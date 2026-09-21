Ha vb-re akarunk jutni… – Smahulya Ádám jegyzete

„BAJ VAN, baj, baj van, baj” – szól a Tankcsapda 1989-es dalának refrénje, és elsőre valami ilyesmi jutott eszembe, amikor kiderült, hogy Varga Barnabás után Sallai Roland is kidőlt a következő négy Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt.

De tényleg olyan nagy a baj?

Félreértés ne essék, nyilvánvaló, hogy a magyar válogatott két kulcsemberét veszítette el Marco Rossi szövetségi kapitány, márpedig a csapattal szemben az az elvárás, hogy visszajusson az A-ligába. Ugyanakkor ha valóban a közvetlen elitbe vágyunk, és szeretnénk a négy év múlva rendezendő vb-re (végre) kijutni, nem okozhat gondot a meghatározó futballisták pótlása. Nyilván a franciák számára is érzékeny veszteség lenne Kylian Mbappé kiesése, az angolok sem örülnének Harry Kane sérülésének, de megoldanák a pótlásukat. Ahogyan a portugálok is megnyerték a 2016-os Eb-t a fináléban megsérülő Cristiano Ronaldo nélkül.

Úgyhogy Varga Barnabás és Sallai Roland kiesése egyúttal kiváló lehetőség Bárány Donátnak, Szalai Józsefnek, Jurek Gábornak, Redzic Damirnak, no meg Tóth Milánnak a bizonyításra. Nagy kérdés, Marco Rossi melyiküknek mennyi lehetőséget ad a következő négy összecsapáson, de bízom benne, hogy élnek vele. Bárány Donát is csak 26 éves, a többiek 22-23 esztendősek, vagyis hosszú távon erősségei lehetnek a válogatottnak. Ezért kell megragadniuk a lehetőséget, és bizonyítani, hogy a magyar futballban igenis van (vész)tartalék.

Az optimizmusomat pedig arra alapozom, hogy akkor is hasonlóan nagy volt a riadalom, amikor 2022 szeptemberében Szalai Ádám visszavonult a válogatottól. Utólag kicsit megmosolyogtató, hogy eleinte Varga Barnabás szóba sem került mint lehetséges utód, manapság pedig már kézenfekvő, hogy ő a kezdő center.

Mellesleg a válogatottbeli bemutatkozása óta három olyan mérkőzés volt, amelyen sérülés vagy eltiltás miatt ő és Sallai Roland sem játszhatott. A Bulgária elleni idegenbeli Eb-selejtező 2–2 lett, utána Montenegró ellen Szoboszlai Dominik duplájával 3–1-re nyert Magyarország, a 2025 októberében rendezett örmények elleni vb-selejtezőn pedig Lukács Dániel és Gruber Zsombor góljával győztünk 2–0-ra.

Tehát még veretlenek vagyunk ezeken a találkozókon. Remélhetőleg a következő négyen sem szakad meg ez a sorozat.

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