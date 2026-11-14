Hét győzelemmel zárhatjuk az évet – ilyenre még nem volt példa Rossinál

♦ Megszakítás nélkül a leghosszabb ideje Szoboszlai tagja a magyar válogatottnak, hiszen legutóbb 2021. november 15-én, a Lengyelország ellen Varsóban 2–1-re megnyert vb-selejtezőről hiányzott. A 2022. márciusi, szerbek elleni hazai felkészülési meccsen (0–1) tért vissza, és legutóbb az ukránok ellen Nagyszombatban sorozatban 51-edszer volt kezdő – éppen abban a városban, ahol 2019. március 21-én Szlovákia ellen (0–2) bemutatkozott a válogatottban, amikor az 54. percben Kleinheisler Lászlót váltotta.

♦ A jelenlegi keretben négy olyan labdarúgó van, aki korábban még nem lépett pályára a válogatottban: a kapus Gundel-Takács Bence; két középpályás, Urblík József és Pető Milán; valamint a csatár Szendrei Ákos. Az őszi meccseken Jurek Gábor, Tóth Milán és Szalai József is bemutatkozott a válogatottban, így idén összesen 11 újonc lépett már pályára. Marco Rossi ezzel beállította a tavalyi csúcsát, hiszen 2025-ben is 11-en mutatkoztak be, ennél több új játékos egy naptári évben még nem debütált az elmúlt nyolc év során.

♦ A felvidéki Bártfáról (Szlovákia) származó Urblík József beválogatása egy másik szempontból is érdekes. Ha ugyanis pályára lép, akkor Rossi időszakában, nyolc év alatt ő lehet a 12. olyan válogatott játékos, aki nem Magyarországon született (igaz, 13. is lehet, amennyiben Pető Milán is szerepet kap, mert a Paks középpályása meg a hollandiai Bredában látta meg a napvilágot).

♦ A legtöbb gólt a jelenlegi keretből Szoboszlai szerezte a válogatottban, 18-at, őt a sérülések után a keretbe visszatérő Sallai Roland és Varga Barnabás követi egyaránt 15 találattal, majd Willi Orbán jön a sorban 6-tal. Érdekesség, hogy Szoboszlai mindhárom korábbi NL-sorozatban szerzett gólt: 2020-ban a törököknek szabadrúgásból, 2022-ben az angoloknak tizenegyesből, 2024-ben a bosnyákoknak akcióból és büntetőből, majd a németeknek ismét tizenegyesből talált be, a mostani kiírásban azonban még nincs gólja.

♦ Marco Rossi az örökranglistán a második legtöbbet foglalkoztatott magyar szövetségi kapitány a 117 meccsen (62 győzelem, 27 döntetlen, 28 vereség) dirigáló Baróti Lajos után. Az olasz szakember eddigi mérlege a magyar válogatottal 90 mérkőzésen 42 győzelem, 21 döntetlen és 27 vereség 121–104-es gólkülönbség mellett. A győzelmek örökrangsorában Rossi a harmadik Baróti és Sebes Gusztáv (69 meccs, 50 győzelem, 12 döntetlen, 7 vereség) után. Az irányításával eddig 28 ország válogatottját sikerült legyőzni, de a soron következő két mérkőzésen ezt a számot nem lehet gyarapítani.

SZOMBAT

GRÚZIA–MAGYARORSZÁG

♦ Mindössze 3-szor mérkőzött meg egymással a két ország válogatottja, a mérleg 2 magyar győzelem, 1 grúz siker. A 2002-es világbajnokság selejtezője során, előbb 2001 júniusában a Népstadionban Mátyus János és Sebők Vilmos egy-egy, illetve Korsós Attila két góljával 4–1-re a mieink nyertek, majd néhány hónappal később, Tbilisziben 3–1-re a grúzok győztek, a magyar csapatból akkor is Mátyus volt eredményes. Az MLSZ ezt követően váltotta le Bicskei Bertalan szövetségi kapitányt és nevezte ki a helyére Gellei Imrét. Vele újabb két vereség következett, így a magyar válogatott akkor szégyenszemre Grúzia mögött csak negyedik lett a csoportjában, egyedül Litvániát tudta megelőzni. A harmadik összecsapáson október 2-án a Puskás Arénában Kerkez Milos fejes góljával 1–0-ra a magyar csapat nyert. A Liverpool bal oldali védőjének ez volt az első találata a válogatottban.

A MAGYAR VÁLOGATOTT EDDIGI EGYETLEN GRÚZIAI TALÁLKOZÓJA

A LEGUTÓBBI, GYŐZTES MECCSÜNK A GRÚZOK ELLEN

♦ A grúz válogatott a 74., a magyar a 38. a FIFA aktuális világranglistáján. Miután a hazaiaknál a Transfermarkt által 140 millió euróra becsült, Bajnokok Ligája-győztes középpályás, Hvicsa Kvarachelia (PSG) sérülés miatt nincs a keretben, így a budapesti mérkőzéssel ellentétben most a magyar csapat keretértéke nagyobb (195.95 millió euró), mint a grúzé (128.85 millió). Ellenfelünk legértékesebb játékosa így most Giorgi Mikautadze, a spanyol Villarreal támadója (40 millió euró), míg a mieink részéről Szoboszlai Dominik áll az élen 100 millióval.

