– Az Észak-Írország elleni keddi Nemzetek Ligája-mérkőzésen eltörött a keze, s utóbb megemlítette, hogy szeretne még több specialistával egyeztetni. Okosabb lett?

– Csütörtökön találkoztam Szabó Zsolt doktor úrral, akiről nagyon jó véleményeket hallottam, soron kívül fogadott – válaszolta lapunknak még az Angliába visszautazása előtt Tóth Balázs, az angol másodosztályú Blackburn Rovers 29 esztendős válogatott kapusa. – Megvizsgálta a kezem, elmondta, jó eséllyel elég a konzervatív kezelés, vagyis nincs szükség műtétre, a felépülési idő pedig hat-nyolc hét lehet, de meglehet, hogy tíz lesz belőle.

Az Észak-Írország elleni összecsapáson ellátták Tóth Balázs sérülését, majd folytatta a játékot (Fotó: Török Attila)

– Mi volt az első gondolata, amikor megtudta, három helyen is eltörött a kézközépcsontja?

– Talán onnan kezdeném, amikor az északír játékos megrúgta a kezem. Azonnal lezsibbadt, és bár bíztam benne, hátha csak erősebb zúzódásom van, legbelül éreztem, ez bizony törés. Amikor a mérkőzés után bementem az öltözőbe, fájt, nyilallt, fel volt duzzadva, szóltam is a csapatorvosnak, valamelyik kórházban intézzen nekem röntgenidőpontot. A Baleseti Intézetben megröntgenezték a kezem, látták a törést, ám nem volt tiszta a felvétel, ezért CT-t is csináltak, amely megmutatta, több csont is eltörött. Sejtettem, mire számíthatok, hogy nagy a baj, és bár egy sérülés sohasem jön jókor, ezúttal a legrosszabb pillanatban érkezett, hiszen a klubomban és a válogatottban is jó szériában voltam.

– A cél nyilván a lehető legrövidebb regenerációs időszak, feltételezzük, erre akkor van a legnagyobb esély, ha nem az operáció mellett dönt.

– Ha műtenének, akkor is annyi lenne a felépülési idő, mint nélküle. Több kis törésem van, a kezemen lévő sín miatt az ujjaimat nem tudom mozgatni, de remélem, január elején, legkésőbb közepén újra bevethető leszek.

– Kedden befejeződtek a Nemzetek Ligájában a csoportküzdelmek, a válogatottnak a saját kezében volt a sorsa, az A-ligába kerüléshez le kellett volna győznie Észak-Írországot. Mekkora a csalódás, hogy nem sikerült?

– Nyilván nagy, hiszen jó lett volna egyenes ágon visszajutni a legjobbak közé, még jobban visszahozni a futball-lázt Magyarországra, megmutatni magunkat, világsztárok ellen futballozni. Szerencsére nincs még minden veszve, a márciusi osztályozón még kiharcolhatjuk a feljutást, ha pedig visszatekintek az egész sorozatra, egyértelműen pozitív érzések vannak bennem.

– Egy évvel korábban sérülés miatt nem léphetett pályára az Írország elleni világbajnoki selejtezőn – akkor a döntetlen is nekünk kedvezett volna, ám a 96. percben szerzett Troy Parrott-góllal a vendégek nyertek 3–2-re, és játszhattak pótselejtezőt –, ezúttal a játéktéren élte meg, hogy az ellenfél ünnepel a Puskás Arénában. Egyik sem lehetett kellemes.

– A tavalyit sokkal nehezebben éltem meg. Írország ellen sajnos térdsérülés miatt csak szurkoló lehettem, de ott volt bennem, mekkora lehetőség előtt állunk, hogy elérhetjük a pótselejtezőt, igenis kijuthatunk a világbajnokságra, amelyen negyven éve szerepelt legutóbb a válogatottunk. Kedden újabb lehetőség maradt ki, de van még egy sanszunk, mindent megteszünk, hogy éljünk vele, és a Nemzetek Ligája következő sorozatát már az A-ligában tölthessük.

– Michael O’Neill, az északír válogatott szövetségi kapitánya eltiltás miatt csak a lelátón ülhetett kedden: volt alkalma néhány szót váltani korábbi klubedzőjével?

