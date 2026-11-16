U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–CIPRUS 5–3 (2–0)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion. Vezette: Filip Golova (Peter Bednár, Milan Strbo) – szlovákok

MAGYARORSZÁG: Lehoczki – Szakos (Pál B., 78.), Lakatos Cs., Umathum Á. (Mikolay, 88.), Vitályos (Csorba, 78.) – Németh H. (Patai, 78.), Madarász Á. (Szamosi Á., a szünetben), Kern (Vidnyánszky M., 88.) – Győrfi (Hős, 62.), Bagi (Kovács P., a szünetben), Szép (Egri, a szünetben). Szövetségi kapitány: Németh Antal

CIPRUS: Ortelli – Puszatidisz, Konsztantinidisz, Kikiacu, Pepisz (Kontopulosz, 65.) – Angeli (Jorgiu, 81.), Avramidisz (Ioannu, 85.) – Vasziliu (Ionannidisz, a szünetben), Culiu (Hrisztodulu, 81.), Lukaidisz (Pszilogenisz, 81.) -–Theodosziu (Kucudakisz, 65.). Szövetségi kapitány: Mariosz Nikolau

Gólszerző: Németh H. (43., 45.), Győrfi (60.), Kovács P. (75.), Umathum Á. (84.), ill. Culiu (50., 54.), Kontopulosz (90.)

Sajnos jó ideje tudjuk, hogy a 2027-es U21-es Európa-bajnokságot (amelynek Albánia és Szerbia a közös házigazdája) Magyarország nélkül rendezik meg, és ugyanez elmondható Ciprusról is. Közös a két ország korosztályos válogatottjában, hogy csoportjában egyiknek sem volt esélye az egyenes kijutást garantáló első hely megszerzésére, de még a pótselejtezőt érő második pozíció elérésére sem. Ami érthető, ha tudjuk, a magyar csapat a nyolc párharcra közül csak egyet nyert meg, a ciprusi pedig tíz találkozójából nyolcat elvesztett… A 2004-ben és 2005-ben született labdarúgók ezzel kiöregedtek az U21-es válogatottból. Új csapat épül, amelyben a főszerepet immár a 2006-os és 2007-es születésű futballisták játsszák – az első lépést hétfőn a Hidegkuti Nándor Stadionban tehették meg.

A kezdés után tíz percig a ciprusiak térfelén zajlott a játék, igaz a fölény helyzetet nem eredményezett, aztán amikor először kijött a nyomás alól a rivális, azonnal ziccert alakított ki. Szerencsére Lehoczki Bendegúz azt a formáját hozta, amit hétről-hétre az élvonalban a Puskás Akadémiában, és bravúrral védte Mihail Theodosziu hét méterről leadott próbálkozását, amire Madarász Ádám távoli életerős lövése jelentette a választ. A vendégek kapusa Gabriel Ortelli szögletre mentett, majd Győrfi Milán húzott egyedül kapura. Tizenhat méterről át akarta emelni a messzire kifutó kapust, aki bravúrral belekapott a labdába. A nem megfelelő pozíció felvételének volt köszönhető, hogy a 27. percben a ciprusi csapat megint könnyedén a magyar védelem mögé jutott, annak a bal oldalán. Ekkor nem igen volt benne a mérkőzésben, hogy a szünetre kétgólos előnnyel mehet a magyar együttes. Mégis ez történt, hiszen előbb Szakos Bence kiugratása után Németh Hunor éles szögből talált be a ciprusi kapuba, majd nem sokkal később tizennyolc méterről bombázott a kapu jobb alsó sarkába.

Fotó: Kovács Péter

A fordulás után hamar jött a ciprusi szépítés: Dimitianosz Culiu hét méterről szerzett találata azért is volt fájó, mert négy vendég játékosra nyolc magyar jutott a büntetőterületen belül, mégis betalált az ellenfél. Felocsúdni sem volt idő, a ciprusiak gólszerzője erőszakos labdaszerzés után a tizenhatos bal oldali sarkáról is betalált. Pillanatok alatt odalett az előny. Ami nem jött össze Kovács Patriknak, sikerült Győrfi Milánnak, aki az ötös sarkáról lőtt a kapu jobb oldalába, aztán Ciprus közel járt az egyenlítéshez, de előbb Lehoczki védett jó érzékkel, majd Lakatos Csongor fejelte ki a jobb sarokba tartó labdát. Kovács Patrik a második lehetőségét már gólra váltotta, majd Umathum Ádám is betalált, és bár a hajrában Ciprus szépített, Magyarország megérdemelten nyerte meg az összecsapást.

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