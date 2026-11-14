Brunson és SGA is nagy meccset játszott, mégis mindkét döntős kikapott – videó

B. A. P.B. A. P.
2026.11.14. 08:57
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Shai Gilgeous-Alexander 40 pontja ellenére botlott a Thunder (Fotó: Getty Images)
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NBA NBA-alapszakasz San Antonio Spurs Los Angeles Clippers New York Knicks Oklahoma City Thunder
Az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) magyar idő szerint szombat hajnali játéknapján a San Antonio Spurs kiütötte a Golden State Warriorst az NBA-kupában. A címvédő New York Knicks az Indiana Pacers otthonában szenvedett vereséget, a Los Angeles Clippers szoros végjáték után múlta felül az Oklahoma City Thundert, a Miami Heat a sztárduójának köszönhette győzelmét, míg a Huston Rockets a játéknap legeredményesebb dobója, Alperen Sengün vezérletével nyert.

Az idényt két vereséggel nyitó Spurs a Stephen Curry nélküli Warriors elleni kiütéssel szerezte meg sorozatban 11. győzelmét. A San Antonio csapatrekordot jelentő 18–0-s rohammal nyitotta a mérkőzést, de később sem lassított. Ellenben a Golden State pocsék dobóformát mutatott, az első negyedben 25 mezőnykísérletből csak öt kosár született. A hazaiak az első negyed után 38–14-re, a félidőben pedig már 63–33-ra vezettek, a végére pedig 38 pontos különbség alakult ki.

Stephon Castle idénycsúcsot jelentő 32 ponttal zárt (12/18 mezőnyből, 5/8 tripla), Victor Wembanyamának pedig 21 perc játékidő is elég volt a 12 pontos, 12 lepattanós dupla duplához. A Spurs a franchise történelme során negyedszer szerzett első 13 meccsén 11 pontot. Ezeket a meccseket átlagosan 17.1 ponttal nyerték.

Szoros végjáték után verte meg a Clippers a Thundert. Jared McCain karriercsúcsot jelentő hét triplát elsüllyesztett, Shai Gilgeous-Alexander 40 pontig jutott, az Oklahoma City pedig hat ponttal vezetett a végjátékban, mégsem jött össze a kilencedik győzelem. Az LA lőlapját a 26 pontig jutó Brook Lopez vezette, a végjátékban pedig Darius Garland (24 pont) volt a hős, aki az utolsó percben egy közeli kosárral egyenlített, majd a büntetőjével győzelmet ünnepelhetett a Clippers.

Egyre jobb formában a Miami. A Janisz Adetokunbo, Bam Adebayo duó 74 pontig, míg a Heat 133-ig jutott a Cleveland ellen, de Davion Mitchell (22) és a padról beszálló Ryan Conwell (20) is elérte a húsz pontot, előbbi ráadásul karrierrekordot jelentő 16 assziszttal zárt a Cleveland Cavaliers elleni győztes meccsen.

Hozta a papírformát a Portland. A Trail Blazersben Damian Lillard 29, Deni Avdija pedig 34 pontig jutott a továbbra is egy győzelmet szerző Sacramento Kings otthonában.

A nap legjobb dobója Alperen Sengün volt, aki 43 ponttal segítette tizedik győzelméhez a Houstont. A török center nagyon hatékonyan játszott, 24 mezőnykísérletéből 17 talált gyűrűbe. Ez volt Sengün karrierjének második meccse, amelyen legalább negyven pontig jutott.

142 pontot szórva nyert a Grizzlies. Igazi csapatmunka volt, hiszen tíz mezőnyjátékos is elérte a legalább tíz pontot, egyedül a padról érkező Jerami Grant (22) jutott húsz pont fölé a New Orleans Pelicans otthonában.

NBA, ALAPSZAKASZ
Indiana Pacers–New York Knicks 106–104 (26–27, 32–22, 27–35, 21–20)
Orlando Magic–Milwaukee Bucks 107–99 (23–15, 29–22, 32–35, 23–27)
Chicago Bulls–Atlanta Hawks 125–117 (33–24, 27–29, 24–30, 26–27, 15–7) – hosszabbítás után
Miami Heat–Cleveland Cavaliers 133–121 (29–27, 25–30, 38–34, 41–30)
New Orleans Pelicans–Memphis Grizzlies 111–142 (28–35, 30–35, 28–35, 25–37)
Houston Rockets–Utah Jazz 125–118 (27–27, 36–26, 29–36, 33–29)
San Antonio Spurs–Golden State Warriors 123–85 (38–14, 25–19, 34–27, 26–25)
Sacramento Kings–Portland Trail Blazers 107–120 (25–34, 28–30, 25–29, 29–27)
Los Angeles Clippers–Oklahoma City Thunder 113–112 (33–27, 24–17, 25–40, 31–28)

 

NBA NBA-alapszakasz San Antonio Spurs Los Angeles Clippers New York Knicks Oklahoma City Thunder
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