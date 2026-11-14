Vívás: Muhari Eszter bronzérmes a vuhszi világkupaversenyen

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.11.14. 10:19
null
Muhari Eszter bronzérmes a vuhszi vk-n (Fotó: Czinege Melinda, archív)
Címkék
vívás vívó-vk női párbajtőr
Muhari Eszter egyetlen tussal kapott ki az elődöntőben a női párbajtőrözők vuhszi világkupa-viadalán, Kun Anna ismét nyolc közé jutott.

 

Három magyar léphetett pástra a női párbajtőrözők vuhszi világkupaversenyén, ám azt már a kezdés előtt tudtuk, hogy legfeljebb ketten juthatnak a 32 közé, hiszen Muhari Eszter és Dékány Kinga egymás ellen kötött be a 64 között. 

Muhari nyerte az asszót, Kun Anna is hozta a sajátját, innen pedig a két magyar kart karba öltve haladt előre. 

Egészen a negyeddöntőig, ahol Kun Anna kikapott a párizsi olimpia egyéni (és csapat) ezüstérmesétől, a francia Auriane Mallo-Bretontól, de mindenképpen emeljük ki, hogy Plásztán Attila tanítványa az októberi, casablancai vk-viadal után Vuhsziban is a legjobb nyolc között végzett – remek visszatérés ez a kényszerű kétéves kihagyás után. 

Muhari Eszter nem állt meg a negyeddöntőben, aztán az elődöntőben is csak egyetlen tussal kapott ki az olasz Alberta Santucciótól, a világranglista vezetőjétől, mindez a harmadik helyet és egy csodaszép bronzérmet jelent László István vívójának.

VILÁGKUPAVERSENY, VUHSZI
PÁRBAJTŐR
NŐK, EGYÉNI
A 32 közé jutásért
Muhari–Dékány 15:10
Kun–Husisian (amerikai) 15:11
A 16 közé jutásért
Muhari–Jü Sze-han (kínai) 15:10
Kun–Traditi (olasz) 15:12
Nyolcaddöntő
Muhari–Paulis (olasz) 15:9
Kun–Sze Szin-jen (hongkongi) 15:10
Negyeddöntő
Muhari–Makszimenko (ukrán) 15:11
Mallo-Breton (francia)–Kun 15:7
Elődöntő
Santuccio (olasz)–Muhari 9:8

 

vívás vívó-vk női párbajtőr
Legfrissebb hírek

Vívás: Siklósi Gergely aranyérmes a berni világkupa-viadalon

Egyéb egyéni
17 órája

Vívás: három magyar a 64 között a férfi tőrözők plovdivi világkupaversenyén

Egyéb egyéni
17 órája

Négy magyar a férfi kardozók kairói világkupaversenyének főtábláján

Egyéb egyéni
20 órája

Vívás: három magyar a női párbajtőrözők vuhszi vk-viadalának főtábláján

Egyéb egyéni
22 órája

Vívás: hat magyar a 64 között a férfi párbajtőrözők berni vk-viadalán

Egyéb egyéni
2026.11.12. 19:20

Vívás: Pásztor és Kollár a 64 között a női tőrözők plovdivi vk-versenyén

Egyéb egyéni
2026.11.12. 17:28

Vívás: Grósz Roland megőrizné helyét a junior tőrválogatottban

Utánpótlássport
2026.11.11. 16:11

A párbajtőröző Horváth Lotti is aranyérmet nyert az ifjúsági olimpián

Egyéb egyéni
2026.11.10. 16:56