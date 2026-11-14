Videó: innen indult Hvicsa Kvarachelia és Giorgi Mamardasvili karrierje

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton 18 órakor Tbilisziben lép pályára Grúzia vendégeként.

A találkozó előtti napon a Nemzeti Sport stábja megnézte a grúz bajnokságban harmadik helyen álló Dinamo Tbiliszi akadémiáját. A 19-szeres grúz bajnok, 13-szoros Grúz Kupa-győztes csapatból indult többek között a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes Hvicsa Kvarachelia és a Liverpoolban szereplő Giorgi Mamardasvili pályafutása is.

Itt mutatkozott be idén a felnőttcsapatban Tornike Kvarachelia is, Hvicsa 16 éves öccse, aki sokak szerint még tehetségesebb is, mint bátyja.