Az örök kérdés: Horvátországban miért ügyesebbek a fiatalok?

Csalódott játékosok léptek ki a varasdi Varteks Stadion vendégöltözőjéből szombat este. A horvát U21-es válogatott végig nagy fölényben játszva 3–1-re győzött Európa-bajnoki selejtezőn, így eldőlt, hogy a Németh Antal irányította fiatalok nem lesznek ott a kontinenstornán. Vajon Horvátországban miért jobbak, sőt nagyobbak, érettebb futballisták a fiatalok – talán a pályán lévők reálisabban látják a különbséget, így az U-válogatott csapatkapitánya, Tuboly Máté is.



„Nehéz mérkőzés volt, de ezt is vártuk – mondta lapunknak a Dunaszerdahely játékosa, aki tizenegyesből talált be szombaton. – A csoport legerősebb csapatával találkoztunk, labdával és anélkül sem sikerült megközelíteni az ő szintjüket, nem tudtunk helyzeteket kialakítani. Talán az egyenlítő gólunk fordulópontot jelenthetett volna, de nem sikerült váltanunk, végül pedig Adriano Jagusic egyéni megoldásai döntöttek, három szép gólt szerzett. Be kell vallani, nem volt keresnivalónk, sokszor nagy nyomás volt rajtunk, szinte végig Horvátország irányított – nagy különbség van a két csapat között. A selejtezősorozatban kétszer is kikaptunk a horvátoktól, és sajnos nincs, nem volt realitása annak, hogy legyőzzük őket. Főleg tempóban és intenzitásban jobbak, no meg ott voltak a kiemelkedő egyéni teljesítmények, amit nálunk nem lehetett látni…”



A magyar válogatott hat meccs után nyeretlen, három döntetlent ért el és háromszor kikapott, Horvátország, Törökország és Ukrajna mögött, egyedül Litvániát megelőzve a negyedik helyen áll.



„Az eddigi meccseken mindent megtettünk, de sajnos ez a realitás. Két mérkőzésünk van még hátra, Litvániát meg kell verni, és Törökországban is van esélyünk a győzelemre. Az nem kérdés, hogy a horvátok a legerősebbek a csoportban, és az sem, hogy nem azt nyújtottuk, amit valójában tudunk, ám a miértre a választ, sajnos, nem tudom megadni.”



Tuboly Máté ebben az idényben még nem lépett pályára a DAC-ban bajnokin, amikor a helyzetéről kérdeztük, csak ennyit mondott: „Jelenleg csak a válogatottra koncentrálok.”



