Fofana minden labdaérintésénél fütyültek a Chelsea drukkerei, akik nyomdafestéket nem tűrő ritmusban skandálták, hogy mi a véleményük a játékosról, akit a jövőben nem látnak szívesen a csapatukban. Fofana kezdőként 56 percet töltött a pályán, a 49. percben ő hozta össze a hazaiaknak azt a büntetőt, amelyből a Nottingham 2–0-s előnyre tett szert.

FOFANA 11-EST HOZOTT ÖSSZE A NOTTINGHAMNEK

A 25 éves Fofana – aki 2022 nyarán a Leicester Citytől került a Chelsea-hez, sajtóhírek szerint mintegy 80 millió euróért – egy interjú miatt vált kegyvesztetté a szurkolóknál. A francia youtuberrel, Zach Nanival folytatott beszélgetése során – amely néhány nappal a pénteki bajnoki előtt vált publikussá, és a védő a klub engedélye nélkül nyilatkozott – nem kellő komolysággal idézte fel, hogy kihagyott egy büntetőt a Liverpool elleni angol Ligakupa-meccsen, amelyen a Chelsea tizenegyespárbajban búcsúzott.

A BOTRÁNYTKELTŐ INTERJÚ

A nyolcadik párosban Fofana hibája pecsételte meg a londoniak sorsát. A pénteki bajnoki után Xabi Alonsót is kérdezték az esetről, a spanyol szakember azt emelte ki, hogy a nehéz időszakban – a legutóbbi öt bajnokijukból négyet veszítettek el, sorozatban a harmadikat – össze kell tartaniuk, és az öltözőben „mindenkire szükség van”.

„Segítenünk kell egymást, együtt kell átvészelnünk ezeket a nehéz pillanatokat, senkiről sem mondunk le” – közölte Xabi Alonso, aki arra a kérdésre, hogy a szurkolók reakciója mennyire befolyásolja a jövőben Fofana foglalkoztatását, úgy fogalmazott, hogy majd meglátják.

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Nottingham Forest–Chelsea 3–2 (Igor Jesus 5., Gibbs-White 51., 72. – az elsőt 11-esből, ill. Emegha 54., 89.)

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