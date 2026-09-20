Hogyan regenerálódik Varga Barnabás?
Azzal az eltökélt szándékkal vág neki a magyar válogatott a Nemzetek Ligája B-ligájának, hogy visszaverekszi magát az elitbe, vagyis az A-ligába, ami persze nem egyszerű feladat. Eleve az ellenfelek ereje miatt sem – Ukrajna, Észak-Írország és Grúzia sem intézhető el kézlegyintéssel, sőt! –, úgy meg pláne nem, hogy messze a legeredményesebb és legveszélyesebb csatára, Varga Barnabás nélkül kénytelen megvívni az első négy csoportmérkőzést. Mint ismert, a 31 éves center az AEK Athén Panszeraikosz elleni, csütörtöki Görög Kupa-mérkőzésén szenvedett combhajlító-sérülést, az viszont csak szombaton derült ki, részleges vagy teljes izomszakadást szenvedett-e.
Nos, úgy tudjuk, megúszta részleges szakadással, klubközeli információnk szerint négyhetes kihagyást jósolnak neki az orvosok, ami egyértelműen a szerencsésebb esetre utal. Érthetően azonban ez is megviselte a magyar csatárt, aki nagyon szeretett volna hazatérni a válogatott összetartására, és gólokkal segíteni a nemzeti együttest. A formája alapján erre minden esélye meglett volna: az AEK-ben idénybeli négy bajnokiján négyszer talált be, a két BL-selejtezőben kétszer, az ominózus hazai kupameccsen pedig duplázott. De hát nem csak a klubfutballban eredményes – a Ferencvárost 113 mérkőzésen szerzett hetven góllal hagyta el –, a válogatottban szintén. Az eddigi harminc címeres mezben lejátszott mérkőzésén tizenötöt szerzett, érdemes is megvizsgálni, mire ment vele, illetve nélküle Marco Rossi szövetségi kapitány csapata.
A Varga Barnabással megvívott harminc találkozóból 13-at megnyert és kilencet elveszített, azon a hat meccsen pedig, amelyen nem lehetett ott a gyepen, háromszor győzött és egyszer kikapott két döntetlen mellett. Nyolc gólt szerzett nélküle a csapat, vagyis 1.33 a válogatott meccsenkénti gólátlaga, ha nincs Varga Barnabás, illetve 42 találat azon a harminc találkozón, amelyeken ő is pályára léphetett (ez 1.4-es gólátlagot jelent).
A hat összecsapás nyilvánvalóan nem szignifikáns mennyiség, úgyhogy messzemenő következtetést nem lehet levonni a számokból, de ha azok mellett a szemünkre is hagyatkozunk, kijelenthetjük, olyan centerünk, aki ennyire erős lenne a légi párbajokban, aki képes a felívelt labdát rendre jól megjátszani fejjel, aki a kapu elé lőtt vagy tekert labdákra ennyire pazarul érkezik, fejjel és lábbal is eredményes, nincs még egy. Varga Barnabás a letámadásban is jeleskedik, bár elméletben ezt a legkönnyebb megtanítani bármely helyettesének, azt már nehezebb, hogy úgy tartsa meg a labdát és olyan ütemben érkezzen a kapu elé, mint ő.
Apropó, ütem!
A sérülés kapcsán megkerestük dr. Thurzó Balázst, a NB II-ben szereplő Szeged-Csanád Grosics Akadémia csapatorvosát, aki készségesen beszélt a részleges combhajlító-szakadásról, de nyomatékosította, az elmondottak nem feltétlenül vonatkoznak Varga Barnabásra, mert a konkrét esetet nem ismeri, és arról anélkül felelőtlenség lenne nyilatkoznia.
