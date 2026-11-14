Sota Arveladze: Rosszul tippelek, de most legyőzhetjük a magyarokat!
– Három pont a világbajnoki selejtezőben, két pont és nulla gól a Nemzetek Ligájában: válságban van a grúz válogatott?
– Kis ország a miénk, ahol mindig is hullámokban érkeztek a kiemelkedő generációk – mondta lapunknak adott exkluzív interjújában a kilencvenes évek egyik legeredményesebb grúz játékosa, az 53 esztendős Sota Arveladze. – Már a szovjet időkben is voltak nagyszerű grúz futballisták, a Dinamo Tbiliszi pedig európai kupát nyert, csakhogy az erős időszakokat gyengébbek követték. Manapság is akad néhány kivételes játékosunk, viszont ha közülük ketten megsérülnek, a harmadik pedig el van tiltva, az rögtön meglátszik az eredményeken. Történelmi sikert értünk el az Európa-bajnoki szerepléssel, érthető, hogy mindenki az újabb nagy dobást várja. A mostani eredmények a közvélemény szerint csalódást keltenek, mégsem beszélnék drámáról. A gond mélyebben gyökerezik, ugyanis hiányzik az a rendszer, amely tartósan magas szinten tarthatna bennünket.
– Anélkül a 2024-es Eb-szereplés egyszeri csoda maradhat?
– Hiszek abban, hogy újra kijutunk egy nagy tornára, és megmutatjuk, mire vagyunk képesek, a legmagasabb szinten azonban már sokkal nehezebb állandósítani az eredményeket. Van három-négy kimagasló képességű játékosunk és mellettük körülbelül tucatnyian futballoznak megfelelő szinten – csakhogy ilyenből harmincötre lenne szükségünk! Nézzék meg Németországot vagy Franciaországot: jóval nagyobb merítési lehetőségük miatt a sérültjeik helyére hasonló képességűeket tudnak meghívni. Ezzel szemben nálunk egy-egy hiányzó az egész csapat játékát megváltoztathatja. Nemrégiben olyan futballisták is befejezték válogatott pályafutásukat, akik fontos szerepet játszottak az Európa-bajnoki menetelésben, mint például a belső védő Guram Kasia. A közönség a siker után újabb győzelmeket vár, pedig egy kis ország esetében a lehetőségekhez kell igazítani az elvárásokat. Az Eb-részvételt már senki sem veheti el tőlünk, és a következő nagy tornákon is ott lehetünk, ha megfelelően építkezünk.
Törökországban kezdődött a karrier
– Immár a korábbi kiváló labdarúgó, a francia Willy Sagnol nélkül zajlik a munka, aki öt és fél esztendőt töltött szövetségi kapitányi pozícióban. Milyen örökséget hagyott maga után?
– Az emberi kapcsolatokat kiválóan kezelte, márpedig Grúziában ez különösen nehéz feladat. Elérte, hogy a játékosok együtt dolgozzanak, elfogadják a szerepüket, függetlenül attól, ki mennyi időt tölt a pályán. Ami viszont a játékot illeti, ma sem tudnám megmondani, mi a grúz válogatott futballfilozófiája. Négy védővel játszunk vagy öttel? Inkább támadunk, vagy a védekezésből indulunk ki? Évekig kerestük a válaszokat, hogy aztán egy-egy vereség után újra és újra változtassunk – márpedig a válogatottnak ennél biztosabb alapokra van szüksége. Mindezt persze kívülről látom, mert sohasem dolgoztam együtt a szakmai stábbal. Lehet, volt olyan elképzelés, amelyről nem tudok, de annak a pályán is felismerhetőnek kellene lennie.
– Hogyan jellemezné a grúz futball karakterisztikáját, és ebből kiindulva milyen típusú játék állna jól a válogatottnak?
– A múltban sokszor úgy léptünk pályára, hogy mindenki meg akarta mutatni, mire képes. Az egyéni képességekre építettünk, volt három nagyszerű mérkőzésünk, aztán három gyengébb következett, pedig a mi nemzedékünkből is játszottak a Milanban, a Bundesligában és más európai élklubokban. Annak idején Louis van Gaal, Dick Advocaat vagy éppen Ronald Koeman mellett tapasztalhattam, mennyit számít a tudatos építkezés. Ezért is mondom, hogy manapság már nem lehet csakis a támadásokra vagy a védekezésre összpontosítani, a kettőt össze kell kapcsolni, és olyan játékot kell kialakítani, amelyben mindenki tisztában van a feladatával. A grúz futballisták tehetsége és technikai képzettsége lehetőséget ad a látványos megoldásokra, az egyéni képességek azonban önmagukban nem teremtenek állandóságot. Ha kizárólag a válogatottnál próbálunk játékstílust kialakítani, az nem lesz elegendő az előrelépéshez. A szövetségnek, az akadémiáknak, az edzőknek és az államnak is szerepet kell vállalniuk egy hosszú távú fejlesztési programban.
