Hétfői sportműsor: sajtótájékoztató a magyar–északír előtt; német–holland meccs az NL-ben

Hétfőn sajtótájékoztatót tartanak a keddi Magyarország–Észak-Írország labdarúgó Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt. Több meccs is lesz ezen a napon az NL-ben, s kiemelkedik közülük a Németország–Hollandia összecsapás, míg a magyar U21-es válogatott Ciprussal játszik felkészülési mérkőzést. Folytatódik a férfi teniszezők világbajnoksága Torinóban, emellett szerepel még a kiemelt sportprogramban darts, lósport, NBA, NFL és röplabda is.

NOVEMBER 16., HÉTFŐ FUTBALLPROGRAM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

12.30: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Telki

14.00: az északír labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Budapest, Puskás Aréna NEMZETEK LIGÁJA

6. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Németország–Hollandia, Berlin (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

20.45: Görögország–Szerbia, Volosz (Tv: Spíler1)

B-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Svájc–Skócia, St. Gallen (Tv: Arena4)

20.45: Észak-Macedónia–Szlovénia, Szkopje

C-LIGA

3. CSOPORT

16.00: Feröer–Moldova, Tórshavn

16.00: Kazahsztán–Szlovákia, Asztana

4. CSOPORT

18.00: Izland–Luxemburg, Reykjavík (Tv: Match4)

18.00: Észtország–Bulgária, Tallinn

D-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Gibraltár–Málta, Gibraltár

2. CSOPORT

18.00: Litvánia–Liechtenstein, Kaunas U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Magyarország–Ciprus, Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

2.20: Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

Kedd, 2.15: Baltimore Ravens–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4) DARTS

GRAND SLAM, WOLVERHAMPTON

20.00: csoportkör, 3. forduló (Tv: Sport1) KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Kedd, 1.00: Boston Celtics–Orlando Magic (Tv: Sport1) LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1159 (Tv: Sport1) RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

18.00: Fatum Nyíregyháza–TFSE TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO

EGYES, IVAN LENDL-CSOPORT, 1. FORDULÓ

14.00: Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Frances Tiafoe (amerikai, 7.) (Tv: Match4)

20.30: Danyiil Medvegyev (orosz, 4.)–Flavio Cobolli (olasz, 5.) (Tv: Match4)