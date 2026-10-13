Nem lehetnek magyar szurkolók a grúziai Nemzetek Ligája-mérkőzésen

A magyar szövetség a közösségi médiában számolt be róla, hogy a magyar szurkolók rasszista és diszkriminatív megnyilvánulásai miatt nem árusíthatnak vendégjegyeket a Grúzia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésre.

A mieinket a nagyszombati Ukrajna–Magyarország mérkőzésen történtek miatt büntették meg.

Az UEFA egy további idegenbeli mérkőzésére is megtiltotta a vendégjegyek árusítását, ez utóbbi büntetését azonban két évre felfüggesztette. Az egyéb fegyelmi vétségekre tekintettel az UEFA döntése alapján a szövetségnek mindösszesen 28 millió forint összegű pénzbüntetést is kell fizetnie.

Az UEFA a döntés indoklásában jelezte: 2024 októberében rasszista/diszkriminatív szurkolói magatartás miatt felfüggesztett büntetéssel sújtotta az MLSZ-t, ezt a büntetést léptette életbe az Ukrajna–Magyarország mérkőzésen elkövetett hasonló fegyelmi vétséget követően.

A magyar válogatott az első négy mérkőzésen hét pontot gyűjtött a Nemzetek Ligájában, ezzel csoportja második helyén áll a B-ligában, míg Grúzia két ponttal csak az utolsó.

A grúz–magyar mérkőzést november 14-én rendezik meg Tbilisziben. A magyar válogatott három nappal később Észak-Írország ellen zárja a csoportot.