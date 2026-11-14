Brunson és SGA is nagy meccset játszott, mégis mindkét döntős kikapott – videó

Az idényt két vereséggel nyitó Spurs a Stephen Curry nélküli Warriors elleni kiütéssel szerezte meg sorozatban 11. győzelmét. A San Antonio csapatrekordot jelentő 18–0-s rohammal nyitotta a mérkőzést, de később sem lassított. Ellenben a Golden State pocsék dobóformát mutatott, az első negyedben 25 mezőnykísérletből csak öt kosár született. A hazaiak az első negyed után 38–14-re, a félidőben pedig már 63–33-ra vezettek, a végére pedig 38 pontos különbség alakult ki.

Stephon Castle idénycsúcsot jelentő 32 ponttal zárt (12/18 mezőnyből, 5/8 tripla), Victor Wembanyamának pedig 21 perc játékidő is elég volt a 12 pontos, 12 lepattanós dupla duplához. A Spurs a franchise történelme során negyedszer szerzett első 13 meccsén 11 pontot. Ezeket a meccseket átlagosan 17.1 ponttal nyerték.

THE SPURS HAVE WON 11 IN A ROW 🔥 ▪️ Avg. margin of victory: 17.1 PPG ▪️ 4th time in franchise history (2007-08, 2010-11, and 2013-14) that San Antonio has won 11 of their first 13 games of the season ▪️ 2-0 in West Group C https://t.co/FqpAvIwt8W — NBA (@NBA) November 14, 2026

STEPHON CASTLE DROPS 32. SPURS WIN 11th STRAIGHT. 32 PTS 5 REB 6 AST 5 3PM San Antonio improves to 2-0 in West Group C! https://t.co/7UTF5ecx0s — NBA (@NBA) November 14, 2026

Szoros végjáték után verte meg a Clippers a Thundert. Jared McCain karriercsúcsot jelentő hét triplát elsüllyesztett, Shai Gilgeous-Alexander 40 pontig jutott, az Oklahoma City pedig hat ponttal vezetett a végjátékban, mégsem jött össze a kilencedik győzelem. Az LA lőlapját a 26 pontig jutó Brook Lopez vezette, a végjátékban pedig Darius Garland (24 pont) volt a hős, aki az utolsó percben egy közeli kosárral egyenlített, majd a büntetőjével győzelmet ünnepelhetett a Clippers.

DARIUS GARLAND GO-AHEAD AND-1 TO SEAL THE WEST GROUP B WIN FOR THE CLIPPERS 🚨 HE FINISHED WITH 24 POINTS! https://t.co/PWnE1xpHbM — NBA (@NBA) November 14, 2026

Egyre jobb formában a Miami. A Janisz Adetokunbo, Bam Adebayo duó 74 pontig, míg a Heat 133-ig jutott a Cleveland ellen, de Davion Mitchell (22) és a padról beszálló Ryan Conwell (20) is elérte a húsz pontot, előbbi ráadásul karrierrekordot jelentő 16 assziszttal zárt a Cleveland Cavaliers elleni győztes meccsen.

GIANNIS AND BAM JOINED LEBRON AND WADE IN MIAMI'S EAST GROUP B WIN 🤯 Giannis: 37 PTS, 9 REB Bam: 37 PTS, 14 REB 2nd duo in @MiamiHEAT franchise history (joining LeBron James & Dwyane Wade in 2012 and 2013) to score 35+ PTS in the same game! https://t.co/JMc1ZTKUmc — NBA (@NBA) November 14, 2026

DAVION MITCHELL TIED HIS CAREER-HIGH WITH 17 ASSISTS 🤯 🏀 22 PTS 🏀 17 AST 🏀 @MiamiHEAT East Group B win https://t.co/skrptzMyxQ — NBA (@NBA) November 14, 2026

Hozta a papírformát a Portland. A Trail Blazersben Damian Lillard 29, Deni Avdija pedig 34 pontig jutott a továbbra is egy győzelmet szerző Sacramento Kings otthonában.

DENI AND DAME COMBINED FOR 63 POINTS IN PORTLAND'S WEST GROUP C WIN! DENI: 34 PTS, 6 REB, 4 AST, 3 3PM DAME: 29 PTS, 6 AST, 6 3PM The @trailblazers have won 3 straight and are now 9-3 on the season 🔥 https://t.co/ekNalJHIRo — NBA (@NBA) November 14, 2026

A nap legjobb dobója Alperen Sengün volt, aki 43 ponttal segítette tizedik győzelméhez a Houstont. A török center nagyon hatékonyan játszott, 24 mezőnykísérletéből 17 talált gyűrűbe. Ez volt Sengün karrierjének második meccse, amelyen legalább negyven pontig jutott.

SENGUN JOINED HAKEEM AND YAO IN HOUSTON'S WEST GROUP A WIN! 43 PTS 12 REB 5 AST 17-24 FGM 3rd player in franchise history (joining Hakeem in 1994 and Yao in 2004) to record 40+ PTS, 10+ REB, and 5+ AST on 70%+ FG% since 1956-57, the first season FG% was recorded 🤯 https://t.co/AmAqqkSpwP — NBA (@NBA) November 14, 2026

142 pontot szórva nyert a Grizzlies. Igazi csapatmunka volt, hiszen tíz mezőnyjátékos is elérte a legalább tíz pontot, egyedül a padról érkező Jerami Grant (22) jutott húsz pont fölé a New Orleans Pelicans otthonában.

THE GRIZZLIES HAD A FRANCHISE-RECORD 10 PLAYERS IN DOUBLE FIGURES 🤯 Jerami Grant (22 PTS) and Ty Jerome (17 PTS) led the way as Memphis picked up the West Group B win! https://t.co/abrg3dP4Am — NBA (@NBA) November 14, 2026

NBA, ALAPSZAKASZ

Indiana Pacers–New York Knicks 106–104 (26–27, 32–22, 27–35, 21–20)

Orlando Magic–Milwaukee Bucks 107–99 (23–15, 29–22, 32–35, 23–27)

Chicago Bulls–Atlanta Hawks 125–117 (33–24, 27–29, 24–30, 26–27, 15–7) – hosszabbítás után

Miami Heat–Cleveland Cavaliers 133–121 (29–27, 25–30, 38–34, 41–30)

New Orleans Pelicans–Memphis Grizzlies 111–142 (28–35, 30–35, 28–35, 25–37)

Houston Rockets–Utah Jazz 125–118 (27–27, 36–26, 29–36, 33–29)

San Antonio Spurs–Golden State Warriors 123–85 (38–14, 25–19, 34–27, 26–25)

Sacramento Kings–Portland Trail Blazers 107–120 (25–34, 28–30, 25–29, 29–27)

Los Angeles Clippers–Oklahoma City Thunder 113–112 (33–27, 24–17, 25–40, 31–28)