Keresztes Krisztián: És akkor jött a feketeleves...

– Gyötri a lelkét, hogy kikerült a kezdőcsapatból?

– Persze, ez csak természetes – mondta lapunknak Keresztes Krisztián, a 2. Bundesligában szereplő Greuther Fürth 26 éves magyar légiósa. – Az első négy bajnokit néhány perctől eltekintve végigjátszottam – ezen nem is lepődtem meg, hiszen miután aláírtam, Heiko Vogel vezetőedző jelezte, kulcsemberként számol velem, amolyan vezérként a védelemben. Úgy érzem, jól is ment a játék, de ezután jött a feketeleves…

– Az ötödik fordulóban, a Bochum ellen még kezdett, de egy óra után lecserélték – azóta nagyot fordult a világ. A következő hat fordulóban három alkalommal végig a kispadon ült, míg a másik három meccsen összesen ötven percet tölthetett a pályán… Mi történt?

– Ezzel nem szeretnék foglalkozni… Amikor megtudtam, hogy a kispadra szorulok, nem kezdtem el csapkodni, pufogni, hiszen tudjuk, az edzőnek mindig igaza van. A karrierem során sok igazságtalanság ért – például amikor Dunaszerdahelyen fél évig a keretben sem voltam, és nem mondták meg, miért… –, úgyhogy a jelenlegi szituációt is tudom kezelni. Egyértelművé vált, két út áll előttem: vagy elfogadom a helyzetem, beletörődöm, nem edzek rendesen, nem fektetek elég hangsúlyt a regenerációra és akkor előbb-utóbb leépülök. Vagy még több különmunkát vállalok, extra futásokat teszek hozzá a felkészüléshez, hogy ha lehetőséget kapok, álljak készen, legyek tökéletes állapotban. Még szép, hogy ezt választottam, és a legutóbbi bajnokin, a Dynamo Dresden ellen huszonöt percet kaptam, remekül szálltam be, az edző is megdicsért.

– Ezen a bajnokin a belső védő Hendry Blank piros lapot kapott, így egy bajnokit biztosan kihagy. Mit gondol, újra lehetőséget kap?

– Igen, egyfajta esélyként élem meg. Hiszek benne, a vezetőedzőnk is érzékeli, mennyi munkát teszek bele annak érdekében, hogy napról napra jobb legyek, így remélem, jövő héten, a Hannover ellen ismét kezdő lehetek. Heiko Vogel is látja a statisztikáimat, az adataimat. A testzsírszázalékom a legalacsonyabb és legkiválóbb a csapaton belül. S nem arról van szó, hogy alacsony a súlyom, hiszen a 194 centiméter mellé 89 kilogramm vagyok. Az sem elhanyagolható tény, hogy már öt hete én futom a leggyorsabban a negyven métert. Amikor július végén kikerültem Németországba, jó formában és erőben éreztem magam, de jelenleg még annál is fittebb vagyok. Kicsattanok az erőtől, most már csak játszanom kell, hogy be is bizonyíthassam a pályán.

– A bajnokság alsóháza rendkívül szoros: a kilencedik és a tizenhatodik között mindössze egy pont a különbség, a Fürth jelenleg a tizedik a tizennyolc csapatos bajnokságban. Hová juthatnak?

– Mindössze három bajnokit nyertünk meg a tizenegyből, ez nagyon kevés, több pontot gyűjthettünk volna. Jobban ki kellene használnunk, hogy nálunk szerepel az egyik legjobb góllövő, a góllövőlistán holtversenyben az első helyen álló Felix Klaus. Csatárunk hét gólt szerzett, s adott két gólpasszt is. Bizakodom, hogy feljebb is kerülhetünk, a Hannovernek is ugyanannyi pontja van, mint nekünk, idegenben is nyerni akarunk.

– Kapnak néhány nap pihenőt a válogatott szünetben?

– Igen, a csütörtöki edzőmeccsünk után autóba ülök, és körülbelül hat óra alatt Szombathelyen vagyok. Újra találkozhatok a barátnőmmel, a családdal, és a tervek szerint vasárnap feltöltődve térek vissza Fürthbe. Óriási motiváció dolgozik bennem, meg akarom mutatni, hogy hiba volt a kispadra ültetni. Ami nem öl meg, az megerősít – ennek szellemében folytatom a munkám Fürthben.