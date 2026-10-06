Nemzeti Sportrádió

Nem született gól a magyar U21-es válogatott isztambuli Eb-selejtezőjén

2026.10.06. 20:53
Tuboly Máté (20) ezúttal nem tudott a kapuba találni (Fotó: AFP)
Címkék
magyar U21-es válogatott U21-es Európa-bajnoki selejtező magyar U21-es labdarúgó-válogatott U21-es Eb-selejtező
Egy korszak lezárult: Törökország ellen elért idegenbeli gól nélküli döntetlennel búcsúzott a 2004–2005-ös korosztály a labdarúgó utánpótlás-válogatottaktól, az U21-es nemzeti csapat nyolc mérkőzésen szerzett hét ponttal negyedikként zárta az Európa-bajnoki selejtezősorozatot.

 

U21-ES EB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
TÖRÖKORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–0
Isztambul, Fatih Terim Stadion. Vezette: Amin Kurgeli (Juri Komcsanka, Viktar Hecsikau) – fehéroroszok
TÖRÖKORSZÁG: Öztasdelen – M. Ayhan (Karapo, 82.), Güreler, Y. Demir, Ofli – I. Celik (Colak, 78.), Konak (Boz, 62.), Gezek – Usluoglu, Habesoglu, Bostan (Acar, 62.). Szövetségi kapitány: Egemen Korkmaz
MAGYARORSZÁG: Lehoczki – Selyem (Umathum, 86.), Dragoner Á., Vitályos, Kovács P. (Lapu, a szünetben) – Horváth Kevin, Tuboly, Szamosi Á. (Patai, 60.) – Manner (Átrok, 73.), Kovács B., Pető M. (Gruber Zs., 73.). Szövetségi edző: Németh Antal

A kapufa hangos csattanása ébreszthette fel azokat, akik álomba szenderültek a Törökország–Magyarország U21-es Európa-bajnoki selejtezőn, a 23. perc eseményéig, azaz Melih Bostan centiket tévesztő lövéséig szinte semmilyen említésre méltó történést sem jegyezhettünk fel a találkozón. Noha mindkét csapat arra használta fel a meccset, hogy a játékosok nemzetközi tapasztalatot szerezzenek a legidősebb korosztályos válogatottban, érezhető volt a mérkőzésen, hogy semmi tétje sincs, az ugyanis már a kezdő sípszót megelőzően tudvalevő volt, hogy a törökök másodikként vehetnek részt a pótselejtezőn, a magyarok pedig biztos negyedikként lemaradnak róla.

A mérkőzés különlegességét az adta, hogy ez volt a 2004–2005-ös korosztálynak az utolsó, tehát a kezdő tizenegybe jelölt Dragoner Áron, Kovács Patrik, Manner Balázs, Tuboly Máté, Horváth Kevin és Pető Milán is a búcsúmeccsét játszotta a magyar U-válogatottban. A fehérben pályára lépő nemzeti csapat a játékrész felétől kezdett el kicsit többet támadva játszani. A 30. percben Pető Milán 23 méterről lőtte a labdát a kapus kezébe – ez volt együttesünk első próbálkozása a meccsen –, négy perccel később pedig Tuboly Máté vette célba a tizenhatos előteréből a jobb alsót, ám a labda kevéssel mellé ment.

A törökök a fordulás után rákapcsoltak, agresszívabban léptek fel, de ez  nem szegte a magyar válogatott tagjainak kedvét. Az 59. percben Kovács Bendegúz villantotta meg, miért tartják nagy tehetségnek: szorongatott helyzetben, három védő gyűrűjében hozta magát helyzetbe, Serhat Öztasedelen azonban védte a lövését. Ezt leszámítva nem dolgozott ki nagyobb lehetőséget Magyarország, de az is az említésre méltó, hogy a jó erőkből álló házigazda sem – a Németh Antal szövetségi edző irányította csapat mindvégig fegyelmezetten védekezett, különösebb megingás nélkül tudta le a mérkőzést.

Gól nélküli pontosztozkodással zárult az összecsapás, ami egyben azt jelentette, hogy a 2004–2005-ös korosztály döntetlennel köszönt el az utánpótlás-válogatottaktól. Az U21-es válogatott nyolc meccsen szerzett hét ponttal zárta az Európa-bajnoki selejtezősorozatot, ami alulmúlta a várakozást, a mérleg másik serpenyőjében ugyanakkor azt lájuk, hogy a kiöregedő korosztályból több játékos is lehetőséget kapott már az A-válogatottban – például Tóth Alex, Szűcs Tamás, Pécsi Ármin, Gruber Zsombor, Tóth Rajmund, Markgráf Ákos, Vancsa Zalán, továbbá a 2006-osok közül Yaakobishvili Áron és Kovács Bendegúz is bemutatkozott már Marco Rossinál a felnőttek között. 0–0

 

PERCRŐL PERCRE

magyar U21-es válogatott U21-es Európa-bajnoki selejtező magyar U21-es labdarúgó-válogatott U21-es Eb-selejtező
Legfrissebb hírek

Nem volt könnyű dolga a magyar U21-es válogatottnak, de legyőzte Litvániát Budapesten

Magyar válogatott
2026.10.01. 20:55

Papíron tét nélküli mérkőzés következik Litvánia ellen

Magyar válogatott
2026.10.01. 07:08

Az örök kérdés: Horvátországban miért ügyesebbek a fiatalok?

Magyar válogatott
2026.09.28. 13:04

Kiss Bálint vezeti a magyar–litván U21-es Eb-selejtezőt

Magyar válogatott
2026.09.28. 12:39

Ismét lemarad az Eb-ről az U21-es válogatott – az olimpiai részvétel reménye is elúszott a horvátok elleni vereséggel

Magyar válogatott
2026.09.26. 18:58

Átrok Zalán vezérszerepben tündökölne az U21-ben

Magyar válogatott
2026.09.26. 12:13

Kilenc újonccal és új játékrendszerrel készül az U21-es válogatott

Magyar válogatott
2026.09.25. 11:01

Dragoner Áron a varasdi meccs után szeretne még matekozni

Magyar válogatott
2026.09.24. 11:21