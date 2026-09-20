Somogyi Ádám: Nem akarunk olyanok lenni, mint a fej nélkül rohangáló kakas

– Elismerésem az Euskal-kupa megnyeréséhez! Miként kell ezt értékelni, mennyire rangos trófea Spanyolországban vagy Baszkföldön?

– Annyit tudok, hogy a Bilbao szurkolóinak nagyon fontos, illetve évek óta elég nagy a rivalizálás a Bilbao és a Baskonia között, noha ellenfelünk Euroliga-csapat, míg mi a Bajnokok Ligájában indulunk. Felkészülési meccs volt, de mivel fontos a drukkereinknek, így nekünk is az.

– Milyen volt a 99–85-ös sikerükkel végződő mérkőzés képe?

– Az ACB-ligára jellemző rendkívüli intenzitás, nagy sebesség és kemény játék jellemezte a meccset. A csapatok nemrég kezdték el teljes kerettel a felkészülést, az építkezés fázisában járnak, ennek ellenére nagy élmény volt a pályán lenni a srácokkal. Minden egyes nap azért dolgozunk, hogy minél jobb csapat legyünk és jobb játékosokká váljunk, ezen az úton remek volt ez a meccs.

– Hogy halad a beilleszkedése?

– Nagyjából két és fél hete vagyok itt, ennyi idő alatt is lehet mélyíteni az emberi kapcsolatokat. Nem ismertem a társaimat, de csak jó jelzőkkel tudom őket illetni, szimpatikusak, segítőkészek és befogadók. Sok időt töltünk együtt a pályán kívül is, jó együtt társasjátékozni, eljárunk éttermekbe, kávézókba, a Szolnoki Olajhoz tudnám hasonlítani ebből a szempontból. A város még felfedezésre vár.

– Milyen kosárlabdát fognak játszani?

– Rendkívül gyorsat, viszont kontrolláltat. Nem az a cél, hogy olyanok legyünk, mint a fej nélkül rohangáló kakas. Tudatos kosárlabda eszméletlen sebességgel, ez a cél. Meg kellett szoknom a rendszert, Jaume Ponsarnau mester kéréseit, most jön az, hogy megtaláljuk együtt a közös nevezőt, hogy a legsikeresebbek lehessünk.

– Van valaki, akit ismert: Darrun Hilliard a csapattársa lesz, vele már játszott együtt a Breogánban.

– Az előző évad közben írt is, jó lenne, ha csapattársak lennénk, de nemigen foglalkoztam vele, mert akkor még az Olajra koncentráltam. Sokat jelentett, hogy a csapat egyik, ha nem a legjobb, korábbi NBA- és Euroliga-játékosa így viszonyult hozzám, szerette volna, ha vele játszom. Úgyhogy vele már megvolt az ismeretség és az összhang, ez segít is a beilleszkedésben.

– Erősebb ez a keret, mint a Breogáné és az Andorráé?

– Abszolút, bár a kosárlabda csapatsportág, nagy jelentősége van annak, hogyan illeszkednek a játékosok a puzzle-ba. A vezetőedző és az általános igazgató tudta, milyen keretet akar összehozni. Nagy sikereket érhetünk el az évadban, de ehhez sok munkára van szükségünk, és meg kell élni hozzá kisebb-nagyobb háborúkat. Egyik mottónk, hogy minden egyes napból hozzuk ki a legtöbbet a legnagyobb erőfeszítés mellett, és a lényeg a fejlődésen legyen.

– A bajnokságot a Manresával kezdik a jövő héten, két vereséget szenvedtek tőle az előző évadban. Mire számít most?

– Azt tudom, hogy mindig óriási intenzitással játszik, a spanyol bajnokságból is felfelé lóg ki, erre felhívta a figyelmünket a mester. De mi még magunkra figyelünk, a játékunk fejlesztésére, hétfő-keddtől készülünk majd ellene. Pénteken volt egy felkészülési mérkőzésünk Tenerifén, amelyen kikaptunk, és vasárnap is lesz egy.

– Abban lát tendenciát, hogy a Valencia lett idén a bajnok, megtörve a Real Madrid és a Barca uralmát?

– Az ACB-ligában az utolsó is meg tudja verni az elsőt. A magyar bajnokságban nehéz elképzelni, hogy a Szolnokot vagy a Falcót legyőzzes a feljutó csapat, itt viszont szinte minden idényben előfordulhat. A tabellán hátrébb is magas színvonalon játszó együttesek találhatók, az euroligás klubok szokták mondani, hogy két Euroligát játszanak, ettől még persze más a Real ellen pályára lépni, mint az újonc Obradoiróval összecsapni, de utóbbi is piszok kemény.

– Mennyire lesz hangsúlyos a Bajnokok Ligája?

– Nagyon, hiszünk magunkban és abban, hogy messzire eljuthatunk, de egyelőre maradunk a jelenben, és megtesszük, amire hatásunk van.

– Hogyan tekint vissza a válogatott két augusztusi világbajnoki selejtező mérkőzésére?

– Összességében egyiken sem játszottunk jól, sem én, sem a csapat, sokkal több van bennünk, főleg támadásban. Az észtek ellen védekezésben odatettük magunkat, azonban az apró részletekben nem voltunk elég precízek. Kulcsfontosságú lesz a novemberi két meccs a svédek és a szlovénok ellen, hiszem, ha pontosan, nagy intenzitással kosárlabdázunk, bárkit meg tudunk verni. Ehhez szükséges, hogy nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is a legjobbunkat adjuk. Szlovéniában a hazaiak az elejétől fogva uralták a mérkőzést, keménységben is fel kellett volna velük venni a versenyt, ha legközelebb sikerül, bármi megtörténhet.