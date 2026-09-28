Az örök kérdés: Horvátországban miért ügyesebbek a fiatalok?
Csalódott játékosok léptek ki a varasdi Varteks Stadion vendégöltözőjéből szombat este. A horvát U21-es válogatott végig nagy fölényben játszva 3–1-re győzött Európa-bajnoki selejtezőn, így eldőlt, hogy a Németh Antal irányította fiatalok nem lesznek ott a kontinenstornán. Vajon Horvátországban miért jobbak, sőt nagyobbak, érettebb futballisták a fiatalok – talán a pályán lévők reálisabban látják a különbséget, így az U-válogatott csapatkapitánya, Tuboly Máté is.
„Nehéz mérkőzés volt, de ezt is vártuk – mondta lapunknak a Dunaszerdahely játékosa, aki tizenegyesből talált be szombaton. – A csoport legerősebb csapatával találkoztunk, labdával és anélkül sem sikerült megközelíteni az ő szintjüket, nem tudtunk helyzeteket kialakítani. Talán az egyenlítő gólunk fordulópontot jelenthetett volna, de nem sikerült váltanunk, végül pedig Adriano Jagusic egyéni megoldásai döntöttek, három szép gólt szerzett. Be kell vallani, nem volt keresnivalónk, sokszor nagy nyomás volt rajtunk, szinte végig Horvátország irányított – nagy különbség van a két csapat között. A selejtezősorozatban kétszer is kikaptunk a horvátoktól, és sajnos nincs, nem volt realitása annak, hogy legyőzzük őket. Főleg tempóban és intenzitásban jobbak, no meg ott voltak a kiemelkedő egyéni teljesítmények, amit nálunk nem lehetett látni…”
A magyar válogatott hat meccs után nyeretlen, három döntetlent ért el és háromszor kikapott, Horvátország, Törökország és Ukrajna mögött, egyedül Litvániát megelőzve a negyedik helyen áll.
„Az eddigi meccseken mindent megtettünk, de sajnos ez a realitás. Két mérkőzésünk van még hátra, Litvániát meg kell verni, és Törökországban is van esélyünk a győzelemre. Az nem kérdés, hogy a horvátok a legerősebbek a csoportban, és az sem, hogy nem azt nyújtottuk, amit valójában tudunk, ám a miértre a választ, sajnos, nem tudom megadni.”
Tuboly Máté ebben az idényben még nem lépett pályára a DAC-ban bajnokin, amikor a helyzetéről kérdeztük, csak ennyit mondott: „Jelenleg csak a válogatottra koncentrálok.”
A meccs után Németh Antal szövetségi edző is csalódottan értékelt lapunknak, és sportszerűen kiemelte Adriano Jagusic teljesítményét, aki három gólt szerzett, és mind a három találata látványosra sikerült.
„Keveset birtokoltuk a labdát, kevés volt a labda nélküli mozgás, maximum három-négy passzig jutottunk. Az első félidőben kaptunk egy szép gólt, a fordulás után pedig változtatni szerettünk volna, de bizonytalanok maradtunk és sokszor veszítettük el a labdát, amiből az ellenfél veszélyes ellentámadásokat vezetett. Adriano Jagusic mindhárom gólja látványos volt, ritkán látni ilyen megoldásokat. Nehéz úgy játszani, hogy nincs nálunk a labda, bátrabbnak kell lenni és jobban támogatni a labdát birtoklót. A harmadik gól után teljesen elúszott a meccs. Nehéz lenne pozitívumokat találni, a játék egyetlen fázisában sem voltunk jók. Csak rövid ideig tudtuk azt produkálni, amit szeretnénk, ráadásul a horvátok nagyon erősek és nagyszerű napot fogtak ki.”
A magyar U21-es válogatott csütörtökön 19 órakor az Új Hidegkuti Nándor Stadionban Litvánia, október 6-án Isztambulban pedig Törökország ellen lép pályára az Eb-selejtezőben.
„A becsületünkért küzdünk – folytatta a magyar szakvezető. – Fontos lesz a hátralévő két mérkőzés, sportemberek vagyunk, a litvánok és a törökök ellen is mindent megteszünk a győzelemért. A továbbjutás már elúszott, de bízom benne, hogy képesek vagyunk még lendületet venni.”
U21-ES EB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT, 6. FORDULÓ
HORVÁTORSZÁG–MAGYARORSZÁG 3–1 (1–0)
Varasd, Varteks Stadion, 1500 néző. Vezette: Koppel (észt)
Horvátország: Silic – Zivkovic, Mlacic, Prpic, Hrgovic – Jagusic, Vrbancic (Katic, 86.), Zvonarek (Pavic, 86.) – Segesic (Bukvic, 70.), Topic (Verinac, 78.), Soticek (Canjuga, 86.). Szövetségi edző: Ivica Olic
Magyarország: Lehoczki – Tercza (Selyem, 58.), Dragoner Á., Vitályos, Kovács Patrik – Tuboly (Manner, 58.), Okeke – Átrok (Dénes V., 71.), Horváth Kevin (Szamosi, 86.), Gruber – Kovács Bendegúz. Szövetségi edző: Németh Antal
Gólszerző: Jagusic (25., 60., 84.), ill. Tuboly (50. – 11-esből)
A TOVÁBBI PROGRAM
Csütörtök, 19.00: Magyarország–Litvánia
Október 6., kedd, 19.00: Törökország–Magyarország
A CSOPORT ÁLLÁSA: 1. Horvátország 16 pont (6 mérkőzés), 2. Törökország 12 (7), 3. Ukrajna 9 (7), 4. MAGYARORSZÁG 3 (6), 5. Litvánia 2 (6)