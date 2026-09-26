Jagusic két gyönyörű gólja között Tuboly is betalált

U21-ES EB-SELEJTEZŐ

H-CSOPORT

Horvátország–Magyarország 2–1 (1–0) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

Varasd, Városi Stadion. V: Koppel (észt)

Horvátország: Silic – Zivkovic, Mlacic, Prpic, Hrgovic – Jagusic, Vrbancic, Zvonarek – Segesic (Bukvic, 70.), Topic (Verinac, 78.), Soticek. Szövetségi edző: Ivica Olic

A kispadon: Pavlesic (k.), Sepic, Kumar, Katic, Pavic, Canjuga, Hodak

Magyarország: Lehoczki – Tercza (Selyem, 58.), Dragóner Á., Vitályos, Kovács Patrik – Tuboly (Manner, 58.), Okeke – Átrok (Dénes V., 71.), Horváth Kevin, Gruber – Kovács Bendegúz. Szövetségi edző: Németh Antal

A kispadon: Engedi (k.), Lapu, Szamosi, Urblík N., Patai, Pető M.

Gólszerző: Jagusic (25., 60.), ill. Tuboly (50. – 11-esből)