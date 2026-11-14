Vívás: Muhari Eszter bronzérmes a vuhszi világkupaversenyen

Három magyar léphetett pástra a női párbajtőrözők vuhszi világkupaversenyén, ám azt már a kezdés előtt tudtuk, hogy legfeljebb ketten juthatnak a 32 közé, hiszen Muhari Eszter és Dékány Kinga egymás ellen kötött be a 64 között.

Muhari nyerte az asszót, Kun Anna is hozta a sajátját, innen pedig a két magyar kart karba öltve haladt előre.

Egészen a negyeddöntőig, ahol Kun Anna kikapott a párizsi olimpia egyéni (és csapat) ezüstérmesétől, a francia Auriane Mallo-Bretontól, de mindenképpen emeljük ki, hogy Plásztán Attila tanítványa az októberi, casablancai vk-viadal után Vuhsziban is a legjobb nyolc között végzett – remek visszatérés ez a kényszerű kétéves kihagyás után.

Muhari Eszter nem állt meg a negyeddöntőben, aztán az elődöntőben is csak egyetlen tussal kapott ki az olasz Alberta Santucciótól, a világranglista vezetőjétől, mindez a harmadik helyet és egy csodaszép bronzérmet jelent László István vívójának.

VILÁGKUPAVERSENY, VUHSZI

PÁRBAJTŐR

NŐK, EGYÉNI

A 32 közé jutásért

Muhari–Dékány 15:10

Kun–Husisian (amerikai) 15:11

A 16 közé jutásért

Muhari–Jü Sze-han (kínai) 15:10

Kun–Traditi (olasz) 15:12

Nyolcaddöntő

Muhari–Paulis (olasz) 15:9

Kun–Sze Szin-jen (hongkongi) 15:10

Negyeddöntő

Muhari–Makszimenko (ukrán) 15:11

Mallo-Breton (francia)–Kun 15:7

Elődöntő

Santuccio (olasz)–Muhari 9:8