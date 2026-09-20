Agnes Ngetich megdöntötte a női félmaratoni világcsúcsát

Agnes Ngetich egyetlen másodpercet faragott le honfitársa, Peres Jepchirchir korábbi rekordjából, amelyet 2020-ban állított fel. Ez az eredmény ugyanakkor nem minden idők leggyorsabb női félmaratonija; az etióp Letesenbet Gidey 1:02:52 órás eredményt ért el férfimezőnyben futva 2021-ben.

Ngetich ötven másodperces előnnyel diadalmaskodott, a férfiak versenye izgalmasabb küzdelmet hozott: a svéd Andreas Almgren és a kenyai Nicholas Kipkorir a célig csatázott egymással, végül előbbi 58:06 perces Európa-csúccsal nyert, öt másodperccel megelőzve a riválisát.

(MTI)

WORLD RECORD for Agnes Ngetich!

65:15 unofficial @WorldAthletics Road Running Half Marathon Championships #Copenhagen pic.twitter.com/w8QiuEDKWx — Boston Marathon Pro (@Boston26_2_Pro) September 20, 2026