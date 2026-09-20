Nemzeti Sportrádió

Agnes Ngetich megdöntötte a női félmaratoni világcsúcsát

K. Zs.K. Zs.
2026.09.20. 13:34
Agnes Ngetich itt még aggódva nézi az órát – pillanatokon belül megszületett a rekord (Fotó: Imago Images/Mathilda Schüler)
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félmaratoni atlétika Agnes Ngetich
A kenyai Agnes Ngetich világcsúccsal (1:05:15 óra) nyerte meg a vasárnapi női félmaratonit a Koppenhágában zajló utcaifutó-világbajnokságon.

Agnes Ngetich egyetlen másodpercet faragott le honfitársa, Peres Jepchirchir korábbi rekordjából, amelyet 2020-ban állított fel. Ez az eredmény ugyanakkor nem minden idők leggyorsabb női félmaratonija; az etióp Letesenbet Gidey 1:02:52 órás eredményt ért el férfimezőnyben futva 2021-ben.

Ngetich ötven másodperces előnnyel diadalmaskodott, a férfiak versenye izgalmasabb küzdelmet hozott: a svéd Andreas Almgren és a kenyai Nicholas Kipkorir a célig csatázott egymással, végül előbbi 58:06 perces Európa-csúccsal nyert, öt másodperccel megelőzve a riválisát.

(MTI)

 

félmaratoni atlétika Agnes Ngetich
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