– Van receptje?
– Először is meg kell határoznunk, hová szeretnénk eljutni húsz év alatt. Példaként szolgálhatnak a németek, akik még a sikereik idején felismerték, hogy változtatniuk kell, és új fejlesztési programokat dolgoztak ki – nekünk is ezt az utat kell követnünk, az U14-es, U15-ös, U16-os csapatoktól kezdve összehangolt munkára van szükség. Ma már előfordul, hogy egy grúz gyereket közvetlenül az Arsenalhoz visznek, miközben az én időmben Törökország jelentette az első lépést Nyugat-Európa felé. A tehetségek tehát megvannak, és a világ legjobb klubjai is felfigyelnek rájuk. Csakhogy mit tapasztalnak, amikor hazatérnek? Kint a legkiválóbb edzőktől tanulnak, nálunk pedig olykor csak annyit hallanak, hogy menjenek ki a pályára, és mutassák meg a grúz karakterüket. Ennél azért többre van szükség.
– Grúz vagy külföldi szakemberekre bízná az irányvonal kijelölését?
– Az UEFA és a FIFA támogatása, illetve más országok tapasztalata sokat segíthet, de nekünk kell eldöntenünk, milyen irányba indulunk. Fontos megérteni, hogy a sikerhez idő kell, azonban a futball Grúziában olyannyira érzékeny téma, hogy a válogatott eredményei még a politikai hangulatra, a választásokra is hatással lehetnek. Nehéz hosszú távon gondolkodni, mert mindenki azonnal győzelmeket szeretne.
Zinédine Zidane tekintélye azonnal hat a játékosokra
– Rövid távon az U21-es válogatott szövetségi edzőjéből lett szövetségi kapitánynak, Ramaz Szvanadzénak kellene hatással lennie a válogatottra.
– Időt és lehetőséget kell adni neki, hogy lefektesse az alapokat, egy szövetségi kapitány azonban néhány nap alatt legfeljebb részleteket változtathat meg. A játékrendszernek akkor is működnie kellene, ha új edző érkezik. Franciaországban például a kapitány adott keretek között dolgozhat. Amikor Zinédine Zidane besétál az öltözőbe, a tekintélyével azonnal hatást gyakorol a játékosokra, miközben pontosan tudja, milyen alapokra építhet. Nekünk is oda kell eljutnunk, hogy tudjuk, milyen futballt akarunk játszani, és ehhez milyen szakembert keresünk.
– Négy edzés elegendő lehet olyan taktika kidolgozásához, amelyben kevésbé érződik Hvicsa Kvarachelia hiánya?
– Egy ilyen játékost egyik napról a másikra lehetetlen helyettesíteni – kis túlzással négy nap alatt még a szabad- és szögletrúgások gyakorlását is keresztülhúzhatja az időjárás vagy bármilyen váratlan körülmény –, ezért volna szükség az állandóan működő játékrendszerre. Arra viszont jó ez a helyzet, hogy a többieknek lehetőségük nyílik megmutatni, mennyit érnek. Sokan úgy beszélnek Hvicsáról, mintha egyedül ő alkotná a válogatottat, pedig a társai is hozzátesznek a sikerekhez. A srácok bizonyíthatják, nélküle is képesek eredményesen futballozni. Nem szabad folyton a hiányát emlegetni, helyette el kell fogadnunk, hogy az idényben nélkülöznünk kell.
– Grúzia négy mérkőzésen negyven kapura lövéssel próbálkozott, mégsem szerzett gólt. Miben látja a probléma okát?
– Giorgi Mikautadze esete világít rá: az egyik időszakban csupa nagy csapatnak veszi be a kapuját, máskor kihagyja a helyzeteit. Egykori csatárként pontosan tudom, hogy vannak ilyen időszakok – ilyen a futball! Ez a játék éppen attól különleges, hogy a klubok építhetnek akármekkora stadiont, elkölthetnek százmilliókat futballistákra, ez olykor mit sem ér, gól nélküli döntetlen lesz a vége. A legfontosabb, hogy legyenek olyanok a csapatban, akik képesek egymaguk eldönteni egy-egy meccset.
Giorgi Mikautadze erénye: A semmiből tud gólt lőni!
– Grúziának vannak ilyen játékosai?
– Giorgi Mikautadze a semmiből is képes gólt szerezni, valamint Giorgi Csakvetadze szintén ilyen kaliber, ráadásul számára kedvező helyzetet teremthet Kvarachelia hiánya, mert a számára legjobb szerepkörben, a bal oldalon futballozhat. Sokszor az egyéni képességek döntenek, elég csak Lionel Messi világbajnoki teljesítményére gondolni. Lehet bármilyen jól felépített taktikája a két csapatnak, végül egyetlen zseniális megmozdulás mindent felboríthat.
