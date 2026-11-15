Hétfői sportműsor: sajtótájékoztató a magyar–északír előtt; német–holland meccs az NL-ben

V. B.V. B.
2026.11.15. 23:58
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Hétfőn sajtótájékoztatót tartanak a keddi Magyarország–Észak-Írország labdarúgó Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt. Több meccs is lesz ezen a napon az NL-ben, s kiemelkedik közülük a Németország–Hollandia összecsapás, míg a magyar U21-es válogatott Ciprussal játszik felkészülési mérkőzést. Folytatódik a férfi teniszezők világbajnoksága Torinóban, emellett szerepel még a kiemelt sportprogramban darts, lósport, NBA, NFL és röplabda is.

 NOVEMBER 16., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
12.30: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Telki
14.00: az északír labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Budapest, Puskás Aréna

NEMZETEK LIGÁJA
6. FORDULÓ
A-LIGA
2. CSOPORT
20.45: Németország–Hollandia, Berlin (Tv: Spíler2) élőben az NSO-n!
20.45: Görögország–Szerbia, Volosz (Tv: Spíler1)
B-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Svájc–Skócia, St. Gallen (Tv: Arena4)
20.45: Észak-Macedónia–Szlovénia, Szkopje
C-LIGA
3. CSOPORT
16.00: Feröer–Moldova, Tórshavn
16.00: Kazahsztán–Szlovákia, Asztana
4. CSOPORT
18.00: Izland–Luxemburg, Reykjavík (Tv: Match4)
18.00: Észtország–Bulgária, Tallinn
D-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Gibraltár–Málta, Gibraltár
2. CSOPORT
18.00: Litvánia–Liechtenstein, Kaunas

U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Ciprus, Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport) élőben az NSO-n!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
  2.20: Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)
Kedd, 2.15: Baltimore Ravens–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

DARTS
GRAND SLAM, WOLVERHAMPTON
20.00: csoportkör, 3. forduló (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Kedd, 1.00: Boston Celtics–Orlando Magic (Tv: Sport1)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1159 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
18.00: Fatum Nyíregyháza–TFSE

TENISZ
ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO
EGYES, IVAN LENDL-CSOPORT, 1. FORDULÓ
14.00: Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Frances Tiafoe (amerikai, 7.) (Tv: Match4)
20.30: Danyiil Medvegyev (orosz, 4.)–Flavio Cobolli (olasz, 5.) (Tv: Match4)

 

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