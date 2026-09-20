Nemzeti Sportrádió

Megvan a következő BL-idény első résztvevője, Izlandról érkezik

K. Zs.K. Zs.
2026.09.20. 09:05
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A Víkingur (fehér mezben) sikeresen portyázott Győrben az idén nyáron (Fotó: Török Attila)
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Víkingur Reykjavík európai bajnokok 2026–2027 Izland eurofutball izlandi foci
A Víkingur Reykjavík feszült mérkőzésen 2–1-re legyőzte első számú üldözőjét, a KR-t, és ezzel biztossá tette, hogy a hátralévő mérkőzések eredményétől függetlenül tavaly után idén is megnyeri a tavaszi-őszi rendszerű izlandi labdarúgó-bajnokságot.

A szombat esti presztízsmeccs első gólját a KR szerezte, a Víkingur a második félidő derekára fordított. A tétnek megfelelően forró volt a hangulat, túlságosan is forró: a Víkingurból a 89. percben Daníel Hafsteinsson, majd a ráadásban egy durva belépőért Sveinn Margeir Hauksson is piros lapot kapott, sőt az utóbbi ítélet miatt reklamáló pályaedzőt és kapusedzőt is kiállította a játékvezető. Még maradt idő egy ötödik piros lapra is, de azt már egy KR-játékos, Hrafn Tómasson kapta…

A Víkingur nyolcpontos előnnyel végzett a 22 fordulós alapszakasz élén, majd az ötfordulós rájátszás első két mérkőzését is megnyerte – 12 pontos előnye immár behozhatatlan. Az első bajnoki címét 1920-ban ünneplő klub kilencedik alkalommal lett Izland legjobb futballcsapata, ezzel a KR (27), a Valur (23), a Fram (18) és az ÍA (18) után ötödik az országos ranglistán.

A reykjavíki gárda jelentkezett be elsőként a Bajnokok Ligája 2027–2028-as mezőnyébe; a selejtező első fordulójában kezd majd.

Mint emlékezetes, az izlandi bajnok idén az ETO FC búcsúztatásával indította BL-szereplését, de a következő körben az izraeli Hapoel Beer-Seva kiejtette, és később nem sikerült továbbjutnia sem az Európa-ligában, sem a Konferencialigában; előbbitől a svájci Thun, utóbbitól a bosznia-hercegovinai Borac Banja Luka ütötte el.

 

Víkingur Reykjavík európai bajnokok 2026–2027 Izland eurofutball izlandi foci
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