Tóvizi Petra sokat gondolkodott, majd hosszabbított a DVSC-vel

A 27 éves beálló szerződése jövő nyáron járt volna le, ezt hosszabbította meg két évvel.

„Ezúttal különösen sokat gondolkodtam a döntésemen, hiszen a pályafutásomnak egy olyan szakaszában járok, amikor kiemelten fontos számomra, hogy milyen célokat tűzök ki magam elé. Egy dolog viszont sosem volt kérdés bennem: nagyon szeretem ezt a klubot, a csapatot és Debrecent. Rengeteg minden köt ide, hiszen itt nőttem fel, és számtalan szép pillanatot élhettem már át Loki-mezben. Nem mellesleg a családom közelsége is nagyon sokat jelent nekem” – beszélt döntése hátteréről Tóvizi Petra a klubhonlapnak.

„A mai sportvilágban egyre több a bizonytalanság, ezért felértékelődik az a stabilitás és biztonság, amit egy klub nyújtani tud.

Úgy gondolom, egy játékos számára az az egyik legfontosabb, hogy a munkájára és a teljesítményére koncentrálhasson és ne kelljen a körülmények miatt aggódnia. Debrecenben ezt megkapjuk, amit nagyon nagyra értékelek. Nagy álmom volt, hogy egyszer a Bajnokok Ligájában játszhassak és igazán sokat jelentett nekem, hogy ezt is a nevelőegyesületem színeiben élhettem át. Hiszek abban, hogy ebben a csapatban még sok van és együtt komoly sikereket érhetünk el” – tette hozzá Tóvizi, aki nyártól csapatkapitány is a Lokinál.

Tóvizi 2015 szeptemberében, mindössze 16 évesen debütált a DVSC felnőttcsapatában az élvonalban, azóta 332 tétmérkőzésen lépett pályára piros-fehérben, és 698 gólt lőtt. 246 NB I-es bajnokival jelen pillanatban hatodik a klub örökranglistáján, az idény végére felléphet a harmadik helyre a rekorder Nyilas Tünde (326 szereplés) és a második helyezett Tóth Rózsa (291) mögé – ők is beállók voltak, és hosszú éveken át a csapat kapitányai.

A beálló 118-szoros magyar válogatott – nála többször egy DVSC-játékos sem viselte a címeres mezt –, tagja volt a junior-világbajnok, valamint felnőtt Európa-bajnoki bronzérmes együttesnek.