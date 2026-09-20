Nemzeti Sportrádió

Magyaros mérkőzés könyörtelen visszatérővel – jön a Bournemouth–Liverpool

GYENGE BALÁZSGYENGE BALÁZS
2026.09.20. 10:10
Szoboszlai Dominik is sokat tehet azért, hogy Andoni Iraola győztesen távozzon előző állomáshelyéről, Bournemouthból (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bournemouth Liverpool Andoni Iraola Premier League
Az előző idényben majdnem összejött, hogy a Bournemouth–Liverpool bajnokin három magyar, Tóth Alex, illetve Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos egyszerre legyen a pályán – vasárnap itt az újabb esély. Az biztos, hogy a „vörösöket” irányító Andoni Iraola nem akar kegyelmezni előző klubjának.

Lesz-e a sporttörténelmi pillanat vasárnap a Premier League-ben magyar szempontból? Az angol bajnokságban ugyanazon a mérkőzésen még sohasem futballozott egyszerre három honfitársunk, ami most megtörténhet, ha a Bournemoutht irányító Marco Rose beveti Tóth Alexet a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal érkező Liverpool ellen.

A Ferencvárostól az idén januárban szerződtetett húszéves válogatott középpályás a nyári előszezonban viszonylag sokat szerepelt a piros-feketékhez újonnan érkező német edzőnél, de amint elkezdődött az idény, alig kap lehetőséget. A bajnokság első fordulójában negyedórára állhatott be a Manchester City ellen, a következő két fordulóban viszont a keretbe se került, majd a Brentford ellen végig kispadozta a mérkőzést, csakúgy, mint legutóbb a Real Sociedaddal szembeni Európa-liga-találkozót. A legtöbb játékpercet a másodosztályú Lincoln City elleni Ligakupa-meccsen kapta, az utolsó fél­órára állhatott be. 

Angol labdarúgás
2026.09.18. 21:19

Szoboszlai már várja a találkozást Tóth Alexékkel

„Szerintem minden okkal történik. Így szeretném élni az életemet is, hogy legyen érdemes élni és átélni azokat a dolgokat, amiket átélünk.”

Kérdés tehát, mi lesz a Liverpool ellen, amely az idény eleji nehézségek ellenére is nagyágyúnak számít, és amelyet az elmúlt évadban – éppen Tóth Alex bemutatkozó mérkőzésén – legyőzött a Bournemouth. Továbbá Marco Rosénál kezd kialakulni a kezdőcsapat, amelyből a San Sebastián-i túra alkalmával sem dőlt ki senki.

 „Mindenki jól van, kipihenték magukat a játékosok a spanyolországi kupameccset követően, nincsenek sérültek, csak kisebb görcsöket kell kezelni. A Liverpool elleni lesz az utolsó fellépésünk a válogatott szünet előtt, úgyhogy mindent beleadunk” – mondta Rose, aki vélhetően ismét a kispadra ülteti Tóth Alexet.

A Liverpoolnak is volt hétközi mérkőzése, igaz, nem csütörtökön, hanem kedden, és „csak” az angol Ligakupában, ami azt jelenti, hogy a „vörösök” kipihentebbek. A Tottenham ellen ráadásul Andoni Iraola vezetőedző a legtöbb kulcsjátékosát kímélte, Szoboszlai Dominik is csak az utolsó harminc percre szállt be, majd rúgott egy hatalmas gólt. A Vitality Stadionban Iraola minden bizonnyal visszateszi a kezdőbe a magyar válogatott csapatkapitányát (ha nem húz valami váratlant, akkor szűrő pozícióba), és Kerkez Milossal is számol a bal oldali védő helyén. Az előző idényben egyébként azért nem játszhatott egyszerre három magyar ezen a meccsen, mert amikor Tóth Alex beállt – és lepacsizott Szoboszlai Dominikkal –, Kerkez Milost már lecserélte Arne Slot, a Liverpool akkori edzője.

A holland trénert a nyáron éppen Andoni Iraola váltotta, aki most tér vissza először korábbi csapatához.

„Nagyon várom már a találkozást a bournemouthiakkal, hogy megöleljem az ismerőseimet. A klub első európai kupameccsén is értük szorítottam, de a vasárnapi csatának van egy másik vetülete is, és jelenleg ez a legfontosabb: le kell győznünk őket, a lehető legkönyörtelenebb módon. Minden egyéb a meccs utánra marad” – mondta Iraola a bajnokit felvezető sajtótájékoztatóján.

Továbbá megerősítette, hogy a keretében nincsenek újabb sérültek, ami azt jelenti, hogy a hiányzók listáján továbbra is csak Hugo Ekitiké, Conor Bradley, Giovanni Leoni és Federico Chiesa szerepel. A szűrő pozíciójában a fiatal Trey Nyoni ugyan remekelt a Spurs ellen, a sokkal nagyobb igénybevételt jelentő bajnokin Szoboszlai Dominik mellett feltehetően Alexis Mac Allister kap helyet. A liverpooli elemzők szerint az egyetlen kérdőjel a bournemouthi meccs előtt, hogy a középpályán Florian Wirtz mellett kik lesznek a szélsők, a Bradley Barcola, Cody Gakpo, Víctor Munoz hármasból valakinek ugyanis le kell ülnie a kispadra.

ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
15.00: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
15.00: Leeds United–Crystal Palace
15.00: Manchester City–Sunderland (Tv: Match4)
17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)

 

 

Bournemouth Liverpool Andoni Iraola Premier League
Legfrissebb hírek

Lampard megkönnyebbülhet, megvan a Coventry első győzelme a PL-ben

Angol labdarúgás
15 órája

Rég nem látott összeomlás az Arsenaltól, simán nyert a Brighton

Angol labdarúgás
18 órája

Megvannak a Tottenham első góljai a PL-ben, a győzelem viszont még várat magára

Angol labdarúgás
20 órája

Joao Pedro nélkül gólt sem szerzett, simán kikapott a Brentfordtól a Chelsea

Angol labdarúgás
2026.09.18. 22:55

Szoboszlai már várja a találkozást Tóth Alexékkel

Angol labdarúgás
2026.09.18. 21:19

Farkas Erik profi szerződést írt alá a Liverpoollal

Légiósok
2026.09.18. 12:40

Öt gólt vágott a Juventus az El-ben, kiütötte ellenfelét a Crystal Palace is

Európa-liga
2026.09.17. 23:04

Szoboszlai Dominik: Ahogy felpattant előttem a labda, arra gondoltam, „Miért ne?”

Angol labdarúgás
2026.09.17. 14:29