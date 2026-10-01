Papíron tét nélküli mérkőzés következik Litvánia ellen
A kvalifikáció lehetősége ugyan elszállt, ettől még nem vált érdektelenné az U21-es válogatott Litvánia elleni csütörtöki Európa-bajnoki selejtezője, amelyet az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendeznek 19 órától. A Németh Antal szövetségi edző által összeállított csapat a horvátoktól elszenvedett 3–1-es idegenbeli vereség után javítana, a szakmai stábnak pedig legalább ennyire fontos, hogy a fiatalabb, 2006–2007-es futballisták tapasztalatot szerezzenek, és az együttes játékában is megjelenjenek azok az alapelvek, amelyekre a következő időszakban építeni lehet. A szövetségi edző szerint a horvátországi találkozó két fontos tanulságot hozott: védekezésben túl nagyok voltak a távolságok a magyar játékosok között, így az ellenfélnek elegendő területe maradt arra, hogy magabiztosan járassa a labdát, labdabirtoklásban pedig kevés volt a mozgás, ezért a csapat nem tudta megfelelően kihasználni azokat a területeket, amelyeket a horvátok időnként felkínáltak.
„Sokkal mozgékonyabb csapatot szerettem volna látni az edzések alapján – mondta lapunknak Németh Antal. – Védekezésben közelebb kell lennünk egymáshoz, hogy egységesebbé váljunk, és mindenki tudja, mikor akarunk labdát szerezni, illetve mikor kell blokkban maradnunk. A varasdi mérkőzés után megbeszéltük a játékosokkal, ők hogyan élték meg az egyes helyzeteket, és az elmúlt napokban azon dolgoztunk, hogy a pozitívumokat megtartsuk, a hibákat pedig javítsuk.”
A továbbjutás esélye elszállt, ez érthetően csalódást okozott azoknak, akiknek ez az utolsó U21-es selejtezősorozatuk.
„A győzelemre Litvánia ellen megvan az esély. Horvátországban sokat kellett védekezni, most várhatóan jóval többet lesz nálunk a labda. A törökök ellen már olyan találkozó jöhet, amelyen mindkét szempontból többet kell megmutatnunk: szeretném, hogy addigra már támadásban és védekezésben is látszódjon a fejlődés.”
A januárban kinevezett szövetségi edző stabil, agresszív védekezésre számít Litvániától, s az előzetes recept a reménybeli győzelemre így szól: „Gyors játék, sok mozgás, minél több lövőhelyzet és veszélyes beadás. Ha folyamatos nyomás alatt tartjuk a litvánokat, akkor lehet még több esély a sikerre.”
|Gruber Zsombor kiöregedett, viszont van motivációja
A Litvánia elleni lesz az utolsó hazai mérkőzése Gruber Zsombornak az utánpótlás-válogatottban, merthogy kiöregszik az U21-ből – a támadó elmondta, mit jelent neki a csütörtöki selejtező.
A Litvánia elleni lehet az utolsó hazai mérkőzése az utánpótlás-válogatottban, merthogy kiöregszik. Mit jelent önnek ez a meccs?
Milyen mérkőzésre számít?
Háromszoros felnőttválogatottként, egy edzőközpontban készülve Marco Rossi csapatával, megtalálja a motivációját az U21-ben?
U21-ES EB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
19.00: Magyarország–Litvánia, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Az állás: 1. Horvátország 16 pont (6 mérkőzés) – már kijutott, 2. Törökország 12 (7) – pótselejtezőbe jutott, 3. Ukrajna 9 (7), 4. Magyarország 3 (6), 5. Litvánia 2 (6)