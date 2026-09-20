Bárány Donát is válogatott meghívót kapott
Varga Barnabás az AEK Athén csütörtöki Görög Kupa-meccsén sérült meg, és eldőlt, hogy heteket kell kihagynia, nem számíthat rá Marco Rossi szövetségi kapitány a következő Nemzetek Ligája-mérkőzéseken.
A magyar szövetség vasárnap délben számolt be róla, hogy Bárány Donát utólag meghívót kapott Marco Rossitól. A nyáron Debrecenből Hollandiába szerződő támadó szombaton megszerezte első gólját új csapatában.
Bárány korábban kétszer is szerepelt a válogatottban, márciusban a szlovénok és a görögök ellen játszott, de utóbbi találkozón sérülés miatt hosszabb időre kidőlt, csak a múlt héten térhetett vissza.
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok
Gundel-Takács Bence (ZTE FC), Pécsi Ármin (Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők
Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások
Csongvai Áron (Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók
Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szalai József (Paksi FC)
A MAGYAR VÁLOGATOTT IDEI MÉRKŐZÉSEI
Magyarország–Szlovénia 1–0
G: Schön (79.)
Magyarország–Görögország 0–0
Magyarország–Finnország 2–1
G: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.)
Magyarország–Kazahsztán 3–1
G: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)
NEMZETEK LIGÁJA
Szeptember 25., 20.45 óra: Magyarország–Ukrajna
Szeptember 28., 20.45: : Észak-Írország–Magyarország
Október 2., 20.45: Magyarország–Grúzia
Október 5., 20.45: Ukrajna–Magyarország
November 14., 18.00: Grúzia–Magyarország
November 17., 20.45: Magyarország–Észak-Írország