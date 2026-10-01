Nemzeti Sportrádió

Papíron tét nélküli mérkőzés következik Litvánia ellen

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
2026.10.01. 07:08
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Németh Antal szövetségi edző fegyelmezett és hatékony futballt vár a fiataloktól (Fotó: Szabó Miklós)
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A horvátországi vereség után előrelépést vár Németh Antal szövetségi edző az U21-es válogatottól Litvánia ellen – kezdés 19 órakor a Hidegkuti-stadionban.

A kvalifikáció lehetősége ugyan elszállt, ettől még nem vált érdektelenné az U21-es válogatott Litvánia elleni csütörtöki Európa-bajnoki selejtezője, amelyet az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendeznek 19 órától. A Németh Antal szövetségi edző által összeállított csapat a horvátoktól elszenvedett 3–1-es idegenbeli vereség után javítana, a szakmai stábnak pedig legalább ennyire fontos, hogy a fiatalabb, 2006–2007-es futballisták tapasztalatot szerezzenek, és az együttes játékában is megjelenjenek azok az alapelvek, amelyekre a következő időszakban építeni lehet. A szövetségi edző szerint a horvátországi találkozó két fontos tanulságot hozott: védekezésben túl nagyok voltak a távolságok a magyar játékosok között, így az ellenfélnek elegendő területe maradt arra, hogy magabiztosan járassa a labdát, labdabirtoklásban pedig kevés volt a mozgás, ezért a csapat nem tudta megfelelően kihasználni azokat a területeket, amelyeket a horvátok időnként felkínáltak.

„Sokkal mozgékonyabb csapatot szerettem volna látni az edzések alapján – mondta lapunknak Németh Antal. Védekezésben közelebb kell lennünk egymáshoz, hogy egységesebbé váljunk, és mindenki tudja, mikor akarunk labdát szerezni, illetve mikor kell blokkban maradnunk. A varasdi mérkőzés után megbeszéltük a játékosokkal, ők hogyan élték meg az egyes helyzeteket, és az elmúlt napokban azon dolgoztunk, hogy a pozitívumokat megtartsuk, a hibákat pedig javítsuk.”

A továbbjutás esélye elszállt, ez érthetően csalódást okozott azoknak, akiknek ez az utolsó U21-es selejtezősorozatuk.

„A győzelemre Litvánia ellen megvan az esély. Horvátországban sokat kellett védekezni, most várhatóan jóval többet lesz nálunk a labda. A törökök ellen már olyan találkozó jöhet, amelyen mindkét szempontból többet kell megmutatnunk: szeretném, hogy addigra már támadásban és védekezésben is látszódjon a fejlődés.”

A januárban kinevezett szövetségi edző stabil, agresszív védekezésre számít Litvániától, s az előzetes recept a reménybeli győzelemre így szól: „Gyors játék, sok mozgás, minél több lövőhelyzet és veszélyes beadás. Ha folyamatos nyomás alatt tartjuk a litvánokat, akkor lehet még több esély a sikerre.”

Gruber Zsombor kiöregedett, viszont van motivációja
Gruber Zsombor (Fotó: Szabó Miklós)

A Litvánia elleni lesz az utolsó hazai mérkőzése Gruber Zsombornak az utánpótlás-válogatottban, merthogy kiöregszik az U21-ből – a támadó elmondta, mit jelent neki a csütörtöki selejtező.

 

A Litvánia elleni lehet az utolsó hazai mérkőzése az utánpótlás-válogatottban, merthogy kiöregszik. Mit jelent önnek ez a meccs?
Egy korszak lezárul. Hosszú utánpótlás-válogatott időszak van mögöttem, ezért különleges érzés, hogy a csütörtöki lehet az utolsó hazai mérkőzésem ebben a közegben. Mindig megtiszteltetés volt ide jönni, ráadásul jó érzés találkozni a barátokkal és a régi csapattársakkal. A selejtezősorozat miatt persze van bennem hiányérzet, hiszen szerettünk volna többet elérni. A továbbjutásra már nincs esélyünk, ettől még szeretnénk javítani az összképen – a Litvánia elleni győzelem sokat jelentene.

Milyen mérkőzésre számít?
Teljesen más találkozóra készülünk, mint amilyen a horvátok elleni volt. A litvánok alighanem mélyebben védekeznek majd, úgyhogy meg kell találnunk azokat a területeket, ahol sebezhetőek lehetnek. Horvátországban sokszor gyorsan visszaadtuk a labdát az ellenfélnek, ezen mindenképpen javítanunk kell. Közben figyelnünk kell az ellenfél kontráira is, mert abban veszélyesek lehetnek.

Háromszoros felnőttválogatottként, egy edzőközpontban készülve Marco Rossi csapatával, megtalálja a motivációját az U21-ben?
Persze, profiként tudom ezt kezelni! Jelenleg itt van feladatom, azokra összpontosítok. Természetesen szeretnék visszakerülni a felnőttválogatottba, hosszabb távon meg akarok ragadni. Ehhez a klubomban is még többet kell mutatnom, minden lehetőséget ki kell használnom – akár már a Litvánia elleni meccset is.

U21-ES EB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
19.00: Magyarország–Litvánia, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Az állás: 1. Horvátország 16 pont (6 mérkőzés) – már kijutott, 2. Törökország 12 (7) – pótselejtezőbe jutott, 3. Ukrajna 9 (7), 4. Magyarország 3 (6), 5. Litvánia 2 (6)

 

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