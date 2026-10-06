Török-kapufa, távoli magyar lövések az U21-es Eb-selejtező első félidejében

Az U21-es magyar labdarúgó-válogatott az Eb-selejtező utolsó fordulójában Törökország otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
U21-ES EB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
TÖRÖKORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–0 – élőben az NSO-n!
Isztambul, Fatih Terim Stadion, 19 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Amin Kurgeli (Juri Komcsanka, Viktar Hecsikau) – fehéroroszok
TÖRÖKORSZÁG: Öztasdelen – M. Ayhan, Güreler, Y. Demir, Ofli – I. Celik, Yunus Konak, Gezek – Usluoglu, Habesoglu, Bostan. Szövetségi kapitány: Egemen Korkmaz
MAGYARORSZÁG: Lehoczki – Selyem, Dragoner Á., Vitályos, Kovács P. (Lapu, a szünetben) – Horváth Kevin, Tuboly, Szamosi Á. – Manner, Kovács B., Pető M. Szövetségi kapitány: Németh Antal
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