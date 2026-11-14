Hét győzelemmel zárhatjuk az évet – ilyenre még nem volt példa Rossinál
♦ A magyar labdarúgó-válogatottnak a grúzok elleni szombati, tbiliszi a 31., az északírek elleni keddi, budapesti a 32. mérkőzése lesz a 2018-ban indult Nemzetek Ligájában (NL). Az eddigi mérlegünk 12 győzelem, 8 döntetlen, 10 vereség 32–34-es gólkülönbség mellett – valamennyi találkozó Marco Rossi szövetségi kapitány irányításával.
♦ A 7 ponttal a csoport 2. helyén álló magyar csapat az NL mostani kiírását az ukránok elleni 1–0-s hazai vereséggel kezdte, azóta úgy van 3-as veretlenségi sorozatban, hogy az észak-írországi 0–0-s döntetlen után a legutóbbi 2 mérkőzését megnyerte (1–0 itthon Grúzia, majd 2–1 Nagyszombatban Ukrajna ellen). Egymás után 2 találkozón legutóbb 2022-ben tudott győzni a Nemzetek Ligájában, amikor előbb Angliát 4–0-ra, majd Németországot 1–0-ra verte meg idegenben. Ha Grúziában is nyer, olyan sorozatot állít fel, amelyre még egyszer sem volt képes, hiszen egy kiíráson belül megszakítás nélkül 3 NL-meccset még egyszer sem sikerült győzelemmel zárnia Marco Rossi együttesének. Zsinórban 3 diadal azért egyszer már összejött az NL-ben: a 2018-as kiírás végén (2–0 itthon az észtek és a finnek ellen), majd a 2020-as sorozat nyitányán (1–0 Törökországban).
♦ A válogatott idei mérlege a legutóbbi két győzelemnek köszönhetően 8 mérkőzésen 5 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség. Ha legalább még egy meccset meg tudna nyerni idén a válogatott a hátralévő kettőből, akkor 6 győzelemmel zárhatná az esztendőt, amire eddig az olasz szakemberrel csak kétszer, 2021-ben és 2023-ban volt példa. Amennyiben mindkét novemberi NL-mérkőzését megnyeri a válogatott, akkor 2026-ban eléri a 7 győzelmet, és azzal új csúcsot állít fel – egy naptári éven belül ugyanis hétszer még sosem nyertünk Rossival.
♦ A jelenlegi keretből a 2018-ban, Rossi 3. meccsén, Görögországban bemutatkozó Willi Orbán lépett pályára legtöbbször a magyar nemzeti együttesben: 72-szer – ezzel Tichy Lajossal holtversenyben az örökranglista 20. helyén áll. Őt Szoboszlai Dominik követi 69, majd Sallai Roland 67 válogatott fellépéssel. Szoboszlainak a grúziai találkozó lehet a 70. mérkőzése nemzeti szerelésben. Eddig összesen kétszer küldték be csereként, és 22-szer fordult elő, hogy kezdett, de nem volt végig a pályán.
♦ A keretből a grúzok ellen Schäfer András jubilálhat, hiszen az Union Berlin középpályásának a következő lesz az 50. válogatottbeli fellépése.
♦ Megszakítás nélkül a leghosszabb ideje Szoboszlai tagja a magyar válogatottnak, hiszen legutóbb 2021. november 15-én, a Lengyelország ellen Varsóban 2–1-re megnyert vb-selejtezőről hiányzott. A 2022. márciusi, szerbek elleni hazai felkészülési meccsen (0–1) tért vissza, és legutóbb az ukránok ellen Nagyszombatban sorozatban 51-edszer volt kezdő – éppen abban a városban, ahol 2019. március 21-én Szlovákia ellen (0–2) bemutatkozott a válogatottban, amikor az 54. percben Kleinheisler Lászlót váltotta.
♦ A jelenlegi keretben négy olyan labdarúgó van, aki korábban még nem lépett pályára a válogatottban: a kapus Gundel-Takács Bence; két középpályás, Urblík József és Pető Milán; valamint a csatár Szendrei Ákos. Az őszi meccseken Jurek Gábor, Tóth Milán és Szalai József is bemutatkozott a válogatottban, így idén összesen 11 újonc lépett már pályára. Marco Rossi ezzel beállította a tavalyi csúcsát, hiszen 2025-ben is 11-en mutatkoztak be, ennél több új játékos egy naptári évben még nem debütált az elmúlt nyolc év során.