♦ A grúzok 2 ponttal a csoport utolsó helyén állnak, és még nem találtak be az ellenfelek kapujába. (Utóbbi miatt rajtuk kívül az NL B-ligájában csak az északmacedónok szégyenkezhetnek.) Ez lesz a csoportban az utolsó hazai meccsük, az előző kettőn egyaránt gól nélküli döntetlent játszottak, és csak győzelemmel maradhat esélyük arra, hogy az első két hely valamelyikén végezzenek a csoportban, amivel elkerülhető a C-ligába való kiesés (az 1. hely A-ligába jutást ér, a 2. pedig rájátszást a feljutásért), illetve elérhető az Eb-selejtező decemberi sorsolásán a 2. kalapos kiemelés. A grúzok ősszel kinevezett szövetségi kapitánya, Ramaz Szvanadze a negyedik meccsére készül a válogatottal (a mérlege 2 döntetlen, 1 vereség).

♦ A grúz válogatott keretéből többen megfázással küzdöttek, de Ramaz Szvanadze szerint közülük este csak a középpályás Szandro Altunasvili nem lesz bevethető. A már említett Hvicsa Kvarachelia mellett a középső középpályás Giorgi Kocsorasvili két sárga lap miatt nem léphet pályára, és kimaradt a meccskeretből a védő Iva Gelasvili, valamint a Dunaszerdahelyen futballozó támadó, Giorgi Gagua is. Visszatérhet viszont a korábban sérüléssel bajlódó középpályás, Nika Gagnidze.

♦ A tbiliszi összecsapást a cseh Ondrej Berka vezeti, aki épp a mérkőzés napján lesz 39 éves, és nemhogy a két válogatottal, de a két ország egyetlen klubcsapatával sem találkozott még a pályafutása során. Berka 2016 óta vezet a cseh élvonalban, és 2021 óta FIFA-kerettag.

KEDD

MAGYARORSZÁG–ÉSZAK-ÍRORSZÁG

♦ Eddig 8-szor meccseltünk a FIFA világranglistáján 64. északír válogatottal, a mérleg 5 magyar győzelem, 2 döntetlen, 1 északír siker. A gólkülönbség 9–4 a mieink javára. Háromnál több gól egyszer sem esett a két válogatott meccsén.

♦ Az első négy találkozót kivétel nélkül a magyar válogatott nyerte meg, ráadásul úgy, hogy a szigetországiak addig csupán egy találatra voltak képesek.

♦ Magyar földön mindössze kétszer találkozott a két válogatott, a mérleg 1 győzelem és 1 vereség. A régi Puskás-stadionban megrendezett 1988. októberi világbajnoki selejtezőt a csereként a hajrára beküldött Vincze István 85. percben lőtt góljával 1–0-ra Mezey György válogatottja nyerte meg.

Az északírek 2014. szeptemberi, második budapesti fellépése hozta ebben a párharcban a szigetországiak egyetlen győzelmét, amely kapitánybuktató mérkőzés lett. A Groupama Arénában játszott Európa-bajnoki selejtezőn úgy győztek 2–1-re a vendégek, hogy Priskin Tamás 75. percben fejelt góljával a magyar csapat jutott vezetéshez. Miután az északírek Niall McGinn, majd Kyle Lafferty találatával fordítottak és elvitték mind a három pontot, menesztették Pintér Attila szövetségi kapitányt, akinek ez volt az első és egyben utolsó tétmérkőzése a válogatott kispadján. Intő jel lehet, hogy az északíreket akkor is a jelenlegi szövetségi kapitányuk, Michael O'Neill irányította, aki még veretlen a magyar válogatott ellen. Az említett budapesti siker után ugyanis a 2015. szeptemberi Eb-selejtezőn 1–1-et, majd a most szeptemberi NL-csoportmeccsen gól nélküli döntetlent ért el, mind a kétszer Belfastban.

♦ A szigetországiak keretének összértéke 134.20 millió euró, vagyis kicsit több mint 60 millió euróval marad el a magyar válogatottétól. A legértékesebbnek tartott játékosuk 25 millió euróval Shea Charles, a Fulham 23 éves védekező középpályása, aki Grúziában a hosszabbításban az északírek győztes gólját lőtte (1–0).

♦ Az északíreket irányító 57 éves Michael O'Neill 2022 decemberétől a második időszakát tölti a válogatott élén. Először 2011 és 2020 között 72 mérkőzésen át dirigálta a nemzeti együttest, és csaknem 50 százalékos teljesítményt ért el vele (26 győzelem, 18 döntetlen, 28 vereség). Újbóli kinevezése óta 38 mérkőzésen 15 győzelem, 7 iksz és 16 vereség a mérlege.

♦ Az északíreknél a Liverpool FC jobbhátvédje, Conor Bradley, valamint két középső védő, Daniel Ballard (Sunderland) és Eoin Toal (Bolton Wanderers) szerepel a sérültek listáján.