Doktorics az NB I egyik legkiválóbb balhátvédjévé nőtte ki magát; Nagyot fordult a világ egy év alatt Csereklye Zsófiával

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Az NB I egyik legkiválóbb balhátvédjévé nőtte ki magát Doktorics Áron, nem csoda hát, hogy a válogatott meghívója is megérkezett a postafiókjába, s ha azt vesszük, mennyi akadály sorakozott előtte, ő pedig mindet leküzdötte, a lehetőséget kiváltképp megérdemelte. A 24 éves futballista nyolc évvel ezelőtt térdműtéten esett át, és az orvosok azt mondták, nem futballozhat profi szinten, mert a lába nem bírja majd az azzal járó megterhelést. „Piszok nehéz helyzet volt, főleg, hogy akkori klubom, az MTK – érthetően – nem bízott már bennem, és távoznom kellett. Nem ez volt azonban az első mélypont. Tizennégy éves korom körül az Illés Akadémiáról is el kellett jönnöm – vagy legalábbis jobbnak tartottam eljönni, miután megmondták, nem nagyon fogok játszani” – mondta lapunknak.

K–1 1000 méteren megvédte világbajnoki címét, viszont az olimpiai szám, az ötszáz egyes nem úgy sikerült Csikós Zsókának Poznanban, ahogy szerette volna. A 25 éves kajakos felidézte, hogy Ujfalvi Laurával megszerezték az Eb-indulás jogát párosban, annak viszont kevésbé örült, hogy nemzetközileg nem sikerült olyan jól szerepelniük, hogy a poznani vébéig eljussanak. „Az Európa-bajnokság után kiírt pótválogatóra helyet cseréltünk, megpróbáltuk, szerintem ettől jobb eredményt vártunk, mint amit végül elértünk – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Csikós. – Nem jutottunk ki a vébére, ezek szerint kimaxoltuk. Nem mondom, hogy többször nem megyünk együtt, de másokkal is próbálkozom. Egyébként a teljes női szakágról elmondható, hogy meg kell találnunk az ütőképes négyes- és pároshajót.”

Nagyot fordult a világ egy év alatt Csereklye Zsófiával: a center egy esztendeje, tíz Extraliga-szerepléssel a háta mögött igazolt Újpestről a Vasasba, amellyel bajnoki címet szerzett, a nyáron pedig – 18 évesen – meghívták a felnőtt női röplabda-válogatott keretébe is. A nemzeti csapatban gyorsan bekerült a kezdőbe, és tagja volt a Közép-európai Ligát megnyerő, az Európa-ligában bronzérmes, valamint Eb-résztvevő együttesnek. Az augusztusi kontinensbajnokság nem igazán sikerült, a válogatott mind az öt csoportmérkőzését elveszítette. „Ez egy nagyon fiatal, 21 év átlagéletkorú csapat volt, s három játékos kivételével mindannyiunknak ez volt az első ilyen szintű versenye, ami teljesen új érzés, tapasztalat volt nekünk” – mondta a Képes Sportnak a magyar röplabdázás nagy reménysége, aki a jövő héten U20-as Eb-selejtezőn játszik Mariborban.

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