Megvan a következő BL-idény első résztvevője, Izlandról érkezik

A szombat esti presztízsmeccs első gólját a KR szerezte, a Víkingur a második félidő derekára fordított. A tétnek megfelelően forró volt a hangulat, túlságosan is forró: a Víkingurból a 89. percben Daníel Hafsteinsson, majd a ráadásban egy durva belépőért Sveinn Margeir Hauksson is piros lapot kapott, sőt az utóbbi ítélet miatt reklamáló pályaedzőt és kapusedzőt is kiállította a játékvezető. Még maradt idő egy ötödik piros lapra is, de azt már egy KR-játékos, Hrafn Tómasson kapta…

A Víkingur nyolcpontos előnnyel végzett a 22 fordulós alapszakasz élén, majd az ötfordulós rájátszás első két mérkőzését is megnyerte – 12 pontos előnye immár behozhatatlan. Az első bajnoki címét 1920-ban ünneplő klub kilencedik alkalommal lett Izland legjobb futballcsapata, ezzel a KR (27), a Valur (23), a Fram (18) és az ÍA (18) után ötödik az országos ranglistán.

A reykjavíki gárda jelentkezett be elsőként a Bajnokok Ligája 2027–2028-as mezőnyébe; a selejtező első fordulójában kezd majd.

Mint emlékezetes, az izlandi bajnok idén az ETO FC búcsúztatásával indította BL-szereplését, de a következő körben az izraeli Hapoel Beer-Seva kiejtette, és később nem sikerült továbbjutnia sem az Európa-ligában, sem a Konferencialigában; előbbitől a svájci Thun, utóbbitól a bosznia-hercegovinai Borac Banja Luka ütötte el.