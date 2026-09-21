Az RFEF hivatalosan is bejelentette Luis de la Fuente szerződéshosszabbítását
A Királyi Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) a hivatalos honlapján közölte, hogy két évvel meghosszabbította Luis de la Fuente szövetségi kapitány szerződését, amely így 2032-ig érvényes.
A spanyol sajtó mindezt az elmúlt napokban kész tényként kezelte, miután Rafael Louzán szövetségi elnök előre belengette a döntést. A mostani közlemény szerint az RFEF a futsalválogatottat irányító Jesús Velasco szerződését is meghosszabbította 2029-ig.
Mint ismeretes, De la Fuente 2023-ban Nemzetek Ligáját, 2024-ben Európa-bajnokságot, míg idén nyáron világbajnokságot nyert a spanyol nemzeti csapattal, s ezt megelőzően az ifjúsági csapatoknál is eredményesen tevékenykedett.
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2026.09.16. 20:08