-kupában

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
2026.11.16. 00:15
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Fotó: Lelkes Ernő/HC DAC/FB
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női kézi Európa-kupa Dunaszerdahely HC DAC
A HC DAC magabiztos teljesítménnyel harcolta ki a továbbjutást az Európa-kupa 3. fordulójából. A dunaszerdahelyi együttes a vasárnapi visszavágón 42:32-re győzte le a holland JuRo Unirek csapatát, így a 35:26-os idegenbeli siker után kettős győzelemmel jutott be a sorozat legjobb tizenhat együttese közé.

Különösen jól ment a magyar játékosoknak, akik a DAC 42 góljából 35-öt szereztek. A legeredményesebbnek Rédecsi Polett és Farkas Júlia bizonyult, mindketten kilenc-kilenc alkalommal voltak eredményesek.

„Fontos győzelmet arattunk, függetlenül az első mérkőzés eredményétől. A találkozó elején még szoros volt a játék, aztán fokozatosan átvettük az irányítást, és mi domináltunk a pályán. Nagyon élveztem a mérkőzést. Örülök, hogy a siker nemcsak az eredményben, hanem a csapatjátékban is megmutatkozott” – mondta a Nemzeti Sportnak Rédecsi Polett, aki néhány hete érkezett Győrből.

A játékos hozzátette, egyre jobban érzi magát a a sárga – kék színekben. „Mondhatni, most érkeztem meg Dunaszerdahelyre. Bízom benne, hogy a továbbiakban is ilyen jól fog menni a játék, és sikeresek leszünk. Jól érzem magam itt, hiszen a lányok, a szakmai stáb és a klub körül dolgozó mindenki remekül fogadott. Ezúton is szeretném megköszönni a támogatásukat.”

Élő Beatrix immár hatodik idényét tölti a DAC-ban, így pontosan tudja, milyen jelentősége van ennek a sikernek. „Nagyszerű érzés, hogy bejutottunk a legjobb tizenhat közé. Egyre közelebb kerülünk a céljainkhoz, és külön öröm, hogy folyamatosan bővül a keretünk, hiszen az elmúlt hetekben sok hiányzónk volt. Bármi legyen is a feladat, képesek vagyunk megoldani. Nem volt egyszerű mérkőzés. Sokkal keményebb ellenféllel találkoztunk, mint azt az eredmény mutatja. Védekezésben nem mindig állt össze a játékunk, de támadásban ezt kompenzálni tudtuk” – nyilatkozta lapunknak a magyar játékos.

Mosolyogva értékelt Horváth Zoltán klubelnök is. „Nagyon örülünk, hogy ott vagyunk a legjobb tizenhat között. Ez nagy felelősséget is jelent, ugyanakkor szeretnénk januárban már a legjobb nyolc közé jutásért küzdeni. Az elmúlt években nem volt szerencsénk a sorsolásokkal, rendre erős ellenfeleket kaptunk már a korai szakaszban. Reméljük, ezúttal elkerülnek bennünket a legnagyobb favoritok, de egyelőre csak a következő feladatra koncentrálunk” – mondta a Nemzeti Sportnak a dunaszerdahelyi klub első embere.

A HC DAC számára eddig remekül alakul a szezon. Az Európa-kupában már a legjobb tizenhat között szerepel, a közös cseh-szlovák bajnokságban pedig úgy vezeti a tabellát, hogy eddig mindössze egyetlen vereséget szenvedett

„Ez jól mutatja a csapat erejét. Nagyon örülök annak a hozzáállásnak és küzdőszellemnek, amelyet a lányok hétről hétre mutatnak. A sors folyamatosan próbára tesz bennünket, hiszen mindig akadnak problémáink. A héten is volt influenzás betegünk, Emma Boada térdfájdalmakkal küzdött, ezért óvatosan kellett bánnunk vele. Az új igazolások hozzák azt, amit vártunk tőlük. Gyorsan beilleszkedtek a csapatba, azonnal hasznos tagjai lettek az együttesnek, és máris több fontos góllal segítették a gárdát. Sikereink alapját azonban továbbra is az egységes csapatmunka adja” – zárta Horváth Zoltán.

KÉZILABDA
EURÓPA-KUPA, NŐK
3. FORDULÓ
HC DAC – JuRo Unirek 42-32 (21-18)
A magyar játékosok góljai: Rédecsi Polett 9, Farkas Júlia 9, Élő Beatrix 7, Bánfai Kira 6, Woth Viktória 2, Komlós Eszter 1, Molnár Korinna 1.
Kettős győzelemmel továbbjutott a HC DAC, 77–58-as összesítéssel.

 

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