– Ezúttal nem, de Belfastban tudtunk egymással beszélni. Kiváló a kapcsolatunk, emberileg és szakmailag is csak jót mondhatok róla. Nagyon felkészült szakember, mindig azt a futballt játszatja a csapatával, amire szüksége van, mindent elárul a munkájáról, hogy a sokak által alábecsült északír válogatottat feljuttatta a legjobbak közé, pedig nem is olyan rég még a C-ligában játszotta a meccseit. Arról nem is beszélve, hogy tele van fiatallal az együttes, ami azt sejteti, hogy a jövője még szebb lehet.

– Nem tudom, látta-e a szavazást, a Nemzeti Sport olvasói szerint ön volt a válogatott legjobbja a Nemzetek Ligájában.

– Óriási öröm ez, nagyon jólesik, tényleg megtisztelő. Ugyanakkor azzal is tisztában vagyok, a válogatottban még nem volt olyan mérkőzésem, amelyen minden sikerült volna, s azt mondhatnám, na, tényleg berúgtam az ajtót… Rendben, jó teljesítményt nyújtottam, de azért olyan sokat nem kellett hozzátennem, mint mondjuk a Blackburn kapujában a Bristol City elleni bajnokin, amelyen kilenc védésem volt, köztük több bravúr is.

Tizenhárom meccsen hét győzelem és tíz kapott gól A 29 éves kapus mindig magabiztosságot sugároz (Fotó: Török Attila) Tóth Balázs tavaly június 10-én az Azerbajdzsán otthonában 2–1-re megnyert felkészülési mérkőzésen mutatkozott be a válogatottban, a nemzeti csapat azóta lejátszott meccsei közül csupán négyet hagyott ki (a vb-selejtezőben az írek elleni mindkét, illetve az örmények elleni idegenbeli csatát, valamint a finnek elleni felkészülési találkozót), kettőt térdsérülése miatt. Eddig tizenhárom válogatott fellépéssel büszkélkedhet, mérlege hét győzelem, négy döntetlen és két vereség, ezeken a mérkőzéseken összesen tíz gólt kapott – egynél többet csak a portugáloktól, idehaza hármat, Lisszabonban kettőt.

– Angliából úgy érkezett haza a válogatott összetartására, hogy a Blackburn­nek még Tony Mowbray a vezetőedzője, ám még az Észak-Írország elleni találkozó előtt kiderült, a hatvankét esztendős szakember egészségügyi okokból távozik. Váratlanul érte a hír?

– Nagyon meglepett. Mindannyian tudtuk, hogy korábban daganatos betegsége volt, de felgyógyult belőle, újra vállalta a munkát. Blackburnben legendaként tekintenek rá, ahogyan Michael O’Neillről, róla is csupa jót mondhatok, nem tudom, milyen az állapota, de érthető, ha ebben a helyzetben a családjával akar lenni. A legjobbakat kívánom neki!

– A Blackburn tizenöt fordulót követően a tizenharmadik helyen áll a Championshipben, de szoros a mezőny, hátránya csak öt pont a rájátszást érő pozíciótól. Mit gondol, van esélyük odaérni?

– Igen. Hozzá kell tennem, az edzőváltásnak negatív hatása is lehet, mégis bízom benne, jól alakul számunkra a folytatás. Vasárnap a Burnley vendégei leszünk, ez igazi derbi, hiszen tíz percre vagyunk egymástól, jó lenne ugyanúgy nyerni, mint a válogatott szünetet megelőző utolsó fordulóban.

– Pénteken már Angliában lesz, így ott értesül arról, melyik válogatottat sorsolják a magyar mellé a Nemzetek Ligája osztályozóján. Tudjuk, ez nem kívánságműsor, de Dánia, Horvátország, Wales és Szerbia közül melyikkel játszana leginkább?

– Hasonló kaliberű válogatottak, úgy érzem, bármelyikkel szemben lesz esélyünk a párharc megnyerésére, ám ahhoz kicsit jobb futballra lesz szükség annál, mint amit legutóbb Észak-Írország ellen mutattunk.