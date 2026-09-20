Agnes Ngetich megdöntötte a női félmaratoni világcsúcsát
A kenyai Agnes Ngetich világcsúccsal (1:05:15 óra) nyerte meg a vasárnapi női félmaratonit a Koppenhágában zajló utcaifutó-világbajnokságon.
Agnes Ngetich egyetlen másodpercet faragott le honfitársa, Peres Jepchirchir korábbi rekordjából, amelyet 2020-ban állított fel. Ez az eredmény ugyanakkor nem minden idők leggyorsabb női félmaratonija; az etióp Letesenbet Gidey 1:02:52 órás eredményt ért el férfimezőnyben futva 2021-ben.
Ngetich ötven másodperces előnnyel diadalmaskodott, a férfiak versenye izgalmasabb küzdelmet hozott: a svéd Andreas Almgren és a kenyai Nicholas Kipkorir a célig csatázott egymással, végül előbbi 58:06 perces Európa-csúccsal nyert, öt másodperccel megelőzve a riválisát.
(MTI)
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