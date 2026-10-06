Nem született gól a magyar U21-es válogatott isztambuli Eb-selejtezőjén

U21-ES EB-SELEJTEZŐ

H-CSOPORT

TÖRÖKORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–0

Isztambul, Fatih Terim Stadion. Vezette: Amin Kurgeli (Juri Komcsanka, Viktar Hecsikau) – fehéroroszok

TÖRÖKORSZÁG: Öztasdelen – M. Ayhan (Karapo, 82.), Güreler, Y. Demir, Ofli – I. Celik (Colak, 78.), Konak (Boz, 62.), Gezek – Usluoglu, Habesoglu, Bostan (Acar, 62.). Szövetségi kapitány: Egemen Korkmaz

MAGYARORSZÁG: Lehoczki – Selyem (Umathum, 86.), Dragoner Á., Vitályos, Kovács P. (Lapu, a szünetben) – Horváth Kevin, Tuboly, Szamosi Á. (Patai, 60.) – Manner (Átrok, 73.), Kovács B., Pető M. (Gruber Zs., 73.). Szövetségi edző: Németh Antal

A kapufa hangos csattanása ébreszthette fel azokat, akik álomba szenderültek a Törökország–Magyarország U21-es Európa-bajnoki selejtezőn, a 23. perc eseményéig, azaz Melih Bostan centiket tévesztő lövéséig szinte semmilyen említésre méltó történést sem jegyezhettünk fel a találkozón. Noha mindkét csapat arra használta fel a meccset, hogy a játékosok nemzetközi tapasztalatot szerezzenek a legidősebb korosztályos válogatottban, érezhető volt a mérkőzésen, hogy semmi tétje sincs, az ugyanis már a kezdő sípszót megelőzően tudvalevő volt, hogy a törökök másodikként vehetnek részt a pótselejtezőn, a magyarok pedig biztos negyedikként lemaradnak róla.

A mérkőzés különlegességét az adta, hogy ez volt a 2004–2005-ös korosztálynak az utolsó, tehát a kezdő tizenegybe jelölt Dragoner Áron, Kovács Patrik, Manner Balázs, Tuboly Máté, Horváth Kevin és Pető Milán is a búcsúmeccsét játszotta a magyar U-válogatottban. A fehérben pályára lépő nemzeti csapat a játékrész felétől kezdett el kicsit többet támadva játszani. A 30. percben Pető Milán 23 méterről lőtte a labdát a kapus kezébe – ez volt együttesünk első próbálkozása a meccsen –, négy perccel később pedig Tuboly Máté vette célba a tizenhatos előteréből a jobb alsót, ám a labda kevéssel mellé ment.

A törökök a fordulás után rákapcsoltak, agresszívabban léptek fel, de ez nem szegte a magyar válogatott tagjainak kedvét. Az 59. percben Kovács Bendegúz villantotta meg, miért tartják nagy tehetségnek: szorongatott helyzetben, három védő gyűrűjében hozta magát helyzetbe, Serhat Öztasedelen azonban védte a lövését. Ezt leszámítva nem dolgozott ki nagyobb lehetőséget Magyarország, de az is az említésre méltó, hogy a jó erőkből álló házigazda sem – a Németh Antal szövetségi edző irányította csapat mindvégig fegyelmezetten védekezett, különösebb megingás nélkül tudta le a mérkőzést.

Gól nélküli pontosztozkodással zárult az összecsapás, ami egyben azt jelentette, hogy a 2004–2005-ös korosztály döntetlennel köszönt el az utánpótlás-válogatottaktól. Az U21-es válogatott nyolc meccsen szerzett hét ponttal zárta az Európa-bajnoki selejtezősorozatot, ami alulmúlta a várakozást, a mérleg másik serpenyőjében ugyanakkor azt lájuk, hogy a kiöregedő korosztályból több játékos is lehetőséget kapott már az A-válogatottban – például Tóth Alex, Szűcs Tamás, Pécsi Ármin, Gruber Zsombor, Tóth Rajmund, Markgráf Ákos, Vancsa Zalán, továbbá a 2006-osok közül Yaakobishvili Áron és Kovács Bendegúz is bemutatkozott már Marco Rossinál a felnőttek között. 0–0