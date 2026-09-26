Nemzeti Sportrádió

Jagusic két gyönyörű gólja között Tuboly is betalált

2026.09.26. 16:53
Fotó: Imago Images, archív
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Magyarország horvát U21-es labdarúgó-válogatott Horvátország magyar válogatott magyar U21-es labdarúgó-válogatott
A magyar U21-es válogatott Horvátországban játszik Eb-selejtezőt – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

U21-ES EB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
Horvátország–Magyarország 2–1 (1–0) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
Varasd, Városi Stadion. V: Koppel (észt)
Horvátország: Silic – Zivkovic, Mlacic, Prpic, Hrgovic – Jagusic, Vrbancic, Zvonarek – Segesic (Bukvic, 70.), Topic (Verinac, 78.), Soticek. Szövetségi edző: Ivica Olic 
A kispadon: Pavlesic (k.), Sepic, Kumar, Katic, Pavic, Canjuga, Hodak
Magyarország: Lehoczki – Tercza (Selyem, 58.), Dragóner Á., Vitályos, Kovács Patrik – Tuboly (Manner, 58.), Okeke – Átrok (Dénes V.,  71.), Horváth Kevin, Gruber – Kovács Bendegúz. Szövetségi edző: Németh Antal
A kispadon: Engedi (k.), Lapu, Szamosi, Urblík N., Patai, Pető M.
Gólszerző: Jagusic (25., 60.), ill. Tuboly (50. – 11-esből)

 

Magyarország horvát U21-es labdarúgó-válogatott Horvátország magyar válogatott magyar U21-es labdarúgó-válogatott
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