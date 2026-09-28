Nemzeti Sportrádió

Kiss Bálint vezeti a magyar–litván U21-es Eb-selejtezőt

P. GY. B. P. GY. B.
2026.09.28. 12:39
Kiss Bálint 59 meccset vezetett eddig a szlovák élvonalban (Fotó: Getty Images)
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Litvánia Magyarország Kiss Bálint játékvezetés U21-es Eb-selejtező
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) közleménye szerint Kiss Bálint vezeti a Magyarország–Litvánia U21-es Európa-bajnoki selejtezőt.

Az UEFA nyilvánosságra hozta a Magyarország–Litvánia U21-es Európa-bajnoki selejtező játékvezetői küldését, és némi meglepetésre Kiss Bálint dirigálja ezt a mérkőzést.

A palásti játékvezető kiválóan beszél magyarul, és 2019 óta vezet a szlovák élvonalban, igaz, rendszeres lehetőséget csak a 2022–2023-as idény óta kap a Niké Ligában. Kiss eddig 59 mérkőzést vezetett a legmagasabb osztályban.

A 32 éves bíró idén lett a FIFA-keret tagja, és először vezet U21-es Eb-selejtezőt. Munkáját Frantisek Ferenc és Matej Zemko segíti az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezető Igor Valent lesz. Munkájukat az észak-macedóniai Dimitar Mecskarovszki ellenőrzi.

U21-ES EB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
Csütörtök, 19.00: Magyarország–Litvánia, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

Litvánia Magyarország Kiss Bálint játékvezetés U21-es Eb-selejtező
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