Nemzeti Sportrádió

Bárány Donát is válogatott meghívót kapott

P. GY. B. P. GY. B.
2026.09.20. 12:34
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Bárány Donát (Fotó: Szabó Miklós)
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ADO Den Haag Bárány Donát magyar válogatott
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a hivatalos X-oldalán jelentette be, hogy Bárány Donát is meghívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól.

Varga Barnabás az AEK Athén csütörtöki Görög Kupa-meccsén sérült meg, és eldőlt, hogy heteket kell kihagynia, nem számíthat rá Marco Rossi szövetségi kapitány a következő Nemzetek Ligája-mérkőzéseken.

A magyar szövetség vasárnap délben számolt be róla, hogy Bárány Donát utólag meghívót kapott Marco Rossitól. A nyáron Debrecenből Hollandiába szerződő támadó szombaton megszerezte első gólját új csapatában.

Bárány korábban kétszer is szerepelt a válogatottban, márciusban a szlovénok és a görögök ellen játszott, de utóbbi találkozón sérülés miatt hosszabb időre kidőlt, csak a múlt héten térhetett vissza.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok
Gundel-Takács Bence (ZTE FC), Pécsi Ármin (Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők
Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások
Csongvai Áron (Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók
Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szalai József (Paksi FC) 

A MAGYAR VÁLOGATOTT IDEI MÉRKŐZÉSEI
 Magyarország–Szlovénia 1–0
G: Schön (79.)
Magyarország–Görögország 0–0
Magyarország–Finnország 2–1 
G: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.) 
Magyarország–Kazahsztán 3–1
G: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)

NEMZETEK LIGÁJA
Szeptember 25., 20.45 óra: Magyarország–Ukrajna
Szeptember 28., 20.45: : Észak-Írország–Magyarország
Október 2., 20.45: Magyarország–Grúzia
Október 5., 20.45: Ukrajna–Magyarország 
November 14., 18.00: Grúzia–Magyarország
November 17., 20.45: Magyarország–Észak-Írország

 

ADO Den Haag Bárány Donát magyar válogatott
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