♦ A felvidéki Bártfáról (Szlovákia) származó Urblík József beválogatása egy másik szempontból is érdekes. Ha ugyanis pályára lép, akkor Rossi időszakában, nyolc év alatt ő lehet a 12. olyan válogatott játékos, aki nem Magyarországon született (igaz, 13. is lehet, amennyiben Pető Milán is szerepet kap, mert a Paks középpályása meg a hollandiai Bredában látta meg a napvilágot).
♦ A legtöbb gólt a jelenlegi keretből Szoboszlai szerezte a válogatottban, 18-at, őt a sérülések után a keretbe visszatérő Sallai Roland és Varga Barnabás követi egyaránt 15 találattal, majd Willi Orbán jön a sorban 6-tal. Érdekesség, hogy Szoboszlai mindhárom korábbi NL-sorozatban szerzett gólt: 2020-ban a törököknek szabadrúgásból, 2022-ben az angoloknak tizenegyesből, 2024-ben a bosnyákoknak akcióból és büntetőből, majd a németeknek ismét tizenegyesből talált be, a mostani kiírásban azonban még nincs gólja.
♦ Marco Rossi az örökranglistán a második legtöbbet foglalkoztatott magyar szövetségi kapitány a 117 meccsen (62 győzelem, 27 döntetlen, 28 vereség) dirigáló Baróti Lajos után. Az olasz szakember eddigi mérlege a magyar válogatottal 90 mérkőzésen 42 győzelem, 21 döntetlen és 27 vereség 121–104-es gólkülönbség mellett. A győzelmek örökrangsorában Rossi a harmadik Baróti és Sebes Gusztáv (69 meccs, 50 győzelem, 12 döntetlen, 7 vereség) után. Az irányításával eddig 28 ország válogatottját sikerült legyőzni, de a soron következő két mérkőzésen ezt a számot nem lehet gyarapítani.
SZOMBAT
GRÚZIA–MAGYARORSZÁG
♦ Mindössze 3-szor mérkőzött meg egymással a két ország válogatottja, a mérleg 2 magyar győzelem, 1 grúz siker. A 2002-es világbajnokság selejtezője során, előbb 2001 júniusában a Népstadionban Mátyus János és Sebők Vilmos egy-egy, illetve Korsós Attila két góljával 4–1-re a mieink nyertek, majd néhány hónappal később, Tbilisziben 3–1-re a grúzok győztek, a magyar csapatból akkor is Mátyus volt eredményes. Az MLSZ ezt követően váltotta le Bicskei Bertalan szövetségi kapitányt és nevezte ki a helyére Gellei Imrét. Vele újabb két vereség következett, így a magyar válogatott akkor szégyenszemre Grúzia mögött csak negyedik lett a csoportjában, egyedül Litvániát tudta megelőzni. A harmadik összecsapáson október 2-án a Puskás Arénában Kerkez Milos fejes góljával 1–0-ra a magyar csapat nyert. A Liverpool bal oldali védőjének ez volt az első találata a válogatottban.
A MAGYAR VÁLOGATOTT EDDIGI EGYETLEN GRÚZIAI TALÁLKOZÓJA
A LEGUTÓBBI, GYŐZTES MECCSÜNK A GRÚZOK ELLEN
♦ A grúz válogatott a 74., a magyar a 38. a FIFA aktuális világranglistáján. Miután a hazaiaknál a Transfermarkt által 140 millió euróra becsült, Bajnokok Ligája-győztes középpályás, Hvicsa Kvarachelia (PSG) sérülés miatt nincs a keretben, így a budapesti mérkőzéssel ellentétben most a magyar csapat keretértéke nagyobb (195.95 millió euró), mint a grúzé (128.85 millió). Ellenfelünk legértékesebb játékosa így most Giorgi Mikautadze, a spanyol Villarreal támadója (40 millió euró), míg a mieink részéről Szoboszlai Dominik áll az élen 100 millióval.