„Ha hihetünk az információknak, és körülbelül egy hónapos kihagyást jósol az egészségügyi stáb, minden bizonnyal a konzervatív kezelés mellett döntöttek. Ez állhat egyrészt fizikoterápiából – lézer, ultrahangkezelés, elektroterápia –, valamint fizioterápiából, amit jobb esetben gyógytornász vezet. Ez lehet vízi torna, saját testsúlyos erősítő gyakorlat, illetve speciális nyújtó-lazító gyakorlatok. De minden szakasznak megvan a saját szerepe a teljes gyógyulásban. Az akut fázis az elsőtől a hetedik napig tart, ilyenkor a gyulladás, a fájdalom és a vérömleny csillapítása a cél, minimális mozgatással. A második-negyedik hét közti a regenerációs fázis, a hegszövet képződése; óvatos, fájdalommentes átmozgatás javasolt. A negyedik héttől következik a rehabilitáció, ez személyre szabott gyógytorna az izomerő, a rugalmasság és a funkció visszanyerése érdekében. A szakirodalom szerint fél-egy millimétert gyógyul naponta az izom, ami persze egyénenként és életkoronként is változik. Fontos szempont a genetika, hogy milyen regenerációs képességgel bír az adott szervezet, a másik szempont pedig az előbb említett életkor, idősebb játékosoknál lassabb lehet a gyógyulás folyamata.”
Ez a gyógyulási folyamat várhat akár Varga Barnabásra, egy biztos: nagyon hiányzik majd a válogatottból.
Harminc válogatott fellépésnél tart Varga Barnabás, 2023 márciusában a Bulgária elleni Eb-selejtezőn mutatkozott be a nemzeti együttesben. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata azóta 35 mérkőzést vívott meg, abból 29-en a center is pályán lehetett. A hat meccsből, amit kihagyott, az első kettőn, a 2023. novemberi Bulgária és Montenegró elleni találkozón azért nem szerepelhetett, mert az október 22-i Diósgyőr–Ferencváros bajnokin az 53. percben le kellett cserélni, lovaglóizom-sérülést szenvedett. Pedig a válogatott két roppant fontos mérkőzés előtt állt, amelyeken eldőlt, kvalifikál-e a 2024-es Európa-bajnokságra. Ráadásul az azt megelőző négy selejtezős mérkőzésen négy gólt szerzett Varga Barnabás. Ha volt is pánik, a válogatott megoldotta a feladatot nélküle, Szófiában kiharcolta a továbbjutást, igaz, kellett hozzá a ráadásbeli bolgár öngól… Persze Montenegró ellen amúgy is lett volna esély a javításra. A 2024-es Eb-n a skótok elleni csoportmeccsen arccsonttörést és agyrázkódást szenvedett, de felépüléséig nem rendeztek válogatott mérkőzést, a következőn már ott volt.
A 2025. októberi, örmények elleni Eb-selejtezőt sárga lapos eltiltása miatt kellett elmulasztania, Lukács Dániel és Gruber Zsombor góljával így is nyert a csapat. Még azt megelőzően, 2025 nyarán a svédek elleni felkészülési mérkőzést is kihagyta – a szövetségi kapitány akkor azt nyilatkozta, kisebb panaszok miatt ő, valamint Kerkez Milos sem játszik az északiak ellen –, de annak senki sem tulajdonított különösebb jelentőséget, még ha figyelmeztető lehetett is, hogy nélküle kikaptunk 2–0-ra. Az idei, 2026. márciusi két válogatott összecsapásról, a szlovénok és a görögök elleni felkészülési találkozóról már az AEK légiósaként pedig azért volt kénytelen lemaradni, mert az összetartás előtt a Kifiszia elleni bajnokin kificamodott a bokája. Hazatért ugyan a válogatott telki edzőtáborába, az MLSZ közölte, ám a középcsatár bokasérülése egyhamar nem jön rendbe, így kisvártatva elhagyta a tábort. Szlovéniát nélküle is sikerült 1–0-ra legyőzni (gólszerző: Schön Szabolcs), a görögökkel szemben azonban csak 0–0-s döntetlenre futotta a mieinktől. Persze valahol az is becsülendő…