Nemzeti Sportrádió

Nem lehetnek magyar szurkolók a grúziai Nemzetek Ligája-mérkőzésen

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.13. 18:41
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(Fotó: Árvai Károly)
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Magyarország Nemzetek Ligája Grúzia UEFA MLSZ
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hivatalos X-oldalán számolt be róla, hogy az UEFA döntése értelmében nem lehetnek vendégszurkolók a Grúzia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésen.

A magyar szövetség a közösségi médiában számolt be róla, hogy a magyar szurkolók rasszista és diszkriminatív megnyilvánulásai miatt nem árusíthatnak vendégjegyeket a Grúzia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésre.

A mieinket a nagyszombati Ukrajna–Magyarország mérkőzésen történtek miatt büntették meg.

Az UEFA egy további idegenbeli mérkőzésére is megtiltotta a vendégjegyek árusítását, ez utóbbi büntetését azonban két évre felfüggesztette. Az egyéb fegyelmi vétségekre tekintettel az UEFA döntése alapján a szövetségnek mindösszesen 28 millió forint összegű pénzbüntetést is kell fizetnie.

Az UEFA a döntés indoklásában jelezte: 2024 októberében rasszista/diszkriminatív szurkolói magatartás miatt felfüggesztett büntetéssel sújtotta az MLSZ-t, ezt a büntetést léptette életbe az Ukrajna–Magyarország mérkőzésen elkövetett hasonló fegyelmi vétséget követően.

A magyar válogatott az első négy mérkőzésen hét pontot gyűjtött a Nemzetek Ligájában, ezzel csoportja második helyén áll a B-ligában, míg Grúzia két ponttal csak az utolsó.

A grúz–magyar mérkőzést november 14-én rendezik meg Tbilisziben. A magyar válogatott három nappal később Észak-Írország ellen zárja a csoportot.

 

 

Magyarország Nemzetek Ligája Grúzia UEFA MLSZ
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