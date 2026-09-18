Több változás és négy tinédzser az északírek NL-keretében

Az együttes jövő pénteken kezdi meg a sorozatot Grúzia vendégeként, Tbilisziben, majd a mieink elleni összecsapás után Szlovákiában Ukrajna ellen lép pályára, október 5-én pedig Grúziát látja vendégül a Windsor Parkban.

A szakvezető a nyár elején – a Guinea és Franciaország elleni felkészülési találkozóra – 23 futballistát nevezett, ehhez képest bővült a keret, amelyben kilenc változás is van. Visszatért a két kapus, Bailey Peacock-Farrell és Conor Hazard, valamint a védők közül Daniel Ballard, Terry Devlin és Eoin Toal. Tavaly március után újra tagja a keretnek a középpályás Jordan Thompson is, illetve a támadó Dion Charles, aki a júniusi meccsekről hiányzott. A Hull City tapasztalt védője, Paddy McNair sérüléséből felépülve állhat ismét a kapitány rendelkezésére. Ott van a névsorban a Dundee United hátvédje, Michael Forbes is, aki 2023-ban játszott először és mindeddig utoljára a válogatottban.

A nyár eleji felkészülési mérkőzéseken és most is ott van a keretben az egyformán 18 éves Braiden Graham és Ceadach O’Neill, előbbi az Everton, utóbbi az angol bajnok Arsenal tehetséges támadója. Graham egyelőre a bemutatkozásra vár a felnőtt nemzeti csapatban.

A középpályás Alistair McCann és Brad Lyons, valamint a Liverpool védője, Conor Bradley ezúttal sérülés miatt nem állhat Michael O'Neill rendelkezésére.

Az északír válogatott átlagéletkora 24 év, a keret négy tagja még tinédzser, de 17-en is 25 év alattiak.

AZ ÉSZAKÍR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bailey Peacock-Farrell (Blackpool), Conor Hazard (Wycombe Wanderers), Pierce Charles (Queens Park Rangers, kölcsönben Manchester Citytől)

Védők: Daniel Ballard, Trai Hume (mindkettő Sunderland), Ciaron Brown, Brodie Spencer (mindkettő Oxford United), Paddy McNair (Hull City), Ruairi McConville (Norwich City), Terry Devlin (Portsmouth), Tom Atcheson (Blackburn Rovers), Eoin Toal (Bolton Wanderers), Michael Forbes (Dundee United)

Középpályások: Ethan Galbraith, Justin Devenny (mindkettő Stoke City), Shea Charles (Fulham), Isaac Price (West Bromwich Albion), Paul Smyth (Queens Park Rangers), Jordan Thompson (Preston North End), Jamie McDonnell (Oxford United), Patrick Kelly (Barnsley), Kieran Morrison (Sheffield Wednesday, kölcsönben a Liverpooltól)

Támadók: Josh Magennis (Stevenage), Dion Charles (Blackpool, kölcsönben a Huddersfield Towntól), Callum Marshall (Luton Town), Jamie Donley (Luton Town, kölcsönben a Tottenham Hotspurtől), Braiden Graham (Everton), Ceadach O’Neill (Arsenal)

Szövetségi kapitány: Michael O'Neill.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok

Gundel-Takács Bence (ZTE FC), Pécsi Ármin (Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők

Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások

Csongvai Áron (Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók

Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szalai József (Paksi FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

A MAGYAR VÁLOGATOTT IDEI MÉRKŐZÉSEI

Magyarország–Szlovénia 1–0

G: Schön (79.)

Magyarország–Görögország 0–0

Magyarország–Finnország 2–1

G: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.)

Magyarország–Kazahsztán 3–1

G: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)

NEMZETEK LIGÁJA, B-LIGA, 2. CSOPORT

A magyar válogatott őszi mérkőzései

Szeptember 25.

20.45: Magyarország–Ukrajna

Szeptember 28.

20.45: Észak-Írország–Magyarország

Október 2.

20.45: Magyarország–Grúzia

Október 5.

20.45: Ukrajna–Magyarország

A mérkőzést semleges helyszínen, Nagyszombatban (Szlovákia) rendezik.

November 14.

18.00: Grúzia–Magyarország

November 17.

20.45: Magyarország–Észak-Írország