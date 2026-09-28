Kiss Bálint vezeti a magyar–litván U21-es Eb-selejtezőt

Az UEFA nyilvánosságra hozta a Magyarország–Litvánia U21-es Európa-bajnoki selejtező játékvezetői küldését, és némi meglepetésre Kiss Bálint dirigálja ezt a mérkőzést.

A palásti játékvezető kiválóan beszél magyarul, és 2019 óta vezet a szlovák élvonalban, igaz, rendszeres lehetőséget csak a 2022–2023-as idény óta kap a Niké Ligában. Kiss eddig 59 mérkőzést vezetett a legmagasabb osztályban.

A 32 éves bíró idén lett a FIFA-keret tagja, és először vezet U21-es Eb-selejtezőt. Munkáját Frantisek Ferenc és Matej Zemko segíti az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezető Igor Valent lesz. Munkájukat az észak-macedóniai Dimitar Mecskarovszki ellenőrzi.

U21-ES EB-SELEJTEZŐ

H-CSOPORT

Csütörtök, 19.00: Magyarország–Litvánia, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!