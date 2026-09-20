Hogyan regenerálódik Varga Barnabás?

A Varga Barnabással megvívott harminc találkozóból 13-at megnyert és kilencet elveszített, azon a hat meccsen pedig, amelyen nem lehetett ott a gyepen, háromszor győzött és egyszer kikapott két döntetlen mellett. Nyolc gólt szerzett nélküle a csapat, vagyis 1.33 a válogatott meccsenkénti gólátlaga, ha nincs Varga Barnabás, illetve 42 találat azon a harminc találkozón, amelyeken ő is pályára léphetett (ez 1.4-es gólátlagot jelent).

A hat összecsapás nyilvánvalóan nem szignifikáns mennyiség, úgyhogy messzemenő következtetést nem lehet levonni a számokból, de ha azok mellett a szemünkre is hagyatkozunk, kijelenthetjük, olyan centerünk, aki ennyire erős lenne a légi párbajokban, aki képes a felívelt labdát rendre jól megjátszani fejjel, aki a kapu elé lőtt vagy tekert labdákra ennyire pazarul érkezik, fejjel és lábbal is eredményes, nincs még egy. Varga Barnabás a letámadásban is jeleskedik, bár elméletben ezt a legkönnyebb megtanítani bármely helyettesének, azt már nehezebb, hogy úgy tartsa meg a labdát és olyan ütemben érkezzen a kapu elé, mint ő.

Fotó: sport24.gr

Apropó, ütem!

A sérülés kapcsán megkerestük dr. Thurzó Balázst, a NB II-ben szereplő Szeged-Csanád Grosics Akadémia csapatorvosát, aki készségesen beszélt a részleges combhajlító-szakadásról, de nyomatékosította, az elmondottak nem feltétlenül vonatkoznak Varga Barnabásra, mert a konkrét esetet nem ismeri, és arról anélkül felelőtlenség lenne nyilatkoznia.

„Ha hihetünk az információknak, és körülbelül egy hónapos kihagyást jósol az egészségügyi stáb, minden bizonnyal a konzervatív kezelés mellett döntöttek. Ez állhat egyrészt fizikoterápiából – lézer, ultrahangkezelés, elektroterápia –, valamint fizioterápiából, amit jobb esetben gyógytornász vezet. Ez lehet vízi torna, saját testsúlyos erősítő gyakorlat, illetve speciális nyújtó-lazító gyakorlatok. De minden szakasznak megvan a saját szerepe a teljes gyógyulásban. Az akut fázis az elsőtől a hetedik napig tart, ilyenkor a gyulladás, a fájdalom és a vérömleny csillapítása a cél, minimális mozgatással. A második-negyedik hét közti a regenerációs fázis, a hegszövet képződése; óvatos, fájdalommentes átmozgatás javasolt. A negyedik héttől következik a rehabilitáció, ez személyre szabott gyógytorna az izomerő, a rugalmasság és a funkció visszanyerése érdekében. A szakirodalom szerint fél-egy millimétert gyógyul naponta az izom, ami persze egyénenként és életkoronként is változik. Fontos szempont a genetika, hogy milyen regenerációs képességgel bír az adott szervezet, a másik szempont pedig az előbb említett életkor, idősebb játékosoknál lassabb lehet a gyógyulás folyamata.”

Ez a gyógyulási folyamat várhat akár Varga Barnabásra, egy biztos: nagyon hiányzik majd a válogatottból.