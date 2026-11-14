A portugálok elleni Eb-selejtezőn is hibátlan maradna a magyar női kosárválogatott

Csütörtök este óta a szombati mérkőzés helyszínén, Miskolcon készül női válogatottunk az Eb-selejtezősorozat második fordulójára. A szerdai, németországi győzelem másnapján csak este ért a borsodi városba Völgyi Péter csapata, de a kassai repülőtérről nem a szállodához, hanem egyből a DVTK Arénához hajtott a delegációt szállító busz, ahol az első fordulóban kevesebb szerephez jutók, illetve a meccskeretből kimaradók nagyobb terhelést kaptak, a többiek pedig regenerációs feladatokat végeztek és dobtak. A szövetségi kapitány a hamburgi siker után nem engedi, hogy a lányok hátradőljenek, hiszen szombaton a portugálokat, kedden a dánokat kell legyőzni hazai környezetben.

„Kíváncsi voltam, hogyan tudunk felpörögni a vébé óta eltelt időszak után, de az első negyedben annyira pontosan és precízen játszottunk támadásban, hogy még a védekezési hibáinkat is tudtuk kompenzálni – értékelte még a szerdai győzelmet Völgyi Péter. – Szerencsére a pontgazdag nyitó negyeddel magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést, és aztán végig kézben is tartottuk a mérkőzést.”

Bár kissé tartalékos volt a német csapat, így is magas szintet képviselt, főleg fizikailag, erőben és gyorsaságban. A magyar válogatottnak sikerült felvenni vele a versenyt.

Fotó: Árvai Károly

„A németeknél minden játékos tud labdát vezetni, passzolni, a centerek is úgy dolgoznak, mintha mezőnyposzton szerepelnének – folytatta a kapitány. – Pontosan ezért volt nehéz feladat a védekezés. Az oldalsó kettő a kettő elleni játékokból sok kosarat kaptunk az elején, erre reagáltunk a zónavédekezéssel, és ez meg is hozta a gyümölcsét.”

Noha a németek elleni mérkőzést hat ponttal megnyertük, Völgyi Péter rendkívül mérges volt az utolsó pillanatokban, mert a csapat nem támadott már, lepörgette az órát, pedig elképzelhető, hogy a későbbiekben minden kosárra szükség lesz, ha számolgatni kell. Persze az lenne a jó, ha nem kellene a matematika, és nyílegyenesen jutna csapatunk a jövő évi Eb-re, ezért fontos, hogy például szombaton is nyerjünk Portugália ellen.

„Úgy gondolom, a portugálok sokkal inkább tét nélkül játszanak, mint első ellenfelünk, a németek otthon fogadtak minket, volt teher a vállukon, ezt mi szépen kihasználtuk. A németeken még az első félidő után is azt éreztem, nem tudják elképzelni, hogy kikaphatnak, teljesen más agresszivitással kezdték a második játékrészt – nagyon örültem, hogy mi ezt jól kezeltük. Portugália ellen fordított a helyzet, mi leszünk a házigazdák. A szerdai meccs fizikai szempontból iszonyatosan kemény volt, sokat kivett a lányokból, ezért fontos a frissítés, illetve az, hogy aki kevesebb szerepet kapott Hamburgban, hogyan tud előlépni, segíteni pontokkal vagy védekezési feladatokkal.”

NS-SZAKÉRTŐ Balogh Judit, háromszoros Eb-bronzérmes játékos: – Baromi jól kezdtünk, és ezt végig tudta vinni a csapat a németek ellen. Szép győzelem volt, nagyon értékes, főként idegenben. Egyelőre minden szép, minden jó, az teljesen mindegy, hogy melyik csapatból kik hiányoztak. A portugál és a dán válogatott egyáltalán nem a mi súlycsoportunk. Ami változás a vébé óta, az Lelik Réka játéka, néhány hónap alatt, amióta légiós, abszolút kulcsfigurává vált, sokkal bátrabban tör kosárra, ez nagyon sokat számít. Mindig is klasszis volt, csak nem volt a helyén, és most nem a DVTK ellen beszélek. Neki főszerepet kell vállalnia, nem lehet „elfekvő” játékos, ő nagy tehetség. Amikor 18 éves korában az edzője voltam, ez már látszott, kevés ilyen kosaras van a posztján, és nagyon jót tett neki a Törökországban rárakott felelősség, de ez persze nagy teher is lehet. A mezőnyemberek eredményessége adja meg a lehetőséget a centereknek, Juhász Dorka abból él, amit kap, hiszen nem ő hozza fel a labdát, és jellemzően nem szerez labdát távol a kosártól. Azok a helyzetei adódnak, amiket megteremtenek neki, mozoghat akármilyen jól, ha nem kapja meg a labdát – szerencsére megtalálta a helyét a csapat.