♦ A grúzok 2 ponttal a csoport utolsó helyén állnak, és még nem találtak be az ellenfelek kapujába. (Utóbbi miatt rajtuk kívül az NL B-ligájában csak az északmacedónok szégyenkezhetnek.) Ez lesz a csoportban az utolsó hazai meccsük, az előző kettőn egyaránt gól nélküli döntetlent játszottak, és csak győzelemmel maradhat esélyük arra, hogy az első két hely valamelyikén végezzenek a csoportban, amivel elkerülhető a C-ligába való kiesés (az 1. hely A-ligába jutást ér, a 2. pedig rájátszást a feljutásért), illetve elérhető az Eb-selejtező decemberi sorsolásán a 2. kalapos kiemelés. A grúzok ősszel kinevezett szövetségi kapitánya, Ramaz Szvanadze a negyedik meccsére készül a válogatottal (a mérlege 2 döntetlen, 1 vereség).
♦ A grúz válogatott keretéből többen megfázással küzdöttek, de Ramaz Szvanadze szerint közülük este csak a középpályás Szandro Altunasvili nem lesz bevethető. A már említett Hvicsa Kvarachelia mellett a középső középpályás Giorgi Kocsorasvili két sárga lap miatt nem léphet pályára, és kimaradt a meccskeretből a védő Iva Gelasvili, valamint a Dunaszerdahelyen futballozó támadó, Giorgi Gagua is. Visszatérhet viszont a korábban sérüléssel bajlódó középpályás, Nika Gagnidze.
♦ A tbiliszi összecsapást a cseh Ondrej Berka vezeti, aki épp a mérkőzés napján lesz 39 éves, és nemhogy a két válogatottal, de a két ország egyetlen klubcsapatával sem találkozott még a pályafutása során. Berka 2016 óta vezet a cseh élvonalban, és 2021 óta FIFA-kerettag.
KEDD
MAGYARORSZÁG–ÉSZAK-ÍRORSZÁG
♦ Eddig 8-szor meccseltünk a FIFA világranglistáján 64. északír válogatottal, a mérleg 5 magyar győzelem, 2 döntetlen, 1 északír siker. A gólkülönbség 9–4 a mieink javára. Háromnál több gól egyszer sem esett a két válogatott meccsén.
♦ Az első négy találkozót kivétel nélkül a magyar válogatott nyerte meg, ráadásul úgy, hogy a szigetországiak addig csupán egy találatra voltak képesek.
♦ Magyar földön mindössze kétszer találkozott a két válogatott, a mérleg 1 győzelem és 1 vereség. A régi Puskás-stadionban megrendezett 1988. októberi világbajnoki selejtezőt a csereként a hajrára beküldött Vincze István 85. percben lőtt góljával 1–0-ra Mezey György válogatottja nyerte meg.
Az északírek 2014. szeptemberi, második budapesti fellépése hozta ebben a párharcban a szigetországiak egyetlen győzelmét, amely kapitánybuktató mérkőzés lett. A Groupama Arénában játszott Európa-bajnoki selejtezőn úgy győztek 2–1-re a vendégek, hogy Priskin Tamás 75. percben fejelt góljával a magyar csapat jutott vezetéshez. Miután az északírek Niall McGinn, majd Kyle Lafferty találatával fordítottak és elvitték mind a három pontot, menesztették Pintér Attila szövetségi kapitányt, akinek ez volt az első és egyben utolsó tétmérkőzése a válogatott kispadján. Intő jel lehet, hogy az északíreket akkor is a jelenlegi szövetségi kapitányuk, Michael O'Neill irányította, aki még veretlen a magyar válogatott ellen. Az említett budapesti siker után ugyanis a 2015. szeptemberi Eb-selejtezőn 1–1-et, majd a most szeptemberi NL-csoportmeccsen gól nélküli döntetlent ért el, mind a kétszer Belfastban.
♦ A szigetországiak keretének összértéke 134.20 millió euró, vagyis kicsit több mint 60 millió euróval marad el a magyar válogatottétól. A legértékesebbnek tartott játékosuk 25 millió euróval Shea Charles, a Fulham 23 éves védekező középpályása, aki Grúziában a hosszabbításban az északírek győztes gólját lőtte (1–0).
