Hétfői sportműsor: sajtótájékoztató a magyar–északír előtt; német–holland meccs az NL-ben
NOVEMBER 16., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
12.30: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Telki
14.00: az északír labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Budapest, Puskás Aréna
NEMZETEK LIGÁJA
6. FORDULÓ
A-LIGA
2. CSOPORT
20.45: Németország–Hollandia, Berlin (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
20.45: Görögország–Szerbia, Volosz (Tv: Spíler1)
B-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Svájc–Skócia, St. Gallen (Tv: Arena4)
20.45: Észak-Macedónia–Szlovénia, Szkopje
C-LIGA
3. CSOPORT
16.00: Feröer–Moldova, Tórshavn
16.00: Kazahsztán–Szlovákia, Asztana
4. CSOPORT
18.00: Izland–Luxemburg, Reykjavík (Tv: Match4)
18.00: Észtország–Bulgária, Tallinn
D-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Gibraltár–Málta, Gibraltár
2. CSOPORT
18.00: Litvánia–Liechtenstein, Kaunas
U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Ciprus, Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
2.20: Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)
Kedd, 2.15: Baltimore Ravens–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)
DARTS
GRAND SLAM, WOLVERHAMPTON
20.00: csoportkör, 3. forduló (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Kedd, 1.00: Boston Celtics–Orlando Magic (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1159 (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
18.00: Fatum Nyíregyháza–TFSE
TENISZ
ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO
EGYES, IVAN LENDL-CSOPORT, 1. FORDULÓ
14.00: Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Frances Tiafoe (amerikai, 7.) (Tv: Match4)
20.30: Danyiil Medvegyev (orosz, 4.)–Flavio Cobolli (olasz, 5.) (Tv: Match4)