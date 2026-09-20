Magyaros mérkőzés könyörtelen visszatérővel – jön a Bournemouth–Liverpool

Kérdés tehát, mi lesz a Liverpool ellen, amely az idény eleji nehézségek ellenére is nagyágyúnak számít, és amelyet az elmúlt évadban – éppen Tóth Alex bemutatkozó mérkőzésén – legyőzött a Bournemouth. Továbbá Marco Rosénál kezd kialakulni a kezdőcsapat, amelyből a San Sebastián-i túra alkalmával sem dőlt ki senki.

„Mindenki jól van, kipihenték magukat a játékosok a spanyolországi kupameccset követően, nincsenek sérültek, csak kisebb görcsöket kell kezelni. A Liverpool elleni lesz az utolsó fellépésünk a válogatott szünet előtt, úgyhogy mindent beleadunk” – mondta Rose, aki vélhetően ismét a kispadra ülteti Tóth Alexet.

A Liverpoolnak is volt hétközi mérkőzése, igaz, nem csütörtökön, hanem kedden, és „csak” az angol Ligakupában, ami azt jelenti, hogy a „vörösök” kipihentebbek. A Tottenham ellen ráadásul Andoni Iraola vezetőedző a legtöbb kulcsjátékosát kímélte, Szoboszlai Dominik is csak az utolsó harminc percre szállt be, majd rúgott egy hatalmas gólt. A Vitality Stadionban Iraola minden bizonnyal visszateszi a kezdőbe a magyar válogatott csapatkapitányát (ha nem húz valami váratlant, akkor szűrő pozícióba), és Kerkez Milossal is számol a bal oldali védő helyén. Az előző idényben egyébként azért nem játszhatott egyszerre három magyar ezen a meccsen, mert amikor Tóth Alex beállt – és lepacsizott Szoboszlai Dominikkal –, Kerkez Milost már lecserélte Arne Slot, a Liverpool akkori edzője.

A holland trénert a nyáron éppen Andoni Iraola váltotta, aki most tér vissza először korábbi csapatához.

„Nagyon várom már a találkozást a bournemouthiakkal, hogy megöleljem az ismerőseimet. A klub első európai kupameccsén is értük szorítottam, de a vasárnapi csatának van egy másik vetülete is, és jelenleg ez a legfontosabb: le kell győznünk őket, a lehető legkönyörtelenebb módon. Minden egyéb a meccs utánra marad” – mondta Iraola a bajnokit felvezető sajtótájékoztatóján.

Továbbá megerősítette, hogy a keretében nincsenek újabb sérültek, ami azt jelenti, hogy a hiányzók listáján továbbra is csak Hugo Ekitiké, Conor Bradley, Giovanni Leoni és Federico Chiesa szerepel. A szűrő pozíciójában a fiatal Trey Nyoni ugyan remekelt a Spurs ellen, a sokkal nagyobb igénybevételt jelentő bajnokin Szoboszlai Dominik mellett feltehetően Alexis Mac Allister kap helyet. A liverpooli elemzők szerint az egyetlen kérdőjel a bournemouthi meccs előtt, hogy a középpályán Florian Wirtz mellett kik lesznek a szélsők, a Bradley Barcola, Cody Gakpo, Víctor Munoz hármasból valakinek ugyanis le kell ülnie a kispadra.

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

15.00: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

15.00: Leeds United–Crystal Palace

15.00: Manchester City–Sunderland (Tv: Match4)

17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)