Szergej Kuznyecov: Érett válogatott, karakteres győzelem

1. Mi tetszett a leginkább a válogatott futballjában?

Nekem elsősorban az érettség és a mérkőzés menedzselése volt meggyőző, a magyar csapat nagyszerűen kezelte a meccs különböző szakaszait. Ukrajna az első félidő jelentős részében agresszívan futballozott, sokszor jutott el a magyar védőharmadba, több veszélyes helyzetet alakított ki, ugyanakkor a magyar csapat türelmes maradt, mintha elfogadta volna, hogy ezen az estén nem lehet végig kontrollálni a játékot. A második félidőre megváltozott a találkozó dinamikája, és a döntő pillanatokat sokkal jobban használta ki Marco Rossi együttese – ezen a szinten gyakran éppen ez választja el a jó teljesítményt a győzelemtől. Különösen fontos volt, hogy az ukrán egyenlítés után gyorsan érkezett a második magyar gól. Karakteres győzelem volt a hétfői. A csapat négy mérkőzést játszott tizenegy nap alatt, ennek ellenére rendben volt az erőnléte, a szakmai stáb jól kezelte a terhelést.

2. Mi lehet a csapat veszélyes fegyvere?

A védekezésből vezetett gyors átmenetek továbbra is veszélyt teremthetnek, ám ezen a mérkőzésen az első fél­időben kevés alkalom nyílt arra, hogy Magyarország tisztán végigvigye a labdaszerzést követő akcióit. Az ukránok a középpályán birtokolták a labdát, jól zárták a területeket, ezért a magyar csapat sokszor mélyről indult. A szünet után feljebb helyezkedtek a magyar középpályások, ezért több lehetőség nyílt a gyors támadójátékra. Az első gólnál ez tetten érhető volt Vitális Milánnál, jó volt Tóth Milán bemozgása, a támadás gyorsan eljutott a pontos befejezésig. Mivel a magyar válogatott alapvetően jól érzi az átmeneti helyzeteket, ezen érdemes tovább dolgozni.

Fotó: Török Attila

3. Mi nem működött az együttes játékában?

Az első félidőben leginkább azt hiányoltam, hogy Magyarország hosszabb ideig tartsa a labdát az ukrán térfélen, ne csak a sajátján gurigázzon. Ha nem sikerült gyors támadást vezetni, túl hamar visszakerült a labda az ellenfélhez, merthogy kevés volt az olyan periódus, amikor a csapat tartósan feljebb tudott berendezkedni. Védekezésben is akadtak problémák, hiszen a gyors beindulásokat időnként nem sikerült lekövetni, ennek eredményeként Ukrajna sokkal többször ért labdába a tizenhatos környékén, miközben az első félidőben magyar játékos oda alig futott be, nemhogy a labdával találkozott volna. A szünet után a jó elemzőmunkának köszönhetően módosított a szakmai stáb: a középpályások feljebb vették fel a pozíciókat, ezáltal veszélyesebb lett a labdabirtoklás a középső zónában és az ellenfél térfelén.

4. Melyik magyar labdarúgó teljesítményét emelné ki?

Egyetlen játékost nehéz megneveznem, mivel éppen az volt a mérkőzés legnagyobb pozitívuma, hogy Magyarország csapatként volt jó. Hogy a gólszerzőkről mit gondolok? Tóth Milán esetében nem érdemes az NB I-es mérkőzésszámából kiindulni, sokkal fontosabb, hogy gyors, technikás, gól­érzékeny futballista, aki élt a lehetőséggel, amikor a sérülések miatt bekerült a válogatottba. Fontos gólt lőtt, látszott a játékán, hogy készen áll erre a szintre. Ugyanez mondható el Csinger Márkról, aki már Győrben stabil teljesítményt nyújtott, a válogatottban pedig magabiztosan oldotta meg a rá bízott feladatokat. Különösen biztató, hogy az újonnan bekerülő játékosok egyáltalán nem mozognak idegenül ebben a közegben. Az új generáció több tagja is bizonyította, lehet rá számítani.

5. Melyik magyar lógott ki lefelé?

Nem láttam olyan magyar játékost, akiről azt mondanám, hogy egyértelműen rosszabb volt a társainál. Egy győztes mérkőzés után különösen nehéz egyvalakit megnevezni, ráadásul ez a siker elsősorban a csapategység diadala. Mindenki megbízhatóan ellátta a saját feladatát, és bár akadtak hibák, senkinek a teljesítménye sem gyengítette látványosan a válogatottat. Ezt a mérkőzést csapatszinten érdemes értékelni, hiszen a győzelemből mindenki kivette a maga részét.

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA

2. CSOPORT, 4. FORDULÓ

UKRAJNA–MAGYARORSZÁG 1–2 (0–0)

Nagyszombat, Anton Malatinsky Stadion, 9414 néző. Vezette: Igor Pajac (Bojan Zobenica, Ivan Mihalj) – horvátok

UKRAJNA: Trubin – Zabarnij, Szarapij, Mihavko – Krupszkij, Nazarina (Varfolomjejev, 86.), Ocseretyko (Pihaljonok, 70.), Veleteny (Hlany, 60.) – Cihankov – Ponomarenko (Jaremcsuk, 60.), Krasznopir (Vanat, 60.). Szövetségi kapitány: Andrea Maldera

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Nagy Zs. – Schäfer (Tóth R., 72.), Vitális – Lukács D. (Jurek, 61.), Szoboszlai (Csongvai, 87.), Tóth A. (Szűcs T., 61.) – Tóth M. (Szalai J., 72.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Jaremcsuk (83.), ill. Tóth M. (52.), Csinger (85.)

Sárga lap: Nazarina (20.), ill. Lukács D. (56.), Tóth R. (78.)

ÉLŐ TUDÓSÍTÁS ITT!