Időfutammal rajtol a montreali kerékpáros-vb, Evenepoel a favorit

Indul a harc a szivárványos trikóért, aki Montrealban győz, egy éven át viselheti a világbajnokot illető egyedi felsőt. Vasárnap a kanadai metropolisz utcáin időfutamot rendeznek, előbb a nők, majd a férfiak mérik össze erejüket a 39.2 kilométeres, jórészt sík útvonalon, a cél előtti 400 méter viszont meredek, 6.1 százalékos emelkedőn kell feltekerni.

A nőknél indul a címvédő svájci Marlen Reusser, rajta kívül a brit Zoe Bäckstedt és a holland Demi Vollering is az esélyesek között szerepel. A férfiaknál a favorit a belga Remco Evenepoel, aki ebben a számban háromszor nyert már vb-t, de ő a címvédő az olimpián és az Európa-bajnokságon is. Nagy riválisa lehet az olasz Filippo Ganna és a svájci Stefan Küng is, valamint láthatjuk az idei Tour de Hongrie-győztes svéd Jakob Söderqvistet is. Napjaink két ígéretes fiatalja, a francia Paul Seixas és a mexikói Isaac del Toro szintén rajthoz áll. A britek részéről Ethan Hayter nevét érdemes kiemelni, aki a Vuelta első szakaszán csupán kilenc századmásodperccel kapott ki a szakaszgyőztes Tadej Pogacartól.

A magyar kerékpársport egyik legjobb eredménye időfutamban született: 2007-ben Bodrogi László második lett a stuttgarti világbajnokságon Fabian Cancellara mögött. A magyar színeket idén ketten képviselik ebben a műfajban, a 2025-ös országos bajnok Pelikán János és az idei győztes Peák Barnabás is nekivág a mintegy negyven kilométeres távnak vasárnap. Két éve Svájcban Peák a 33. lett, míg Pelikán a 36. helyen zárt az időfutamban, tavaly egyikük sem indult a ruandai viadalon.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁROS-VILÁGBAJNOKSÁG, MONTREAL

Időfutam

15.00: női verseny (Montreal–Montreal, 39.2 km)

18.45: férfiverseny (Montreal–Montreal, 39.2 km) (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)