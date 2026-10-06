Kiváló hangulatról írnak a szlovákok az ukrán–magyar NL-mérkőzés után

Magyarország Tóth Milán és Csinger Márk góljaival 2–1-re nyert Ukrajna ellen Nagyszombatban, így visszavágott a másfél héttel ezelőtti budapesti vereségért.

A sport.sk cikket írt a mérkőzés körítéséről, kiemelve, hogy Ukrajna ugyan mindkét nagyszombati NL-találkozóját elveszítette, a szurkolók viszont olyan hangulatot teremtettek, amely már régóta hiányzik a szlovák válogatott meccseiről.

A lap kiemeli, hogy mindkét ország szurkolói kitettek magukért, és miután a két ország diplomáciai viszonya nem a legjobb, a helyi rendőrség sem becsülte alá az eseményt. Nagyszombat városa pedig „főpróbát” tartott a néhány nap múlva következő Spartak Trnava–Slovan Bratislava rangadóra, ahol hasonlóan komoly biztonsági intézkedések várhatóak.

A szurkolók ugyan kifütyülték a másik ország himnuszát, de nagyobb incidens nem történt. Viszont a sport.sk szerint valami olyasmi igen, amely egy ideje már hiányik a szlovák válogatott meccseiről: a kiváló hangulat.

„Megszoktuk már a szlovák válogatott meccseinek szomorú színvonalát. Még a dobosok sem javítanak a hangulaton. Legyünk őszinték: az ellenfél nevétől függetlenül általában családias hangulat uralkodik Szlovákia mérkőzésein” – áll a sport.sk véleménycikkében.

Ennek az is az oka, hogy az ultrák hadban állnak a szövetséggel, és nem járnak a válogatott meccseire. Nagyszombat viszont újra átélt egy igazi futballhangulatot.

„Mind az ukránok, mind a magyarok büszkén és szenvedéllyel szurkoltak játékosaiknak. Tudatában vannak annak, hogy csak egy válogatottjuk és országuk van, és nem lesz másik. Mikor történik meg ez velünk is? És egyáltalán megtörténik valaha?” – zárult a cikk.