VITATHATATLANUL SZOBOSZLAI DOMINIK a legjobb szabadrúgáslövő a mai futballban – biztos bennem is van elfogultság, de ezzel együtt nem nagyon cáfolhatnak rám. Hogy miért, az kiderül összeállításunkból (6–7. oldal), de jó tudni, hogy a múltat nézve sem állunk rosszul remek lövőkkel.

Ami engem illet, nekem Sipos Ferenc ugrik be elsőnek, talán mert 1964 májusában az orrom előtt varrta be a tizenhatosról a labdát a francia kapusnak, Pierre Bernard-nak. Óriási erővel lőtt, egy vonalban ülve is csak annyit láttam, hogy púposodik a háló, a kapus sem járt jobban, épphogy fel tudta emelni a kezét. Vagy Détári Lajos: 1987-ben a lengyelek ellen balról, szinte az alapvonalról csavart a túlsó felső sarokba. Az ismétlésből lett a gól, elsőre a rövid felsőt célozta meg, másodszorra a túlsót, arra gondolva, hogy Józef Wandzik nem számít a váltásra. Úgy történt. Hogy egy év múlva az Eintracht Frankfurt Détári-szabadrúgásgóllal lett kupagyőztes a Bochum ellenében, aligha véletlen. A Bochum kapusa, Ralf Zumdick a jobb sarokra állította a sorfalat, ám Détári pontos, felső sarkos lövéssel élt a felkínált lehetőséggel.

Emlékszem még Tichy Lajos, Bene Ferenc és Varga Zoltán klasszisára a műfajban, és a tatabányai Hetényi Sándoréra, a kevésbé ismert hátvéd bombaerős lövéseivel tűnt ki. Szerencsére a mai mezőnyben is akad mester, a debreceni örökifjú Dzsudzsák Balázsra gondolok.

Az általánosnál is nagyobb általánosítás, hogy a sikeres szabadrúgáshoz jó rúgótechnika kell. Ezt az is elmondja, akinek a mellette állóhoz passzol(gat)ás a legnagyobb erénye. Az már a mai futball szégyene, hogy a védelmek körbepasszolása nagyobb erény, mint a nagy lövés. Érthetően, hiszen a lövésnek megvan a maga forsza, nem hullik senkinek sem az ölébe. Gyakorolni kell, és megint csak gyakorolni, ami bizony fárasztó és sok idő. Nem árt végigskálázni a módit, ha nekem nem hisznek, gondoljanak Szoboszlaira, akinek mindig volt és van ideje rá.

Neki segít, hogy kis lába van (40-es), ezzel együtt nem tanácsos a kínai lábkötéssel élni, amikor kislánykorban a négy kisebb lábujjat a talp alá hajlították, és a lábfejet szoros vászonpólyával összekötötték. Így lett „lótuszlába” az eladósorban lévő lánynak, ami erénynek számított a múlt század elejéig.

Tudjuk, hogy a férjhez menés sem könnyű sport.

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