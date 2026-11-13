Kisimuló ráncok – Thury Gábor jegyzete

A Nemzetek Ligájában a Grúzia–Magyarország (és a magyar–északír) találkozó előtt talán kevesebb a ránc Marco Rossi homlokán, főleg úgy, hogy Szoboszlai Dominik kész a játékra. Ha óvatosan fogalmazunk, akkor is jobb helyzetben vannak legjobbjaink, mint az ellenfél, amelyben a PSG-vel Bajnokok Ligája-győztes szélső, Hvicsa Kvarachelia nem léphet pályára. Ráadásul Grúzia ellen egy pont is elég, ha kedden a Puskás Arénában sikerül legyőzni Észak-Írországot, megvan a csoportelsőség.

Csapatunk az NL-sorozatban nélkülözte a sérült Varga Barnabást és Sallai Rolandot, ám mindketten visszatérhetnek. Velük sokkal könnyebb helyzetben várhatja a találkozót a szövetségi kapitány, s persze a magyar szurkolók. Ugyanakkor akár Vitális Milánt küldte volna Szobosz­lai Dominik pozíciójába, akár – úgymond a játékosprofilja alapján – a Vasas futballistáját, Urblík Józsefet, lett volna esély, hogy kulcspasszokat adjanak, ha nem is annyit, mint az összetartás kezdetén térdfájdalommal bajlódó csapatkapitány.

Lehet mosolyogni, de a nemzeti együttesben Szoboszlai Dominik legalább annyira vezéregyéniség, mint anno Puskás Ferenc vagy Albert Flórián – függetlenül attól, hogy válogatottunk azóta hátrébb csúszott a nemzetközi rangsorban. Most nem vb-döntő következik, „csupán” egy fontos mérkőzés az A-ligába jutásért. Puskást sérülése után az 1954-es vb-n Kocsis Sándor remekül pótolta, mint ahogyan az aranylabdás Albert hiányát sem sínylette meg mindig a Ferencváros, Varga Zoltán sokszor feledtetni tudta.

Egy csapat közösségként az egyének teljesítményéből áll össze. Vannak mentális tényezők, amelyek túlmutatnak azon, ki hogyan fejel, ki mennyire képes területet nyitni vagy éppen a lendületével hozzátenni a játékhoz. A leírt cselekvések alanyainak megnevezése nem rejtvény, de hozta már úgy a sors, hogy Grúzia ellen Kerkez Milos, az ukránokkal szemben Csinger Márk gólja döntött. S tegyük a szívünkre a kezünket: ha meg kellett volna tippelni, kik dönthetnek el egy-egy mérkőzést, nem őket mondjuk elsőnek. A válogatott bizonyított már Szoboszlai nélkül; akár ha NL-meccsről van szó, például 2020-ban a magyar–török mérkőzésen sem játszott, mégis 2–0-ra nyert a válogatott. Mégis azt mondom, jelenléte lélektanilag is megnyugtató, még akkor is, ha talán kevésbé lesz aktív a szokásosnál.

Majdnem elfelejtettem: a törökök elleni győzelmet követő sorozatban már az A-ligában játszott Magyarország…

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