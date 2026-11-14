Amit nem lehet megunni: jön az újabb Szeged–Veszprém szuperrangadó!



Az idény elején, Székesfehérváron megrendezett Szuperkupa-mérkőzés után másodszor mérkőzik meg egymással a két legnagyobb magyar férfiklub. Azt a rangadót 37–35-re a Veszprém nyerte meg, a nyáron átalakuló Szegednek összességében nem volt esélye a győzelemre.

SZEGED: BL-KIESÉS UTÁN TISZTA LAPPAL

Nikola Portner, Lukács Péter, Dmitro Horiha, Lukas Sandell, Rosta Miklós, Csörgő Kristóf – majdnem egy teljes kezdőnyi új játékossal vágott neki az idénynek a Szeged. Michael Apelgren vezetőedző helyzetét nem könnyítette meg, hogy kulcsemberei közül az évad nyitó szakaszában Lazar Kukics, Bánhidi Bence és Sandell is sérüléssel bajlódott. Közülük a november eleji válogatott szünet előtt már Kukics és Sandell is visszatért, de a Bajnokok Ligája-búcsút így sem sikerült elkerülni.

„A BL-kiesés gondolkodás elé állított minket, nehéz volt mentálisan elfogadni, hogy ennyi volt a szereplésünk a sorozatban – mondta Magnus Röd a Nemzeti Sportnak. – Leültünk, megbeszéltük, hogy mi fog most történni, a Kristianstad elleni győztes záró forduló után még jól is jött a válogatott szünet. Kicsit mindenki el tudott vonulni és átgondolni a dolgokat. Megtaláltuk a motivációt, a januári világbajnokság után belevetjük magunkat az Európa-ligába!”

A Szeged nem jött ki jól a rohanós meccsekből, amelyeket a BL-ben játszott. Hiába lőtt átlagban 33.8 gólt a magyar csapat, a 32.5 kapott gól nem fért bele, a Sporting és a GOG is megelőzte a csoportban, így a harmadik helyen végzett.

„Rengeteg apróságban lehet fejlődni, de a legfontosabb, hogy védekezésben visszataláljunk ahhoz az állapotunkhoz, amelyben az első szegedi idényemben játszottunk – mondta a Szegedet 2024 nyara óta erősítő norvég jobbátlövő. – Akkor nagyon kompakt módon mozogtunk együtt, megvolt a kellő agresszivitás, az ellenfeleinknek a legjobbjukat kellett nyújtaniuk, hogy minőségi helyzeteket alakítsanak ki. Jelenleg ebben egyértelműen gondjaink vannak, hiába vagyunk támadásban jók és szerzünk sok gólt, ha közben még többet kapunk.”

Eközben az ősi rivális Veszprém valósággal szárnyal az idényben, nem lesz könnyű fogást találni rajta, de ahogyan azt a két csapat egymás elleni összecsapásain már rengetegszer láthattuk, az előzmények nem mindig mérvadók. A válogatott szünet utáni első hétvége mindig jó lehetőséget ad az esélytelenebbnek tartott félnek.

„A Veszprémet játékosállománya állandósága teszi igazán erőssé, a nyáron csak minimális változás volt a keretében. Emil Nielsen érkezésével a világ talán legjobb kapusa csatlakozott, extra védéseivel extra energiát hozott a társainak, akik szintén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak az ősszel.”

A szegedi védekezésnek vissza kell találnia a két évvel ezelőtti állapotához, hogy Nedim Remiliéknek ne legyen könnyű dolguk

VESZPRÉM: KEZDETNEK 19/19 ÉS KÉT TRÓFEA

Láttunk már egészen kiemelkedő őszi produkciót a Veszprémtől a 2010-es évek végén és a 2020-as évek elején is, de ahogyan most kinéz az Építők, az valahogyan teljesen más érzéseket kelt az emberben. Gyakorlatilag játszi könnyedséggel nyerte meg az első 19 meccsét, benne a Szuperkupával és a klubvilágbajnoksággal. Igazi „most vagy soha” állapotot látunk a főszereplőkön a klub történetének 50. születésnapjához közeledve.

