Az RFEF hivatalosan is bejelentette Luis de la Fuente szerződéshosszabbítását

A spanyol sajtó mindezt az elmúlt napokban kész tényként kezelte, miután Rafael Louzán szövetségi elnök előre belengette a döntést. A mostani közlemény szerint az RFEF a futsalválogatottat irányító Jesús Velasco szerződését is meghosszabbította 2029-ig.

Mint ismeretes, De la Fuente 2023-ban Nemzetek Ligáját, 2024-ben Európa-bajnokságot, míg idén nyáron világbajnokságot nyert a spanyol nemzeti csapattal, s ezt megelőzően az ifjúsági csapatoknál is eredményesen tevékenykedett.