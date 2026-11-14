Szétlövés után nyerte a Vegas elleni rangadót a Nashville – videó

Az első harmad közepén még a Vancouver szerzett vezetést, de Gabe Perreault révén jött a New York válasza. A második harmadban aztán négyszer is beköszönt a Rangers. A 29 éves, idén második meccsét játszó Glenn Gawdin megszerezte karrierje első góljait, Dylan Garand pedig 27 védést mutatott be, míg Brock Boeser megszerezte karrierje 500. pontját a ligautolsó Canucks ellen.

A nyugaton harmadik Vegas a negyedik Nashville-t fogadta. Ryan O'Reilly nyitotta a gólok sorát, de a második harmad végére fordított a Golden Knights: előbb Victor Olofsson, majd Rasmus Andersson talált be. O'Reilly azonban megszerezte második gólját is, a szétlövésnél kihagyta kísérletét, de így is a Predators örülhetett. A hazai kapus, Adin Hill 30, míg a túloldalt Juuse Saros 40 védést mutatott be.

NHL, ALAPSZAKASZ

Vancouver Canucks–New York Rangers 1–5 (1–1, 0–4, 0–0)

Vegas Golden Knights–Nashville Predators 2–3 (1–1, 1–0, 0–1, 0–0, 1–2) – szétlövés után