„Még csak tizenkilenc mérkőzésen vagyunk túl, de eddig minden nagyon jól alakul – hangsúlyozta Nedim Remili, a Veszprém sztárja. – Nagyon sűrű és mozgalmas másfél hónap vár ránk rengeteg fontos mérkőzéssel hazai pályán és idegenben egyaránt. Büszkék vagyunk az eddigi eredményeinkre, de az öt megszerezhető trófeából egyelőre csak kettőt hódítottunk el, mi pedig mind az ötöt szeretnénk elnyerni.”

A téli szünetig tartó időszakban akár a csoportelsőségét is biztossá teheti a csapat a BL-középdöntőben. Ez azért sem lenne mindegy, mert így a negyeddöntőben elkerülhetné a Barca, Magdeburg, Sporting triót. Azonban mielőtt erre sort keríthetne, egy Szeged elleni sikerrel a bajnoki alapszakasz megnyerése felé tehetne nagy lépést.

„Nagy tét, magas színvonal és minden szempontból jelentős kihívások várnak ránk. Ezt a szintet kell tartanunk az idény hátralévő részében is. Közeledik a tél, a fáradtság is egyre inkább érezhető, de úgy gondolom, megvan bennünk az energia ahhoz, hogy ezen az időszakon is sikeresen túljussunk” – bizakodik Remili.

A francia jobbátlövő arra a kérdésre, hogy mit gondol az idei Szegedről, így válaszolt: „Nem szeretnék erről beszélni, ez nem az én dolgom. Mi kizárólag magunkra koncentrálunk, arra, hogyan játszunk, és hogyan tudjuk megnyerni a mérkőzéseinket. A Szeged mindig nehéz ellenfél, a Szeged–Veszprém párharc pedig különleges rangadó. A legfontosabb, hogy odautazzunk és megmutassuk az erőnket. Úgy gondolom, képesek vagyunk rá!”

Vajon ha kizökkentette a válogatott szünet a két magyar sztárcsapatot, akkor milyen irányba? Szombat délután erre a kérdésre is választ kapunk.

Michael Apelgren, a Szeged vezetőedzője: – A hét folyamán elsősorban a gyors ellentámadásokra helyeztük a hangsúlyt. Azt gyakoroltuk, hogy jól és hatékonyan működjön. A Veszprém jelenleg talán a világ legjobb formában lévő csapata, Egyiptomban, a klubvilágbajnokságon negyedszer is elhódította a trófeát. Úgy gondolom, az egyik legnagyobb erőssége, hogy rendkívül hatékonyan használja ki a gyors ellentámadásokban rejlő lehetőségeket. Nagyon sok mindenre kell koncentrálnunk, hiszen nagy tempót diktál, folyamatosan nyomás alatt tartja az ellenfelet. Mindig akadnak új elemek, új megoldások, amelyekkel a játékosok és az edzők egyaránt próbálkoznak. Ez egy rangadó, amely mindkét csapat számára fontos, mert hatalmas a presztízse. Úgy gondolom, felkészülten várjuk a meccset. Emil Nielsen, a Veszprém kapusa: – Edzőnk, Xavier Pascual taktikailag nagyszerű munkát végez, az előző idényhez képest néhány dolgon változtattunk. Fantasztikusan teljesítünk, és biztos vagyok benne, hogy jelenleg a világ egyik legjobb csapata vagyunk. Megnyertük a klubvilágbajnokságot, ami hatalmas eredmény, úgy gondolom, ott vagyunk a legjobbak között. (…) Izgatottan várom, hogy Szegeden játszhassak a rangadón. Sokszor játszottam már ott korábban, de a Veszprém játékosaként még soha, ezért úgy gondolom, különleges élmény és egyben jó szórakozás lesz. Jó formában vagyunk és a játékunk is jól működik. Remélhetőleg ezt a lendületet tovább tudjuk vinni, és győzelemmel térhetünk haza. VÉLEMÉNYEK

FÉRFI KÉZILABDA NB I

9. FORDULÓ

Szombat

16.00: OTP Bank-Pick Szeged–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Eger Eszterházy SzSE

18.00: Mol Tatabánya KC–Ferencvárosi TC

Vasárnap

17.00: Szigetszentmiklósi KSK–Liqui Moly NEKA

18.00: Budai Farkasok-Rév–PLER-Budapest

18.00: ETO University HT–Csurgói KK

18.00: Balatonfüredi KSE–Bepelog Dabas