♦ Az északíreket irányító 57 éves Michael O'Neill 2022 decemberétől a második időszakát tölti a válogatott élén. Először 2011 és 2020 között 72 mérkőzésen át dirigálta a nemzeti együttest, és csaknem 50 százalékos teljesítményt ért el vele (26 győzelem, 18 döntetlen, 28 vereség). Újbóli kinevezése óta 38 mérkőzésen 15 győzelem, 7 iksz és 16 vereség a mérlege.
♦ Az északíreknél a Liverpool FC jobbhátvédje, Conor Bradley, valamint két középső védő, Daniel Ballard (Sunderland) és Eoin Toal (Bolton Wanderers) szerepel a sérültek listáján.
A GRÚZ VÁLOGATOTT 23 FŐS MECCSKERETE
Kapusok: Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Nodar Kalicsava (Dinamo Batumi), Giorgi Mamardasvili (Liverpool FC – Anglia)
Védők: Irakli Azarovi (Sahtar Doneck – Ukrajna), Lasa Dvali (CSZKA 1948 Szófia – Bulgária), Szaba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Otar Kakabadze (Cracovia – Lengyelország), Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Szaba Szazonov (Getafe – Spanyolország), Dzsemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Giorgi Maiszuradze (Polisszja Zsitomir – Ukrajna)
Középpályások: Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Irakli Egoian (Excelsior Rotterdam – Hollandia), Nika Gagnidze (Kolosz Kovalivka – Ukrajna), Nodar Lominadze (Torpedo Kutaiszi), Anzor Mekvabisvili (Chicago Fire – Egyesült Államok), Giorgi Moiszcrapisvili (Nagyszombat – Szlovákia)
Támadók: Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Giorgi Guliasvili (Racing Santander – Spanyolország), Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (Heidenheim – Németország)
A MAGYAR VÁLOGATOTT 23 FŐS MECCSKERETE
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország)
Középpályások: Csongvai Áron (Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
AZ ÉSZAKÍR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Pierce Charles (Queens Park Rangers – Anglia), Conor Hazard (Wycombe Wanderers – Anglia), Dermot Mee (Manchester United – Anglia)
Védők: Tom Atcheson (Blackburn Rovers – Anglia), Ciaron Brown (Oxford United – Anglia), Terry Devlin (Portsmouth – Anglia), Michael Forbes (Dundee United – Skócia), Trai Hume (Sunderland – Anglia), Ruairi McConville (Norwich City – Anglia), Paddy McNair (Hull City – Anglia), Brodie Spencer (Oxford United – Anglia)
Középpályások: Shea Charles (Fulham – Anglia), Justin Devenny (Stoke City – Anglia), Ethan Galbraith (Stoke City – Anglia), Patrick Kelly (Barnsley – Anglia), Kieran Morrison (Sheffield Wednesday – Anglia), Isaac Price (West Bromwich Albion – Anglia), Paul Smyth (Queens Park Rangers – Anglia), Jordan Thompson (Preston North End – Anglia)
Támadók: Jamie Donley (Luton Town – Anglia), Braiden Graham (Everton – Anglia), Eoin Kenny (Portsmouth – Anglia), Josh Magennis (Stevenage – Anglia), Callum Marshall (Luton Town – Anglia), Ceadach O’Neill (Arsenal – Anglia)
A MAGYAR VÁLOGATOTT 2026-OS MÉRKŐZÉSEI
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Március 28.: Magyarország–Szlovénia 1–0
G: Schön (79.)
Március 31.: Magyarország–Görögország 0–0
Június 5.: Magyarország–Finnország 2–1
G: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.)
Június 9.: Magyarország–Kazahsztán 3–1
G: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)
NEMZETEK LIGÁJA
B-liga, 2. csoport
Szeptember 25.: Magyarország–Ukrajna 0–1
G: Szikan (42.)
Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország 0–0
Október 2.: Magyarország–Grúzia 1–0
G: Kerkez (35.)
Október 5.: Ukrajna–Magyarország 1–2
Semleges helyszín: Nagyszombat (Szlovákia)
G: Jaremcsuk (83.), ill. Tóth M. (52.), Csinger (85.)
November 14., 18.00: Grúzia–Magyarország (Tv: M4 Sport). Vezeti: Ondrej Berka (cseh) – élőben az NSO-n!
November 17., 20.45: Magyarország–Észak-Írország – élőben az NSO-n!
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