Völgyi Péter azt is elmondta, teljesen más stílusra kell készülnünk, talán olyan szempontból lehet előnyünk, hogy amikor az ellenfélnél védekezésben váltanak a játékosok, akkor a centereinknek lehet nagyobb esélyük az alacsonyabb riválisok ellen. Ugyanakkor figyelni kell, mert sok a jó dobó a portugáloknál, és gyorsabban, bátrabban engedik el a hármasokat.

Persze tartsanak jobban a vendégek tőlünk, főleg a DVTK Arénában, ahol remélhetőleg forró hangulatban sikerül megszerezni a második győzelmet is a selejtezősorozatban.

Elszántan védekező csapat A portugál női kosárlabda-válogatott 2025-ben került fel igazából Európa térképére, hiszen ebben az évben jutott ki először története során a kontinensviadalra. Az ekkor még Ricardo Vasconcelos szövetségi kapitány által irányított együttes a selejtezősorozat G-csoportjában Szerbia mögött a második helyen végzett öt győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve Ukrajnát és Észak-Macedóniát, így elcsípte a négy legjobb második helyezettnek járó kvalifikációs hely egyikét. Az Eb-n Montenegró ellen szerezte meg a csoportkörben az első győzelmét, a belgáktól és a csehektől papírforma-vereséget szenvedett és a 12. helyen zárt. Az immár az 54 éves José Araújo szövetségi kapitány által irányított csapat az első, szerdai játéknapon Dániában kezdte el a kvalifikációt, s 13 pontos hátrányból fordítva biztosan verte meg a házigazdát 79–62-re. „A csapat karakterét a védekezés adja és határozza meg, ezek vagyunk mi. Elképesztő a játékosok lelkesedése és elszántsága, újból ott akarunk lenni az Európa-bajnokságon, s ezért meg is teszünk mindent” – mondta még a rajt előtt Araújo. Játékosai igazolták a szakembert, remekül védekeztek a koppenhágai összecsapáson, Josephine Filipe és társai 17-szer csenték el a labdát a dánoktól és összesen 23 eladott labdára késztették a házigazdát.

NŐI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

N-CSOPORT, 2. FORDULÓ

18.00: Magyarország–Portugália, Miskolc (Tv: M4 Sport+)

Az állás: 1. Portugália 2 (79–62), 2. MAGYARORSZÁG 2 (70–64), 3. Németország 1 (64–70), 4. Dánia 1 (62–79)

3. FORDULÓ

Kedd, 18.00: Magyarország–Dánia (Tv: M4 Sport)

Kedd, 20.00: Portugália–Németország

A MAGYAR KERET

Aho Nina, Kányási Veronika (mindkettő DVTK HUN-Therm), Dombai Réka, Rátkai Eszter (mindkettő KSC Szekszárd), Dúl Panka (ETO Basket), Juhász Dorka (Galatasaray, török), Lelik Réka (Emlak Konut SK, török), Papp Klaudia (Lyon ASVEL, francia), Sitku-Varga Alíz (Castelnuovo Scrivia, olasz), Studer Ágnes, Török Ágnes (mindkettő NKA Universitas Pécs), Széki-Barnai Judit (VBW CEKK Cegléd), Takács-Kiss Virág (Valencia, spanyol), Tóth Franka (Sopron), Turner Yvonne (Wisla Kraków, lengyel)