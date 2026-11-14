Videó: innen indult Hvicsa Kvarachelia és Giorgi Mamardasvili karrierje

B. A. P.B. A. P.
2026.11.14. 10:06
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A Dinamo Tbiliszi akadémiája (Fotó: Szabó Miklós)
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Giorgi Mamardasvili Magyarország Nemzetek Ligája Grúzia Hvicsa Kvarachelia magyar válogatott Dinamo Tbiliszi
A Nemzeti Sport stábja a magyar válogatott szombati grúziai Nemzetek Ligája mérkőzése előtt pénteken a Dinamo Tbiliszi akadémiáján járt, ahol többek között Hvicsa Kvarachelia pallérozódott.

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton 18 órakor Tbilisziben lép pályára Grúzia vendégeként. 

A találkozó előtti napon a Nemzeti Sport stábja megnézte a grúz bajnokságban harmadik helyen álló Dinamo Tbiliszi akadémiáját. A 19-szeres grúz bajnok, 13-szoros Grúz Kupa-győztes csapatból indult többek között a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes Hvicsa Kvarachelia és a Liverpoolban szereplő Giorgi Mamardasvili pályafutása is.

Itt mutatkozott be idén a felnőttcsapatban Tornike Kvarachelia is, Hvicsa 16 éves öccse, aki sokak szerint még tehetségesebb is, mint bátyja.

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fotó 2026.11.14.

Innen indult Hvicsa Kvarachelia karrierje – a Dinamo Tbiliszi akadémiáján jártunk (Fotók: Szabó Miklós és Cselőtei Márk)

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 5. FORDULÓ
2. CSOPORT
Szombat, 18.00: Grúzia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 A MAGYAR VÁLOGATOTT 23 FŐS MECCSKERETE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország)
Középpályások: Csongvai Áron (Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

 A GRÚZ VÁLOGATOTT 23 FŐS MECCSKERETE 
Kapusok: Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Nodar Kalicsava (Dinamo Batumi), Giorgi Mamardasvili (Liverpool – Anglia)
Védők: Irakli Azarovi (Sahtar Doneck – Ukrajna), Lasa Dvali (CSZKA 1948 Szófia – Bulgária), Szaba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Otar Kakabadze (Cracovia – Lengyelország), Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Szaba Szazonov (Getafe – Spanyolország), Dzsemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Giorgi Maiszuradze (Polisszja Zsitomir – Ukrajna)
Középpályások: Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Irakli Egoian (Excelsior Rotterdam – Hollandia), Nika Gagnidze (Kolosz Kovalivka – Ukrajna), Nodar Lominadze (Torpedo Kutaiszi), Anzor Mekvabisvili (Chicago Fire – Egyesült Államok), Giorgi Moiszcrapisvili (Nagyszombat – Szlovákia)
Támadók: Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Giorgi Guliasvili (Racing Santander – Spanyolország), Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (Heidenheim – Németország)

 

 

Giorgi Mamardasvili Magyarország Nemzetek Ligája Grúzia Hvicsa Kvarachelia magyar válogatott Dinamo Tbiliszi
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