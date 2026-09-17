„Kizárt, hogy Urblík József pályára lépjen a magyar válogatottban” – itt a magyarázat!

Marco Rossi szövetségi kapitány már kihirdette keretét a szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre, az NB I új kiírásának egyik legjobbja, Urblík József azonban nem kapott meghívót. Nem is kaphatott volna...

„A FIFA jelenlegi szabályzata szerint Urblík József nem lehet magyar válogatott. Ha egy játékos 21 éves kora után pályára lép egy adott ország U21-es együttesében, úgy azt követően már nem képviselhet más országot. Emiatt kizárt, hogy ő a magyar labdarúgó-válogatottban pályára tudjon lépni a jövőben” – mondta a középpályás kimaradásáról Szabó Gergő, a válogatott sajtófőnöke az M4 Sportnak.

A Vasast erősítő, felvidéki születésű és magyar állampolgársággal rendelkező Urblík egy alkalommal játszott a szlovák U21-es válogatottban úgy, hogy már betöltötte a 21. életévét.

Szabó Corbu Máriusz helyzetére is kitért: „Minden esetet külön meg kell vizsgálni, mert eléggé összetett a FIFA országváltással kapcsolatos szabályzata, hiszen függ a szülők, nagyszülők születési helyétől, illetve az is fontos szempont, hogy valaki megszakítás nélkül öt évig játszon az adott országban. Corbunál pont ez a hibapont, hiszen volt egy féléves megszakítása, így nem egyhuzamban játszik öt évet Magyarországon.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok

Gundel-Takács Bence (ZTE), Pécsi Ármin (Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők

Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások

Csongvai Áron (Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók

Jurek Gábor (MTK), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szalai József (Paks), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

NEMZETEK LIGÁJA, B-LIGA, 2. CSOPORT

A magyar válogatott őszi mérkőzései

Szeptember 25.

20.45: Magyarország–Ukrajna

Szeptember 28.

20.45: Észak-Írország–Magyarország

Október 2.

20.45: Magyarország–Grúzia

Október 5.

20.45: Ukrajna–Magyarország

A mérkőzést semleges helyszínen, Nagyszombatban (Szlovákia) rendezik.

November 14.

18.00: Grúzia–Magyarország

November 17.

20.45: Magyarország–Észak-Írország