– Október elején Budapesten a magyar csapat nyert egy-nullára: milyen benyomásokat szerzett hazánk válogatottjáról?
– Váratlanul ért, milyen intenzíven letámadott. A magyarok nem hagytak időt bíbelődni a labdával, alig tudtuk felépíteni a támadásainkat – korábban ritkábban láttam ilyet Marco Rossi csapatától, meglepett, mennyire jól és kitartóan csinálta. Hazai pályán, ötvenezer szurkoló előtt könnyebb ilyen intenzitással játszani, úgyhogy kíváncsi vagyok, idegenben is megpróbál-e így futballozni. A magyar válogatottra nagyobb nyomás nehezedik, mint a grúzra, és ez a mérkőzés alakulását is befolyásolhatja.
– Ennek fényében milyen mérkőzést vár szombat este?
– Nem tudhatjuk előre, melyik egyéni megoldás dönt majd, ahogyan azt sem, milyen meglepetéssel készülnek az edzők. Grúziában nem lenne történelmi szenzáció hazai pályán legyőzni Magyarországot: megvan hozzá a képességünk, akár jó, akár kevésbé jó játékkal. Ha a hátralévő két találkozót megnyernénk, nyolc pontunk lenne, a többi mérkőzés eredménye befolyásolná a helyezésünket. Én továbbra is hiszek a játékosainkban.
– És a grúz győzelemben is?
– A tippjeimmel rendszerint melléfogok, úgyhogy végeredményt nem mondok – mindenesetre jó érzéseim vannak.
A 2026-os Aranylabda-szavazáson Hvicsa Kvarachelia 541 ponttal a hatodik helyen végzett, a díjat Harry Kane nyerte meg Kylian Mbappé és Lamine Yamal előtt – a grúz klasszist Lionel Messi és Rodri is megelőzte. Mikor megkérdeztük Sota Arveladzét, mit szól honfitársa helyezéséhez, értetlenkedett egy sort.
A Tbilisziben született, 53 éves Sota Arveladze a grúz futball egyik emblematikus figurája. A Dinamo Tbiliszi után a török Trabzonsporban, az Ajaxban, a Rangersben és az Alkmaarban is játszott, pályafutását a spanyol Levantéban zárta le. Törökországban gólkirály lett, az Ajaxszal holland, a Rangersszel skót bajnoki címet ünnepelt. A grúz válogatottban 61 meccsen 26 gólt szerzett, amivel ma is csúcstartó. Visszavonulása után Louis van Gaal segítőjeként kezdett edzősködni az AZ-nél, többek között Ronald Koeman és Dick Advocaat mellett is segédkezett, mielőtt vezetőedzőként Törökországban, Izraelben, Üzbegisztánban és Angliában dolgozott volna. Többek között a Kayserisport, a Kasimpasát, a Trabzonsport, a Maccabi Tel-Avivot, a Pahtakort és a Hull Cityt irányította, a Pahtakorral – oldalán egykori ajaxos edzőjével, Jámbor Lászlóval – üzbég bajnoki címeket szerzett, legutóbb, 2025-ben a Kasimpasa kispadján ült, s a török klubnál a magyar válogatott Szalai Attila is a játékosa volt.
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 5. FORDULÓ
2. CSOPORT
18.00: Grúzia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
A GRÚZ VÁLOGATOTT 23 FŐS MECCSKERETE
Kapusok: Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Nodar Kalicsava (Dinamo Batumi), Giorgi Mamardasvili (Liverpool – Anglia)
Védők: Irakli Azarovi (Sahtar Doneck – Ukrajna), Lasa Dvali (CSZKA 1948 Szófia – Bulgária), Szaba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Otar Kakabadze (Cracovia – Lengyelország), Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Szaba Szazonov (Getafe – Spanyolország), Dzsemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Giorgi Maiszuradze (Polisszja Zsitomir – Ukrajna)
Középpályások: Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Irakli Egoian (Excelsior Rotterdam – Hollandia), Nika Gagnidze (Kolosz Kovalivka – Ukrajna), Nodar Lominadze (Torpedo Kutaiszi), Anzor Mekvabisvili (Chicago Fire – Egyesült Államok), Giorgi Moiszcrapisvili (Nagyszombat – Szlovákia)
Támadók: Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Giorgi Guliasvili (Racing Santander – Spanyolország), Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (Heidenheim – Németország)
A MAGYAR VÁLOGATOTT 23 FŐS MECCSKERETE
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország)
Középpályások: Csongvai Áron (Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)